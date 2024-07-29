Почему никто не может выжить в камере, где царит абсолютная тишина

Если вы цените покой и тишину, то знаете, что иногда полное отсутствие звуков может быть невыносимым. Инженеры Microsoft создали безэховую камеру, в которой царит абсолютная тишина. Кажется, что еще нужно современному человеку, мечтающему отдохнуть от суеты и уединиться с любимыми книгами? Вот только никто не может выдержать в этой камере даже один час.

Чрезмерная тишина может доставлять людям серьезный дискомфорт. Это установили специалисты Microsoft, создавшие самую защищенную от звуков камеру. Это помещение будет использоваться для исследования новых аудиотехнологий. Находится оно в штаб-квартире Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон.

Разработка самой звукозащищенной комнаты в мире заняла у специалистов компании два года. В помещении настолько тихо, что человек, находящийся внутри, слышит, как течет кровь по сосудам, бьется сердце и скрипят суставы при движении. Из-за отсутствия реверберации нарушается пространственное восприятие, вызывая головокружение и невыносимый звон в ушах.

Главный инженер по человеческому фактору Хундрадж Гопал из Microsoft сообщил журналистам интересный факт про этот объект:

«Самое продолжительное время, которое кто-либо непрерывно провел внутри камеры, составляет около 55 минут».



Человек, направляясь в комнату, чтобы испытать себя и ее, обычно настроен скептически. Но очень скоро он начинает понимать, насколько невыносима абсолютная тишина. Это место внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое тихое место в мире, где уровень звука на 20 децибел ниже порога восприятия человеческого уха.

Как устроено самое тихое место в мире

Камера представляет собой сложный инженерный объект. Ее стены, основание и перекрытие состоят из шести слоев бетона и стали. Внутри помещения находится уникальная звукоизоляция, разработанная специалистами Microsoft. Стены имеют особую конфигурацию, препятствующую возникновению эха. Дополнительно камера опирается на пружины, которые поглощают любые вибрации.

Безэховая комната Microsoft далеко не первое помещение такого типа. Камеры, защищенные от звуков, начали разрабатывать в США еще в 1940-х годах. Тогда в них испытывали профессиональные микрофоны. Со временем область применения таких помещений расширилась — их начали использовать при разработке аудиотехники и для исследования звуковых волн.

Сейчас такие объекты есть во многих странах мира, но лидером в этой сфере остаются США. Предыдущий рекорд абсолютной тишины также принадлежал американцам. Камера, рекорд которой побили в Microsoft, находится в Южном Миннеаполисе в Лабораториях Орфилд (Orfield Laboratories).