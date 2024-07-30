«Я вижу тебя насквозь»: как ЦРУшники распознают ложь

Средневековые следователи, например, инквизиторы, добивались признания довольно быстро — через пытки и подвешивание на дыбе. Тут волей-неволей заговоришь и расскажешь все, чего от тебя требуют. Даже если того и не было. Но подобные методы, при всей их «эффективности» не годятся для современных правоохранителей и сотрудников спецслужб.

Есть и другие — куда более действенные — используемые в работе сотрудниками ЦРУ.

Спросить дважды

Как пишет Светлана Филатова в книге «Читай лица! Специальная методика чтения лиц и эмоций», большинство уловок строится на том, что человек готовится ко лжи, а потому заранее прокручивает разговор в голове. Ответив на вопрос единожды, он расслабляется и теряет бдительность. Повторно заданный вопрос, но с другой формулировкой, может поставить допрашиваемого в тупик, и он начнет путаться в показаниях, «закапывая» себя.

Множество подробностей

Говоря правду, человек не задумывается над подробностями и рассказывает то, что хорошо помнит. Ложь же на подсознательном уровне требует подтверждения. Поэтому допрашиваемый начинает приводить множество деталей, зачастую неважных и не имеющих отношения к делу. И это верный признак неправды. При этом, как утверждает Евгений Спирица, автор книги «Психология лжи и обмана», лжец может путаться в деталях при повторении вопроса — ведь зачастую подробности он придумывает на ходу, умножая их с каждым пересказом.

Реакция на вопросы

Лео Мартин в материале «Я вижу тебя насквозь! Искусство разбираться в людях. Самые эффективные техники секретных агентов» советует обращать внимание на реакцию допрашиваемого. Если он молниеносно отвечает даже на самые каверзные вопросы, то, скорее всего, готовился к ним. Человеку, говорящему правду, свойственная некоторая задумчивость — ведь ему требуется время, чтобы вспомнить обстоятельства, сформулировать фразу.

Стараясь не выдать себя, лжец всецело концентрируется на своих ответах. Из-за этого они могут звучать несколько неестественно, неадекватно. То же касается и поведения человека. Нервные жесты, подергивание конечностями, повышенная потливость — все это говорит о волнении. Кстати, на фиксации именно этих проявлений строится принцип работы полиграфа или детектора лжи.

Есть еще один интересный прием — фраза, которой обычно ЦРУшники заканчивают разговор с подозреваемым: «Это все, что вы мне хотели рассказать?». После нее многие обманщики теряют бдительность и еще некоторое время продолжают разговор, выдавая какие-нибудь интересные подробности.