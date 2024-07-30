«Каждый из нас — боевая машина»: как в КГБ создали спецназ «Альфа»

50 лет назад, 29 июля 1974 года, в КГБ СССР была создана группа «Альфа», одно из самых известных в мире подразделений спецназа. На счету его офицеров — сотни успешных операций: освобождение заложников в самолетах, спасение школьников из рук террористов и ликвидация особо опасных боевиков. При этом все, что связано с «Альфой», строго засекречено: в открытых источниках нет точных данных ни о количестве бойцов группы, ни о вооружении. Да и многие миссии, в которых участвовали спецназовцы, по сей день держатся в тайне. Как создавалась легендарная «Альфа» и какие операции навсегда вошли в историю СССР и России — в материале «Ленты.ру».

Ночь на 5 сентября 1972 года, Мюнхен (ФРГ). Восемь мужчин в спортивных костюмах и с баулами на плечах подходят к забору Олимпийской деревни. Они встречают канадских ватерполистов и говорят им, что ходили за покупками в город, а теперь хотят срезать путь, чтобы не идти до главных ворот. Ватерполисты охотно помогают «спортсменам» пройти на территорию.

Те идут к корпусу израильской делегации, врываются в него и берут в заложники одиннадцать человек. «Спортсмены» — террористы палестинской группировки «Черный сентябрь», в баулах у них спрятаны автоматы Калашникова, рожки с патронами и гранаты. Наутро захват заложников в Олимпийской деревне становится мировой новостью номер один.

Вечером того же дня террористы выдвигают требование: самолет до Каира, столицы Египта. Кризисный штаб разрабатывает операцию: переодетые в пилотов силовики должны убить двух террористов, а остальных боевиков перебьют снайперы. Однако на военном аэродроме Фюрстенфельдбрук все идет не по плану.

«Пилоты» трусят и убегают, прицелы винтовок снайперов не годятся для условий плохой видимости, у стрелков нет связи со штабом, а бронетехника застревает в пробке. Когда террористы на предоставленных им вертолетах появляются у самолета, один из снайперов, следуя плану операции, начинает стрелять, хотя к этому ничего не готово.

Начинается бойня: боевики открывают огонь по полицейским и связанным заложникам, сидящим в вертолетах. Туда забрасывают гранаты, которые разносят винтокрылые машины на куски. Девять заложников и один полицейский погибают, из восьми террористов пятеро ликвидированы, троих взяли живыми.

Трагедия показывает всему миру вопиющую некомпетентность правоохранительных органов ФРГ. Два месяца спустя, сделав выводы, власти страны создадут антитеррористическое подразделение GSG 9. И именно мюнхенские события станут толчком к созданию группы «Альфа» — главного спецназа СССР, а позже — России.

***

Теракт в Мюнхене стал самым громким, но не первым подобным преступлением той эпохи. Дерзкие акции с захватом заложников проводили самые разные, часто противоположенные по идеологии политические силы. И правоохранители зачастую оказывались не готовы к таким вызовам.

После гибели израильских спортсменов в Мюнхене власти Советского Союза решили создать специальное подразделение для борьбы с террористами и освобождения заложников.

На создание «Альфы» смотрели через призму предстоящих всемирных летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году. К тому же в октябре 1973 года группа из четырех человек захватила самолет, следовавший рейсом Москва — Брянск. Наверху понимали, что в СССР просто нет подразделения, которое специализировалось бы на локализации таких ситуаций

Геннадий Зайцев

генерал-майор, в 1977-1995 годах — командир группы «А», Герой Советского Союза



Угнанный террористами самолет Як-40 после штурма, 1973 год

Вопрос о создании группы «А» рассматривался на заседании ЦК КПСС. И 29 июля 1974 года председатель КГБ Юрий Андропов подписал указ о создании группы «А», позже ставшей управлением «А». Знаменитое название «Альфа» появилось с легкой руки журналистов уже в 1990-е годы, когда о спецназе узнала широкая общественность.

Подразделение создали на базе 7-го управления КГБ СССР. Первым командиром группы назначили майора Виталия Бубенина — Героя Советского Союза, участника боевых действий на острове Даманском, пограничного конфликта с КНР.

Позже майор Бубенин попросился обратно в погранвойска, и вместо него «Альфу» возглавил подполковник КГБ Геннадий Зайцев



Он вспоминал, что отбор в группу был очень жестким. И дело было не только в сдаче нормативов — не меньше 15 подтягиваний, три километра кроссом за 11 минут и точная стрельба по движущимся мишеням. В группу «А» требовались кандидаты не старше 26 лет, с московской пропиской и как минимум двумя годами службы в КГБ.

Геннадий Зайцев рассказывал «Ленте.ру», что для подбора бойцов нужно было изучить тысячи личных дел и провести сотни собеседований. В итоге штат «Альфы» поначалу состоял всего из 30 человек.

Выявлялись наклонности человека, его способность быстро сходиться с людьми, скорость реакции, собранность, разумный риск, находчивость, сообразительность и многое другое. Конфликтность или излишняя эмоциональность могли стать серьезным препятствием

Геннадий Зайцев

генерал-майор, в 1977-1995 годах — командир группы «А», Герой Советского Союза



Никакой единой программы подготовки спецназа в СССР на тот момент не было, поэтому Зайцеву с товарищами приходилось изучать международный опыт. Руководители группы «А» штудировали иностранные газеты и журналы, где рассказывалось о тренировках спецназа, а потом с нуля разрабатывали собственную программу тренировок.

С головы заложника не должен упасть ни один волос. А среди бойцов отряда не должно быть потерь Из директивы председателя КГБ Юрия Андропова о подготовке офицеров группы «А»



Генерал-майор Геннадий Зайцев — командир группы «А» в 1977-1995 годах, Герой Советского Союза

Бойцов учили водить самую разную технику, от легковых автомобилей до БТР, и действовать в любой, даже экстремальной обстановке. Они получали альпинистскую и водолазную подготовку, учились обращению со всеми видами оружия, от пистолетов до гранатометов, и отрабатывали стрельбу из самых разных положений.

Восемь патронов из пистолета Макарова мы обычно выпускали за пять секунд, попадая в мишень

Валерий Бочков

ветеран группы «А»



Один из ветеранов группы «А» вспоминал, как в начале службы его и других молодых офицеров возили в госпитали и морги, чтобы показать пострадавших от ожогов и минно-взрывных травм. Так у бойцов формировали понимание возможных последствий ошибок. Психологической и медицинской подготовке в «Альфе» уделялось огромное внимание.

«Это была операция храбрых людей»

Уже в конце 1970-х годов новому советскому спецназу пришлось обеспечивать безопасность международного фестиваля на Кубе, где ожидались теракты со стороны противников Фиделя Кастро, а также участвовать в обмене задержанных в США советских разведчиков на диссидентов.

28 марта 1979 года группа «А» впервые дала отпор преступнику: сумасшедший житель Херсона изготовил самодельную бомбу из толовой шашки и пришел в консульский отдел американского посольства в Москве.

Мужчина потребовал крупную сумму денег и самолет для вылета из Советского Союза



Один из бойцов «Альфы» сумел ликвидировать преступника. И хотя взрыв бомбы злоумышленника привел к пожару в здании посольства, к счастью, обошлось без пострадавших. Вскоре после этого офицеры группы «А» отправились в Афганистан — защищать будущего главу Демократической Республики Афганистан (ДРА) Бабрака Кармаля и его сторонников.

Именно там прошла самая известная операция советского спецназа — «Шторм 333»: штурм дворца Тадж-Бек, также известного как дворец Амина. Поводом для этого послужило желание руководства СССР устранить диктатора Хафизуллу Амина, которого Москва подозревала в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

Подразделение готовилось для антитеррора. Здесь же [в Афганистане] предстояло решить противоположную задачу — по захвату большого объекта

Валерий Канакин

генерал-майор, в 2014-2019 годах — начальник управления «А» ЦСН ФСБ, Герой России



27 декабря 1979 года по праву считается вторым днем рождения группы «А». Дворец Амина защищала пехотная бригада из трех батальонов, усиленная танками, зенитным полком и пулеметами. Здание на возвышенности казалось неприступной крепостью, а внутри него находилась прекрасно обученная личная охрана диктатора.

Первая боевая группа «Альфы» во главе с капитаном Сахатовым проникла в расположение 3-го батальона охраны Амина. Там, используя эффект неожиданности, спецназовцы захватили командиров батальона, а затем отступили и заняли позиции, открыв шквальный огонь по бросившимся за ними солдатам.

Как только зазвучали первые выстрелы, снайперы ликвидировали дозорных возле танков, внеся смятение в ряды противника. А штурмовики на БТР под прикрытием огня своих товарищей достигли стен дворца и ворвались туда, сразу же столкнувшись с ожесточенным сопротивлением.

Подготовка спецназовцев оказалась лучше, чем у элитной охраны Амина: подавляя огневые точки гранатометами, бойцы «Альфы» стремительно двигались вперед под мощным огнем, обезвреживая противников и преодолевая баррикады.

Надо было прочищать себе дорогу. Мы были обучены антитеррору. Открывали дверь — туда гранату. Закрывали. Потом снова открывали и добивали тех, кто остался жив

Сергей Голов

полковник КГБ в отставке



В ходе той операции группа «А» понесла первые потери: погибли капитаны Геннадий Зудин и Дмитрий Волков. Афганцы в ходе полуторачасового боя потеряли около 350 человек убитыми, 1,7 тысячи человек советские бойцы взяли в плен.

Штурм дворца Амина вошел в историю спецподразделений как лучшая спецоперация тем составом, который был в то время. Это была операция храбрых и бесстрашных людей, которые шли на явную смерть. И они понимали, на что идут

Сергей Гончаров

президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа»



Между тем именно со штурма дворца Амина началась многолетняя Афганская война, закончившаяся лишь перед развалом Советского Союза. Все сотрудники группы «А» прошли боевую стажировку в Афганистане, что впоследствии помогло им успешно выполнять свою главную миссию — борьбу с терроризмом.

«Террористы использовали ребенка как щит»

В 1979-1983 годах в Советском Союзе было совершено около 30 попыток угона самолетов с захватом заложников — это стало своеобразной приметой времени. Из-за этого руководству Гражданской авиации СССР даже пришлось тайно выдавать пилотам огнестрельное оружие.

Один из самых громких случаев произошел 18 ноября 1983 года, когда представители грузинской золотой молодежи захватили самолет Ту-134А, следовавший рейсом Тбилиси — Батуми — Киев — Ленинград. Захватчики — выходцы из обеспеченных семей — уже бывали за границей и спокойно могли покинуть Советский Союз, используя свое положение.

Однако, как позже признался один из молодых преступников, они хотели выступить в роли борцов с советским режимом



На борту злоумышленники напали на трех пассажиров, которых приняли за сотрудников правоохранительных органов. С одним из них расправились, двоих ранили. Взяв в заложники стюардессу, захватчики с ее помощью вошли в кабину пилотов.

Там они расправились с бортмехаником и ранили его коллегу, но спрятавшийся за шторкой штурман достал пистолет и открыл огонь. В итоге один из террористов получил летальные ранения, второй был ранен. Началась перестрелка, в ходе которой террористы прикрывались стюардессой как живым щитом.

Второй пилот стал совершать резкие маневры и добился перегрузки, сбив преступников с ног



Это позволило экипажу запереть дверь в кабину и через некоторое время приземлиться в аэропорту Тбилиси, где с террористами начались переговоры. Захватчики требовали лететь за границу, угрожая расправиться с заложниками.

Уговоры их родителей, прибывших в аэропорт, не помогли. К тому моменту власти уже знали, что вылет борта с террористами невозможен в принципе: самолет был поврежден при захвате.

Вскоре в Тбилиси прибыли офицеры группы «А» во главе с Геннадием Зайцевым, им предстояло впервые штурмовать самолет



Захватчиков убедили, что их требования приняты, а затем под предлогом технического обслуживания и дозаправки самолета слили из него все топливо, чтобы избежать возможного взрыва. Кроме того, вокруг Ту-134А отключили все освещение, что позволило спецназовцам незаметно занять позиции у кабины пилотов и на крыльях самолета.

И как только раздалась команда на штурм, бойцы ворвались в салон через иллюминаторы и окна кабины пилотов.

Каждый из нас — боевая машина, нацеленная только на выполнение поставленной задачи. Ошеломленные нашим натиском террористы не могли сделать ни одного прицельного выстрела. Пассажиры были в шоковом состоянии. Террористы использовали ребенка как живой щит — отец не мог вынести его сам и попросил нас, сказал, что только нам может доверить малыша. Лучшей благодарности не бывает

Владимир Зайцев

в 1983 году — заместитель руководителя группы «А»



Вся операция по освобождению заложников заняла около четырех минут. Неудавшаяся попытка угона унесла жизни пяти человек — трех членов экипажа и двоих пассажиров. 12 человек получили ранения, двое террористов были ликвидированы. Между тем уже три года спустя «Альфе» вновь пришлось спасать заложников в самолете.

В 1986 году вооруженные дезертиры захватили Ту-134А с 76 пассажирами и 5 членами экипажа. Накануне террористы расправились с двумя милиционерами и, понимая, что назад дороги нет, решились на захват самолета, рассчитывая улететь на нем в Пакистан.

При этом оба дезертира раньше служили во внештатной антитеррористической группе



Поэтому они примерно представляли, как может действовать против них спецназ. Но преступники допустили ошибку: в ожидании вылета они согласились отпустить часть пассажиров в обмен на наркотики, куда спецназовцы подмешали снотворное. В итоге заложников удалось спасти без единого выстрела.

«Нами затыкали все горячие точки в стране»

С началом перестройки и последующими кровавыми событиями в советских республиках офицерам «Альфы» все чаще приходилось предотвращать массовые беспорядки на националистической почве — в том числе в Баку, Душанбе и Вильнюсе. Группа «А» обеспечивала безопасность руководства Компартии Азербайджанской и Таджикской ССР.

Группой «А» затыкали все горячие точки в стране: Нагорный Карабах, Вильнюс, Баку... По всей стране пылали очаги межнациональных конфликтов. В тот период происходило много событий с захватом оружия и заложников, в которых бойцы «Альфы» проявили себя как настоящие герои

Геннадий Зайцев

генерал-майор, в 1977-1995 годах — командир группы «А», Герой Советского Союза



В Вильнюсе 11 января 1991 года «Альфе» приказали взять штурмом телевизионную вышку и радиопередающий центр, которые охраняли тысячи сторонников сепаратистского движения «Саюдис». Они были вооружены огнестрельным оружием, самодельными бомбами, бутылками с зажигательной смесью и дубинками.

Спецназу запретили применять оружие против гражданских, на сторону которых встали некоторые сотрудники местной милиции. Несмотря на яростное сопротивление толпы, которая стреляла и метала бутылки в автомобили с бойцами группы «А», они сумели прорваться в здание центра и разоружить милиционеров.

В ходе тех событий летальное ранение в спину получил один из сотрудников «Альфы». Позже, когда события в Литве вызвали острую реакцию на Западе, советский лидер Михаил Горбачев заявил, что не причастен к ним. Он утверждал, что спецназу якобы показали фальшивый приказ от его имени, который позже был уничтожен.

В Литве те события позже интерпретировали исключительно как борьбу за независимость, а офицеров «Альфы» называли оккупантами.

«Мы не стали брать грех на душу»

В начале 1990-х политическая обстановка в умиравшем Советском Союзе обострялась с каждым днем. В августе 1991 года спецназ «Альфа» оказался втянут в политическую борьбу Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) со сторонниками президента России Бориса Ельцина.

ГКЧП, самопровозглашенный политический орган, состоявший из высших руководителей советского правительства, стремился сохранить СССР. Комитет приказал группе «А» штурмом взять Белый дом, а затем арестовать Ельцина и его сторонников. Для устрашения собравшейся вокруг многотысячной толпы планировался обстрел здания с воздуха.

Президент России Борис Ельцин

Затем силы МВД должны были оттеснить людей от подходов к Белому дому с помощью спецтехники и водометов. После этого бойцы «Альфы», согласно плану, при помощи гранатометов выбивали двери, врывались в здание и захватывали Ельцина.

По некоторым данным, еще одна группа спецназа, высаженная с вертолета, должна была войти в Белый дом с крыши



Ветераны «Альфы» вспоминали, что чуть раньше они могли абсолютно бескровно захватить Ельцина и его сторонников в Подмосковье, но такого приказа не последовало. Спецназу приказали ждать, и президент России спокойно въехал в Москву. В итоге офицеры группы «А» оказались перед сложным выбором.

Садовое кольцо перегородили баррикадами из перевернутых троллейбусов, а в Белом доме и вокруг него собрались тысячи сторонников новой России. Бойцы «Альфы» понимали, что в случае штурма будет много жертв как среди гражданских, так и среди силовиков, поэтому выполнять приказ отказались.

Наши офицеры не стали брать грех на душу. В одном из официальных документов по делу ГКЧП было написано, что операция «Гром» по взятию Белого дома не состоялась только из-за отказа непосредственных исполнителей — офицеров группы «Альфа»

Геннадий Зайцев

генерал-майор, в 1977-1995 годах — командир группы «А», Герой Советского Союза



«Мы не хотим убивать безоружных людей»

Первый год новой России оказался невероятно тяжелым для всех ее жителей — и офицеры «Альфы» не были исключением: многим из них не хватало денег даже на еду и одежду. Поэтому, по воспоминаниям ветеранов, некоторые бойцы подались в бизнес. Ситуация изменилась лишь в 1992 году: 1 августа в подразделение приехал лично Борис Ельцин.

На полигоне сотрудники «Альфы» показали ему свои навыки по штурму объектов с заложниками, захваченными условным противником. Ельцин в беседе с тогдашним руководителем группы Геннадием Зайцевым дал увиденному краткую, но очень яркую оценку.

Ну, теперь я понял: если бы вы в 1991 году стали штурмовать Белый дом, то через 15 минут от нас бы один пшик остался Борис Ельцин президент России



Бойцы группы «А» во время показательного выступления

После этого президент обратился к помощнику и приказал поднять каждому офицеру «Альфы» зарплату до уровня министра, поскольку «у министра риска меньше». А в 1993 году, во время октябрьского кризиса и конфликта с парламентом, Ельцин сам послал «Альфу» на штурм Белого дома после того, как издал указ №1400 о разгоне Верховного Совета.

Перед штурмом Белого дома Ельцин сказал мне: «Вы тогда показали, что умеете на полигоне. Вот теперь покажите мне все это в Белом доме. А это значит что? Надо идти и стрелять. Там ведь не душманы и не террористы были, а свои Геннадий Зайцев генерал-майор, в 1977-1995 годах — командир группы «А», Герой Советского Союза



Бойцы группы «А» Министерства безопасности РФ у Белого дома, октябрь 1993 года

Офицеры «Альфы» вспоминали, что от них хотели показательного штурма со множеством жертв, чтобы другим было неповадно. Им прямо сказали: либо они сделают свою работу, либо подразделение расформируют. Но вместо штурма офицерам группы «А» удалось убедить сторонников Верховного Совета сложить оружие и сдаться, что позволило сохранить много жизней.

Суть «Альфы» — это борьба с террором и оргпреступностью: подразделение призвано прежде всего защищать. Я сказал, что мы не хотим убивать безоружных людей. Предложил сдаться, выйти из Белого дома, а мы обеспечим коридор безопасности. Кто-то крикнул из зала: «А какие гарантии, что мы выйдем отсюда живыми?» Я сказал: «Слово офицера»

Владимир Келехсаев

полковник ФСБ, офицер группы «А»



«Война в Чечне дала колоссальный опыт»

Вопреки угрозам, за ту кровь, что не пролилась в октябре 1993 года, «Альфу» не расформировали. В лихие 1990-е для неокрепшего российского государства наличие спецназа со столь выдающимися навыками было жизненно необходимо. При этом некоторые операции группы «А» выходили на международный уровень.

Так, в октябре 1995 года «Альфа» ликвидировала преступника, который захватил в Москве автобус с южнокорейскими туристами ради выкупа в размере миллиона долларов.

А в 1997 году спецназ освободил торгового советника Швеции Яна-Улофа Нюстрема, которого похитили в столице — тоже ради выкупа



Участвовала группа «А» и в борьбе с многочисленными организованными преступными группировками (ОПГ) 1990-х. Роль подразделения особенно возросла с началом чеченской войны и появлением террористического подполья на Северном Кавказе. 14 июня 1995 года спецназ провел операцию по освобождению заложников в больнице Буденновска.

Их захватили боевики полевого командира Шамиля Басаева. У группы «А» не хватало техники, а террористы выставили заложников в больничных окнах как живой щит. Офицеры «Альфы» предупреждали, что штурм больницы в таких условиях и без должной поддержки не может увенчаться успехом, но руководство настояло.

В итоге после нескольких часов ожесточенного боя спецназу пришлось отступить, а властям — пойти на переговоры, по итогам которых заложников отпустили, а террористам дали уйти.

Полгода спустя, 9 января 1996 года, отряд боевиков под командованием полевого командира Салмана Радуева попытался захватить военный аэродром в Кизляре



Получив отпор, нападавшие захватили городскую больницу, роддом и жилую девятиэтажку, куда согнали множество заложников из числа гражданских. В ходе переговоров Радуеву, как и Басаеву, дали автобусы и разрешили покинуть Кизляр, но позже боевиков окружили в селе Первомайское.

Бойцы «Альфы» вели разведку боем и вызывали огонь на себя, что позволяло вычислять огневые точки террористов. В результате штурма 116 заложников удалось спасти. 153 боевика были ликвидированы, 30 взяли живыми.

Группа «А» в селе Первомайское потеряла троих офицеров



В ходе первой чеченской войны бойцам «Альфы» приходилось не только выполнять антитеррористические задачи, но и воевать вместе с федеральными силами. Опыт спецназа помог российским военным избежать множества засад и диверсий, что сохранило жизни солдат.

Боевые действия на территории Чечни, а их смело можно назвать войной, дали нашим офицерам колоссальный военный опыт. Это был опыт борьбы как с малыми подразделениями, вооруженными стрелковым оружием, так и с крупными бандформированиями с тяжелым вооружением. Противник использовал партизанскую тактику, налеты, засады и встречные столкновения. «Альфа» училась воевать как армейское спецподразделение

Сергей Гончаров

президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»



«Нам приходилось лезть под пули»

Весь опыт, накопленный за десятилетия службы, понадобился офицерам группы «А» для решения сверхсложных задач в новейшей истории. Эти операции сегодня изучаются при подготовке кадров во всех спецподразделениях мира.

23 октября 2002 года террористы во главе с Мовсаром Бараевым захватили в Москве здание Театрального центра на Дубровке, где в то время шел первый российский мюзикл «Норд-Ост». В заложниках оказались 916 человек — зрители, актеры и сотрудники центра.

Здание было заминировано: среди зрителей рассадили 20 смертниц с поясами шахидов. Террористы требовали немедленного вывода федеральных войск из Чечни, переговоры с ними не дали результатов. Бойцы «Альфы» приступили к спасению людей с первых часов после начала захвата.

Им удалось незаметно вывести из здания тех, кто спрятался в подсобках, найти подвальные помещения, не замеченные террористами, и тщательно отрепетировать штурм на здании, аналогичном театральному центру. Затем спецгруппа прошла через разведанные «Альфой» помещения и пустила парализующий газ, формула которого до сих пор засекречена.

Когда пошли первые пары газа и стало видно, что вещество начало действовать, последовала команда «на штурм!» Сергей Гончаров президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»



Штурм длился от 15 до 30 минут. Первыми под огонь штурмовой группы попали боевики, которые охраняли зал и не успели испытать действие газа. Затем ликвидировали смертниц. В результате теракта погибли 130 человек, но не из-за ошибок группы «А», а по причинам, связанным с применением газа.

Два года спустя, 1 сентября 2004 года, один из самых страшный терактов в истории России был совершен в городе Беслан (Северная Осетия). Боевики ворвались на торжественную линейку в местной школе и захватили 1128 заложников, большую часть из которых составляли дети.

С пленниками, которых согнали в заминированные столовую и спортзал, террористы обращались жестоко: им не давали воды и отказывали в медицинской помощи.

Памятуя о штурме Театрального центра на Дубровке, боевики выбили в школе все окна, чтобы исключить применение специального газа



Бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» рассматривали разные варианты штурма здания, но до конца надеялись, что до этого не дойдет. Однако 3 сентября после самоподрыва взрывных устройств в школе начался пожар. Заложники бросились бежать, а террористы открыли огонь им в спину.

Из-за этого готовившаяся штурмовая операция спецназа превратилась в спасательную. Пока одни бойцы вызывали огонь на себя, чтобы дать женщинам и детям время убежать, другие под огнем прорывались к школе, проникали внутрь и вступали в бой с террористами.

Там был конкретный ближний бой — нам приходилось лезть под пули Виталий Демидкин полковник ФСБ, в 2004 году — командир 4-го отдела группы «А»



Спецназовцы проявляли чудеса героизма: жертвуя собой, они выносили детей из огня. При штурме школы в Беслане погибли десять бойцов «Альфы» и «Вымпела». Ярким примером героизма офицеров группы «А» служит подвиг майора Александра Петрова, который прыгнул на гранату, брошенную боевиками, и ценой своей жизни спас находившихся рядом детей.

***

Информация о многих операциях спецназа «Альфа» засекречена, о некоторых почти нет данных. К примеру, известно, что в марте 2005 года бойцы группы «А» участвовали в операции «Толстой-Юрт» на Северном Кавказе, в ходе которой был ликвидирован бывший президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Аслан Масхадов. Но все детали этого события до сих держатся в тайне.

За пятидесятилетнюю историю «Альфы» более 500 ее сотрудников были отмечены государственными наградами. Среди известных ветеранов подразделения — два Героя Советского Союза и десять Героев России. Сегодня «Альфа» с ее уникальным опытом по праву считается одним из лучших спецподразделений мира. Офицеры группы «А» продолжают выполнять задачи государственной важности в интересах России.