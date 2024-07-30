Что творилось на ВДНХ в лихие 1990-е

В первые дни августа ВДНХ отметит 85-летие. За свою продолжительную историю главная выставка страны не раз меняла название и направление деятельности. Павильоны перестраивались, закрывались, открывали свои двери вновь, уже в другом качестве.

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После масштабной реставрации, проведенной в последние годы, большинство павильонов предстали во всем своем историческом блеске. Главной целью реконструкции было вернуть зданиям прежний облик, превратив при этом ВДНХ в современное выставочное пространство, оснащенное по последнему слову техники. В результате появилось поистине уникальная городская территория музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, помещенных внутрь исторических зданий. Однако так было не всегда. Рассказываем, какой была ВДНХ в лихие 1990-е годы и что там происходило в это время.

Символ достижений и свидетель разрухи

Известно, что в СССР территория будущей ВДНХ, которая открылась в Москве 1 августа 1939 года, задумывалась как символ экономической победы и процветания молодого советского государства. Замысел состоял в том, что посетители, обходя огромную территорию выставки, как бы совершали путешествие по всей стране и видели успехи разных народов, населявших ее.

В 1990-е годы, когда СССР рухнул, ВДНХ также стала своеобразным символом. В ней отразились все главные процессы, происходившие в то время в государстве.



В 1993 году ВДНХ стала именоваться по-новому – Всероссийский выставочный центр (ВВЦ). Постоянные выставки практически перестали работать, а помещения павильонов заняли склады и магазины. Прежняя выставка достижений стала огромным вещевым рынком, как и вся страна, которая практически перестала производить собственную продукцию и начала массово завозить зарубежный ширпотреб самого разного, преимущественно довольно низкого качества.

В январе 1992 года первый президент России Борис Ельцин подписал указ «О свободе торговли», который позволял гражданам торговать в любых удобных для них местах. После этого на улицах больших городов стали, как грибы, вырастать ларьки и торговые палатки. Возникла беспорядочная уличная торговля. Но на улицах совершать покупки в любую погоду было некомфортно. Поэтому скоро торговля переместилась в различные здания. Все крупные крытые площадки, включая главные стадионы Москвы и, конечно, павильоны ВВЦ стали стихийными рынками, на которых можно было купить все что угодно.

Откуда же взялось такое количество торговцев? Миллионы людей в условиях, когда предприятия закрывались и зарплату не платили месяцами, были вынуждены взяться за эту работу. Тысячи граждан, у которых были хоть какие-то финансовые ресурсы, поехали в Турцию, Польшу и Китай, чтобы закупить самую ходовую одежду, обувь, косметику, электронику и выгодно перепродать все это в России. Не случайно огромные клетчатые сумки «челноков» стали приметой 1990-х.

Более крупные дельцы привозили товар железнодорожными и судовыми контейнерами. Ими везли продукты питания, хозтовары, бытовую технику, электронику и многое другое. Эти контейнеры также стали приметой времени. Они стояли позади павильонов ВВЦ и на боковых аллеях бывшей выставки достижений. В них хранился товар, который грузчики по мере необходимости подвозили на тележках в павильоны. А кое-где торговля шла прямо с контейнеров.



Само пространство павильонов ВВЦ было в то время разбито на множество мелких торговых точек. Нижнее белье, чулки, одежда, обувь, сумки, хозтовары и пиратские кассеты с фильмами и музыкой – купить там можно было все что угодно. Больше всего в те нищие годы пользовались спросом недорогие товары, и качество было соответствующим. Зато благодаря стихийному рынку люди с скромными доходами, которых было подавляющее большинство, могли покупать все необходимые для жизни повседневные товары по доступным ценам.

Злачные места, рэкет и другие приметы времени

Конечно на ВВЦ царили свои законы и порядки. От прежних экспозиций не осталось и следа. Фасады большинства зданий почти полностью закрыли рекламными вывесками. Коммерсанты-арендаторы павильонов имели право менять даже интерьеры исторических помещений для своих нужд. Например, к 1994-1996 годам из павильона «Космос», как и из большинства других, исчезли почти все экспонаты, в том числе уникальные, музейные.

В павильонах, отданных под торговлю, процветала антисанитария, поскольку ни арендодатели, ни арендаторы, ни тем более крышующие их преступные группировки не были заинтересованы в том, чтобы торговля выглядела цивилизованно. Держать штат уборщиков, вывозить мусор и следить за обработкой павильонов от крыс, а тем более проводить хоть какой-то ремонт – все это требовало лишних трат. Поэтому порядок поддерживался лишь в самом необходимом минимальном объеме.

Товары массово завозились контабандой, а выручка проходила мимо кассы, чтобы не платить налоги. Единственно, кому без всяких проволочек платили торговцы – это рэкетирам. Ведь в то время крышевание торговли и другого бизнеса преступными группировками приобрело максимальный размах.

Дань платили не одинаковую за каждое рабочее место, а в зависимости от вида товара. Если торговец продавал дешевый ширпотреб, он платил поменьше. Если электронику или золото, то побольше. Самые крупные ставки были для тех, кто смог открыть собственную бизнес-точку. Например, кафе, ресторан или массажный салон.



Такие салоны, большинство из которых оказывались просто борделями, вырастали в 1990-е повсеместно. Почти никакой инфраструктуры для их открытия не требовалось. Достаточно было массажного стола, но часто его заменял разложенный диван. Некоторые более продвинутые массажные салоны были совмещены с сауной, имели дополнительно небольшой бассейн и бар.

Кроме кабаков, массажных салонов и саун, на ВВЦ действовали другие злачные места. В том числе, небольшие игорные точки и ночные клубы. А павильон «Космос» стал в 1990-е излюбленным местом для проведения рейв-вечеринок. Первый московский рейв Gagarin Party прошел здесь уже в 1991 году и вызвал настоящий культурный шок у тех, кто побывал там. Впоследствии похожие на мистерии клубные вечеринки с диджеями, электронной музыкой и танцами, вошли в моду по всей стране.

Торговая специализация ВВЦ и криминальные разборки

Первые годы свободного рынка на ВВЦ торговали всем, на что только был спрос. Однако потом самые крупные рынки Москвы приобрели специализацию. Так на Черкизовском рынке и вокруг спорткомплекса «Лужники» торговали в основном одеждой, включая дорогие шубы и дубленки. На рынки на территории стадионов ЦСКА и Динамо ехали за обувью, хотя и вещевые ряды там тоже были. Рынок у ДК Горбунова (знаменитая культовая «Горбушка») была знаменита тем, что там можно было найти любые пиратские аудио- и видеокассеты, а позже и диски. На Тушинском и Митинском радиорынках предлагали процессоры, видеокарты, микросхемы, транзисторы, конденсаторы, а также первые мобильные телефоны и пейджеры.

В этой специализации ВВЦ был известен в первую очередь как место, где можно было купить практически любую бытовую технику, от стиральных машин до кухонных камбайнов и фенов. А также электронику, включая телевизоры и видеомагнитофоны. Последние вошли в моду именно в 1990-е.



Конечно на ВВЦ продолжали торговать и любым мыслимым ширпотребом, площади-то огромные, всем места хватит. Также тут можно было приобрести золото и другие драгметаллы. Находилось место и для народных ремесел. В двух павильонах были довольно обширные отделы, торговавшие павлопосадскими платками, дулевским фарфором, сувенирами из Гжели, матрешками и прочими произведениями народных промыслов.

Конечно на территории ВДНХ, как и всех других московских рынков, процветало жульничество, мошенничество разных размеров и даже откровенный грабеж. Отправляясь туда, никто не мог быть уверенным, что деньги, выделенные на покупку, не исчезнут. Поэтому в те годы появилось много способов донести их до места – от поясов с множеством карманов, которые надевали под одежду, до «народных», вроде приклеивания пакета с деньгами скотчем прямо к телу.



Были распространены и схемы «разводок», вроде оброненного кошелька, который находит жертва, или игры в «наперстки». Они были простыми, но работали достаточно эффективно. Ведь в Советском Союзе было принято доверять друг другу, и сознание людей начала 1990-х все еще не было испорчено опытом потерь и афер, вроде финансовых пирамид, которыми печально прославился этот период в истории России.

Конечно ВДНХ не миновали и криминальных разборок. Сперва там появились представители «Люберецкой» ОПГ, которые собирали дань с торговцев. Но на влияние претендовали также «Балашихинская» и «Солнцевская» ОПГ, и «Мазутинские». Первое время им удавалось договариваться и делить сферы влияния. Одни обирали торговцев ширпотребом, другие контролировали пункты обмена валюты, третьи «крышевали» незаконный бизнес по торговле сигаретами и водкой (им на ВДНХ занимались в основном инвалиды с нарушением речи), четвертые специализировались на массажных салонах и клубах.

Однако скоро представители ОПГ стали подвигать друг друга. В октябре 1992 года произошла первая перестрелка. После этого на территории ВВЦ появилось свое отделение милиции, и порядка стало больше. Во всяком случае членов ОПГ вынудили все разборки перенести за пределы ВВЦ. Но периодически тут все равно случались инциденты: то сгорал магазин, то склад.



В 1996 году у павильона «Москва» был взорван новенький автомобиль владельца автомобильной компании. После этого меры по охране территории и предпринимателей были усилены. Можно сказать, что других следов глобальных разборок на территории выставки не было. Все переговоры со стрельбой совершались за ее пределами.

Когда наступили нулевые, ВВЦ стал меняться. Хотя торговля здесь сохранялась на протяжении всех 2000-х, но она была гораздо более цивилизованной. На месте сотен торговых точек открылись десятки крупных магазинов. А в 2014-м у выставки началась новая жизнь. Ей начали возвращать былой блеск и прежнее предназначение, а также восстановили старое название – ВДНХ.