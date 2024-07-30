Как ученым удалось увидеть самую древнюю галактику

Обнаружены доказательства того, что телескоп «Джеймс Уэбб» нашел самую древнюю за всю историю наблюдений галактику – JADES-GS-z14-0. Она появилась менее чем через 300 млн лет после Большого взрыва, и наличие в ней элементов тяжелее гелия пока не имеет общепризнанных объяснений.

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Об открытии самой далекой и самой ранней галактики JADES-GS-z14-0 международная группа астрономов объявила ранее в 2024 году. Запечатлеть ее смог телескоп «Джеймс Уэбб». Тогда ученые отмечали, что большая часть света в этой галактике производится множеством молодых звезд, а не массивной черной дырой в центре.

Теперь исследователи в своей статье, опубликованной в Nature, заявили, что данные со спектрографа «Джеймса Уэбба» показывают рекордное красное смещение у JADES-GS-z14-0. Красное смещение — понижение частот излучения, наблюдающееся для всех дальних источников. Это своего рода индикатор расширения вселенной.

Древняя галактика растянулась минимум на 1600 световых лет. Ее масса оценивается примерно в несколько сотен миллионов масс нашего солнца, что составляет 10% от массы всего Млечного Пути.

В JADES-GS-z14-0 найдено много пыли и элементов тяжелее гелия, что ставит ученых в тупик — в ту эпоху подобного не должно наблюдаться. Открытие этой древней галактики заставляет переосмыслить существующие модели формирования подобных структур в космосе. Ученым предстоит выяснить, как так быстро во Вселенной смогли образоваться столь массивные и развитые галактики.