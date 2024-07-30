Какой день стал самым жарким в истории Земли

22 июля 2024 года стало самым жарким днем в истории наблюдений, согласно анализу глобальной дневной температуры, проведенному NASA.

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21 и 23 июля также превысили предыдущий рекорд. Тот был установлен год назад, в июле 2023 года.

В последнее время температурных рекордов все больше, и это — часть тенденции глобального потепления, вызванной деятельностью человека, в первую очередь — выбросами парниковых газов.

«Последние две недели этого года были очень жаркими. Мы анализируем изменения климата с помощью двух десятков спутников, наблюдающих за Землей, и 60-летнего архива данных. Это важно для прогнозирования и подготовки к грядущим изменениям климата», — сотрудник NASA Билл Нельсон.



Результат пока предварительный и основан на анализе данных MERRA-2, новой версии Годдардовской системы наблюдения за Землей (GEOS) и системы GEOS-FP, которые объединяют миллионы глобальных наблюдений с различных аппаратов на суше, в море, в воздухе и на спутниках с использованием атмосферных моделей. GEOS-FP предоставляет оперативные, почти реальные метеорологические данные, в то время как MERRA-2 — реанализ климата. Данные анализируются в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд (США).

На графике средние дневные значения глобальной температуры из MERRA-2 за 1980-2022 годы показаны белым цветом. Значения за 2023 год — розовым. А значения с начала 2024 года до июня окрашены в красный цвет. Средние дневные глобальные температуры с 1 по 23 июля 2024 года в системе GEOS-FP показаны фиолетовым цветом. Результаты согласуются с независимым анализом Программы наблюдения Земли «Коперник» Европейского Союза. Хотя между анализами есть небольшие различия, они показывают общее согласие в изменении температуры с течением времени и самых жарких дней.

Самые последние рекорды дневной температуры следуют за 13 месяцами последовательных рекордов месячной температуры, по данным ученых из Института космических исследований имени Годдарда NASA в Нью-Йорке. Их анализ был основан на записях GISTEMP, которые используют данные с поверхностных инструментов и предоставляют долгосрочный взгляд на изменения глобальных температур с ежемесячным и ежегодным разрешением, начиная с конца XIX века.