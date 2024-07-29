Как появилось выражение «олимпийское спокойствие»

Когда говорят «олимпийское спокойствие», то подразумевают абсолютную невозмутимость. Многие связывают это выражение с Олимпийскими играми, полагая, что оно описывает уверенных в себе спортсменов-олимпийцев. Но это не так — выражение не имеет никакой связи с Олимпиадой.

Выражение «олимпийское спокойствие» появилось в глубокой древности. Вероятно, его использовали еще до первых Олимпийских игр в Древней Греции. Связано оно не с соревнованиями, а с горой Олимп, расположенной в области Фессалии на побережье Эгейского моря.

Греки верили, что на вершине этой горы живут боги. Гомер в «Одиссее» писал, что вершину этой горы не тревожат ни ветер, ни дождь, ни снег. Над ней всегда было безоблачное небо, на котором днем сияло Солнце, а ночью красовалась Луна. Разумеется, все это лишь мифы — сакральная для греков гора ничем не отличалась от других.

Софокл, Аристотель и Вергилий употребляли понятие Олимп в более широком значении. Они утверждали, что это не какая-то скромная по площади вершина, а небесный свод, где обитают небожители. Богов греки, кстати, называли «олимпийцами». Они, как и подобает богам, всегда хранили величественную торжественность внешнего облика и невозмутимое спокойствие духа.

Хотя, честно говоря, спокойствие среди небожителей царило очень относительное. Каждый, кто знаком с греческой мифологией, хорошо помнит, чем были заняты боги Олимпа. Круглые сутки они строили козни, изменяли супругам с другими богами, людьми и даже животными, насиловали ради развлечения или для поддержания интриги, убивали неугодных и даже иногда их ели. В общем жили насыщенной жизнью, которая совсем не кажется умиротворенной.