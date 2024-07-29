Скромный обманщик: как рухнула первая финансовая пирамида в России

30 лет назад, 27 июля 1994 года, разъяренная толпа перекрыла шоссе рядом со зданием по адресу Варшавское шоссе, 26 в Москве. Именно там базировалось акционерное общество «МММ». В тот день закончилась история великого обмана 1990-х. MIR24.TV вспоминает этапы возникновения и краха крупнейшей финансовой пирамиды в истории России.

© Соучредитель «МММ» Сергей Мавроди

Тихий и скромный обманщик

Фирму «МММ» зарегистрировали как кооператив в 1989 году, а в 1992-м преобразовали в акционерное общество. За тремя знаменитыми буквами скрываются фамилии трех учредителей: братьев Сергея и Вячеслава Мавроди и Ольги Мельниковой. Тогда по закону для регистрации требовалось три учредителя, поэтому Сергей Мавроди привлек Вячеслава и Ольгу. Но фактически всеми делами он управлял сам.

Сергей Мавроди – москвич 1955 года рождения, тихий и скромный человек, победитель олимпиад по физике и математике, по образованию – инженер-программист. Мавроди занимался незаконной деятельностью еще до истории с «МММ». В 1983 году его задержал отдел ОБХСС за изготовление и нелегальное распространение видеокассет. Через 10 дней его отпустили в связи с постановлением ЦК КПСС «О перегибах».

От кооператива до крупнейшей финансовой пирамиды

В начале деятельности компания Мавроди была кооперативом и торговала импортной оргтехникой. Это продолжалось почти пять лет, после чего 1 февраля 1994 года в свободную продажу поступили акции АО «МММ» номиналом в 1000 рублей. Официально «МММ» была обычным акционерным обществом, которое обещало выплату дивидендов через год. Но заманчивость предложения была вот в чем: Мавроди обещал выкупать акции у владельцев по первому требованию за ту цену, которую он определял. А цена росла как на дрожжах.

«МММ» заполонила все тогдашние СМИ: в газетах публиковали курс акций и прогноз на две недели. А по телевидению крутили рекламу с экскаваторщиком Леней Голубковым, который накопил на сапоги для жены и стал откладывать на дом в Париже, с одинокой учительницей Мариной Сергеевной и молодоженами Игорем и Юлей. Пиар-компания была столь масштабной, что однажды Мавроди на целый день арендовал московский метрополитен: проезд для всех был бесплатным, а на вагонах красовались эмблемы «МММ» и реклама компании.



На вопрос о том, в чем состоит суть всего бизнеса, Мавроди отвечал невнятными разъяснениями о прибыли от экспортно-импортных операций. По сути «МММ» не занималась ни производством, ни перепродажей каких-либо товаров. Расчет был на то, что цена акций будет постоянно расти и держатели не будут спешно выводить средства. Первые вкладчики получали доход от вкладов последующих покупателей акций.

«Безусловно, «МММ» являлась классической пирамидой, построенный по всем канонам известной схемы Понци. Ее суть заключается в следующем: новые участники вкладывают деньги, чтобы получить обещанный высокий доход, который фактически обеспечивается вкладами более поздних участников», – объяснил экономист Александр Вайс.



Многие вкладчики не грезили огромными дивидендами, у них была иная цель – накопить средства в условиях гиперинфляции. Отток денег из «МММ» был меньше, чем поступающие средства от новых вкладчиков – люди желали сохранить и приумножить обесценивающийся рубль. Главной заботой Мавроди было следить, чтобы акции росли быстрее доллара.

«Подобная финансовая пирамида будет жить до того момента, как в нее вложится последний вкладчик. Или до того, как слишком много вкладчиков захотят получить свои деньги с процентами. Дальше система даст трещину, а люди не увидят даже первоначальных средств», – рассказал эксперт.



Первый выпуск акций в 991 тысячу разлетелся мгновенно. Однако новую эмиссию не одобрил Минфин. Тогда Мавроди выпустил в обращение билеты «МММ», которые почти ничем не отличались от акций ни внешне, ни по функциям, но не попадали под федеральный закон о ценных бумагах.

По приблизительным данным, акционерами «МММ» стали около 15 млн россиян, большинство из которых – жители Москвы.

Конфликт с властями

Поначалу власти не препятствовали деятельности «МММ», да и законных оснований для этого не было. Де-юре, средства, которые вкладчики несли к Мавроди в карман, считались добровольными пожертвованиями. Поначалу экономике новой России такая денежная воронка была даже на руку – акции «всасывали» лишни рубли, замедляя инфляцию.

Позже ситуация перевернулась. К середине лета в Кремле решили, что «мыльный пузырь» в виде «МММ» пора лопать. Все потому, что Мавроди начал иметь слишком большое влияние на массы. В газетах, например, часто писали о разочаровании россиян в Ельцине, которого стоило бы заменить благодетелем Мавроди.

Так, Антимонопольный комитет сначала запретил телеканалам трансляцию рекламы «МММ», а через пару дней налоговая инспекция предъявила одной из дочерних компаний Мавроди, «Инвест-консалтинг», претензии на 49,9 млрд рублей с требованием немедленного погашения.

Позже власти стали делать открытие заявления о противостоянии с компанией. Например, премьер Виктор Черномырдин сказал такую фразу: «Мы должны предупредить таких, как Леня Голубков и Марина Сергеевна что возможности для получения легких денег на рынке скоро исчезнут».



27 июля Мавроди разместил в газете рекламный текст с ответом: «Итак, власти не любят Леню Голубкова и Марину Сергеевну. Но любят ли Леня Голубков и Марина Сергеевна власти? Никто не спросил об этом. Пока».

Крах Мавроди

На следующее утро к офису «МММ» на Варшавском шоссе хлынула толпа вкладчиков. Деньги выдавать прекратили почти сразу, а двери заперли на железные засовы. Для контроля ситуации на место отправили ОМОН.

В 11 утра Мавроди объявил, что цена акций снижается до изначальной – 1000 рублей. Но обещал, что скоро она вернется на прежний уровень. В заявлении СМИ он сказал: «Мы, в отличие от государства, вас никогда не обманывали. И никогда не обманем!».

Люди ночевали под окнами Мавроди три дня, жгли костры и разбивали палатки. 4 августа в офисе провели обыск, здание опечатали. Никаких денег в сейфах не нашли, обещанных средств вкладчики не увидели.

Самая успешная финансовая пирамида России просуществовала чуть меньше полугода – с февраля по июль 1994-го.



А что с деньгами?

Борис Ельцин заявил, что правительство к этой ситуации не имеет никакого отношения, не давало гарантий и вмешиваться не будет. Формально так и было – в соответствии с законодательством того времени, правительство не имело легальных оснований для запрета деятельности «МММ».

Однако и после краха Мавроди находились люди, считающие, что он просто «не поделился, с кем нужно». И даже верили, что, в конце концов, он со всеми рассчитается.

4 августа 1994 года Сергея Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве, а 19 числа того же месяца у Белого дома в Москве многотысячная толпа вышла на демонстрацию с требованием его освобождения.



Финансовые пирамиды сегодня: как не попасться на удочку?

MIR24.TV спросил у экспертов в сфере финансов, как распознать финансовые пирамиды и не попасться на уловки мошенников.

«Маскироваться пирамиды могут под очень разные идеи и структуры, но у них есть два ключевых признака. Первый – обещание сильно завышенной доходности. Второй – выплаты последующим участникам пирамиды за счет денег предыдущих. Это могут быть и вкладчики, и инвесторы – в зависимости от того, как именно организована пирамида», – объяснил финансовый эксперт Константин Зусманович.



Спикер уточнил, что важно выяснить, откуда у компании берется доходность. Даже если вы не специалист, но видите, что объяснения источников повышенной доходности очень невнятны – то, скорее всего, это пирамида, в которой доход обеспечивается за счет денег следующих участников.

«Сейчас финансовые пирамиды стали множиться из-за развития института криптовалют. Например, финансовая крипто-пирамида OneCoin, по версии ФБР, привлекла средства клиентов на общую сумму более 4.000.000.000 евро», – поделился экономист Александр Вайс.



Спикер пояснил, что нужно сравнивать процентные ставки в банках и проценты прибыли, которые предлагают финансовые проекты. Если проценты проектов будут сильно выше банковских, то, скорее всего, это мошенники.