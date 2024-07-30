В Омске обнаружили историческую находку

В ходе раскопок в Омске в устье Оми были сделаны находки, свидетельствующие о том, что Омская крепость, положившая начало городу, могла быть создана не в 1716 году, как считается официально, а в 1628-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Минкультуры.

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«В ходе археологических исследований в устье Оми удалось зафиксировать культурный слой первой половины XVII века», — рассказали в министерстве.



Там отметили, что во время раскопок нашли укрепления лагеря в виде частокола, который неоднократно обновлялся, — это говорит о его длительном функционировании.

Ранее сообщалось, что фрагмент позднеантичной скульптуры обнаружили археологи Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» во время раскопок в Крыму. Находку сделали в колодце, который расположен за пределами древних оборонительных стен.