Почему для пожилых людей время течет быстрее?

Хорошо известно, что пожилые люди воспринимают течение времени не так, как молодые. Для стариков время летит стремительно, независимо от того, чем они заняты. Существовало множество гипотез, объясняющих разницу ощущения времени у молодежи и людей преклонного возраста, но обосновать свою версию не мог никто. Теперь эта загадка разгадана и сделали это японские нейробиологи.

Японские ученые Хаяши (Hayashi) и Иври (Ivry) из Национального института здоровья провели серьезную научную работу и пришли к выводу, что восприятие времени искажается у стариков из-за нарушения взаимосвязей нейронов мозга.

Для изучения этого явления специалисты исследовали мозговую активность группы пожилых людей при помощи аппарата МРТ. Каждому из добровольцев показывали 30 раз серый круг, предварительно сообщив, сколько займет этот процесс. После завершения опыта участники рассказали, сколько по их ощущениям заняла демонстрация круга.

Подавляющее число участников эксперимента неправильно определило время, в течение которого на экране демонстрировалась геометрическая фигура. Испытуемым давалось время для обдумывания ответа, во время которого проводилось наблюдение за их мозговой активностью при помощи чувствительного оборудования.

Оказалось, что активность нейронов при оценке времени снизилась. Это означает, что нейроны, отвечающие за ощущение времени, «постарели» и уже не успевают работать синхронно с нейронами других групп. Именно из-за этого пожилые люди ощущают время не так, как молодые и им кажется, что события длятся дольше, чем это есть на самом деле. Из-за этого фактора день старика «сжимается» и кажется коротким и непродуктивным.