Как выпущенная в человека пуля убила его только через 20 лет

В Техасе уже более 100 лет ходит легенда о пуле, попавшей в цель спустя два десятилетия. Насколько эта история соответствует действительности, не может сказать никто. Но легенду с такой поразительной точностью пересказывают из поколения в поколения, что поневоле задумываешься о том, что она основана на реальном событии.

Герой этой истории — техасский фермер Генри Зигленд. В 1893 году он расстался со своей девушкой, которую все уже считали его официальной невестой. Неизвестно, что произошло между возлюбленными, но брат девушки пришел разбираться к Генри на ферму. Как это было заведено в Техасе, он прихватил с собой револьвер, которым, кстати, отлично умел пользоваться.

Разговор между молодыми людьми прошел на повышенных тонах и в итоге Зигленд выставил гостя за ворота, придав ему ускорение увесистым пинком. Разъяренный несостоявшийся родственник выхватил оружие и выстрелил в обидчика. Но пуля лишь пробила шляпу Генри и впилась в стоявшее во дворе дерево.

Роковая случайность

Прошло 20 лет, и фермер решил избавиться от нескольк Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru их деревьев на своем участке. Одно из них было слишком толстым, и Зигленд решил не пилить его, а взорвать динамитом. Он обвязал ствол шашками взрывчатки, вставил детонатор со шнуром и поджег его.

Как вы уже, наверное, догадались, это было то самое дерево, в котором засела пуля. Генри Зигленд в момент взрыва находился на значительном расстоянии от дерева, так как хорошо знал, что щепки могут разлететься очень далеко. Но от судьбы ему уйти не удалось все равно. Свинцовая револьверная пуля, которой придал огромную скорость взрыв, попала Генри точно в голову, сразив его наповал.

Очевидно, в этой истории нет ничего фантастического. Ну, кроме точности, с которой пуля нашла фермера. Можно предположить, что в дереве было много пуль. В Техасе в 19 веке было модно упражняться в стрельбе у своего дома. Скорость и меткость в те беспокойные времена вполне могли спасти жизнь. Таким образом, дерево могло оказаться источником десятков, если не сотен смертоносных кусочков свинца. В этом случае эта байка принимает уж совсем обыденный вид.