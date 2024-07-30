Трагедии русского рока — темные истории о легендарных музыкантах

Рок — сложная музыка, в которой сплелись сложные судьбы необычных людей: поэтов, мечтателей, бунтарей. Что скрывает за собой музыка русских рок-звезд и как связаны между собой их драмы?

Гибель Юрия «Хоя» Клинских

Летом 2000 года в Воронеже погиб основатель группы «Сектор газа» — в чужом доме, при странных обстоятельствах. Утром 4 июля Клинских вместе со своей любовницей Ольгой Самариной уехал на съемки клипа «Ночь страха», но днем его тело нашли в наркопритоне на Левом берегу Воронежа.

Как оказалось, Клинских и Самарина заехали туда перед съемками, и в доме Хою стало плохо. По воспоминаниям Самариной, она пыталась вызвать «скорую», но врачи долго отказывались ехать по сомнительному адресу. Однако дочери музыканта и его вдова Галина Клинских убеждены, что люди, окружавшие умиравшего Хоя, просто боялись или не считали нужным вызывать медиков, ведь на момент приезда врачей Хой был мертв почти два часа. Эту же версию в 2014 году озвучили и некоторые участники шоу «Битва экстрасенсов», куда обратилась семья Юрия Клинских.

Самоубийство Александра Башлачева

В феврале 1988 года поэт и музыкант Александр Башлачев выбросился из окна съемной ленинградской квартиры на проспекте Кузнецова и погиб на месте. По воспоминаниям друзей, незадолго до гибели музыкант много говорил о смерти и, кажется, внезапно нашел «подходящий» момент. В ночь накануне гибели в квартире была вечеринка. На следующий день договорились пойти в баню, и утром Башлачев попытался разбудить друзей, но безуспешно.

Саше Башлачеву не спалось, а поводов для отчаяния было много. Музыканта мучили одиночество и творческий кризис; его жена Настя Рахлина ждала ребенка, но ни жилья, ни денег не было, а двумя годами ранее умер новорожденный первенец Башлачева от другой девушки.

Единственный сын музыканта Егор Башлачев родился через полгода после гибели отца — в августе 1988 года. Его матери Анастасии Рахлиной не стало летом 2018.

Известно, что организацией похорон Александра Башлачева занималась Марьяна Цой — через два года она сама потеряет мужа.

Гибель Виктора Цоя и волна суицидов

15 августа 1990 года 28-летний Виктор Цой разбился на трассе «Слока-Талси» в Латвии, уснув за рулем. В то утро он ехал на рыбалку. «Москвич» Цоя на скорости врезался в автобус, музыкант погиб мгновенно. Гибель лидера группы «Кино» была настолько огромным потрясением для молодежи того времени, что 45 поклонников Цоя по всему Союзу покончили с собой.

Гибель Майка Науменко

Через год после Виктора Цоя не стало Майка Науменко, лидера группа «Зоопарк». Музыкантов связывало не только творчество: Цой дружил с женой Майка Натальей Науменко. Их отношения описаны в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», хотя вдова Науменко уверяет, что масштаб ее дружбы с Цоем в картине преувеличен.

За 12 дней до гибели Науменко развелся с Натальей. Музыкант умер в одиночестве в своей комнате в ленинградской коммуналке. Причина гибели — кровоизлияние в мозг. Официальной версией называют несчастный случай, но некоторые коллеги и сын Науменко уверены, что за несколько часов до гибели Майка избили во дворе. Подтверждений этой версии нет.

Гибель Марьяны Цой и Рикошета и домыслы по поводу сына Цоя

После гибели Виктора Цоя его вдова начала жить с музыкантом Александром Аксеновым, известным как Рикошет. Сплетники из рок-тусовки говорили, что он может быть настоящим отцом Саши — сына Марьяны, которого она родила в браке с Цоем. У Саши Цоя действительно много общих черт с Аксеновым, но сходство есть и между Рикошетом и самим Цоем: темные волосы, высокие скулы, крупный рот — так что этим слухам мало кто придает значение. Марьяна Цой погибла летом 2005 года, ей было 46 лет. Незадолго до смерти она победила рак груди, но сразу после лечения у нее обнаружили опухоль мозга… Через два года не стало и Рикошета: 42-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

Юрий Шевчук: потеря жены

В 1992 году солист группы ДДТ Юрий Шевчук потерял первую жену Эльмиру Бикбову. Девушка умерла в 24 года от рака. Овдовев, артист самостоятельно воспитывал их общего сына — сейчас ему 31 год. Петр Шевчук окончил Кронштадтский Морской кадетский корпус, служил в морской пехоте, а сейчас занимается созданием сайтов и в качестве диджея играет техно.

Нападение Федора Чистякова на подругу

Один из знаковых адресов ленинградского рока — дача Линник в поселке Комарово, с которой связана трагическая история.

Домом владела геолог Ирина Левшакова, внучка академика Владимира Линника. На даче девушка собирала рок-тусовки, организовывала концерты-квартирники. У Левшаковой гостили и репетировали Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, а в начале 90-х в ее доме жил лидер группы «Ночь» Федор Чистяков — у молодых людей был роман.

В октябре 1992 года Чистяков напал на Ирину с ножом, перерезав ей горло. Ему показалось, что его девушка — ведьма. К счастью, Ирина выжила. После нападения она вышла замуж, родила сына, в 2010 году проходила по делу о выращивании на даче конопли и скончалась в 2016 году в возрасте 56 лет.

Конечно, на состояние Чистякова повлияли галлюциногены, но, как выяснилось позже, у музыканта в то же время развивалась шизофрения, от которой страдала его мать. На суде Федор Чистяков был признан невменяемым, год провел в психиатрической лечебнице, после чего стал Свидетелем Иеговы. В 2017 году, после запрета секты в России, Чистяков уехал в США, где этой весной выпустил новый альбом.

Смерть Михаила Горшенева

В июле 2013 года не выдержало сердце лидера группы «Король и шут». Горшок злоупотреблял алкоголем и морфином и меньше месяца не дожил до 40-летия. Единственной дочери музыканта Саше Горшеневой на тот момент было 4 года. Жена музыканта Ольга много лет помогала ему бороться с зависимостью, и рядом с ней Горшок действительно держал себя в руках. Однако в день своей гибели Горшенев остался один. Артист уехал на дачу и впервые за долгое время решил расслабиться…

Смерть Егора Летова

Алкоголь стал причиной гибели и Егора Летова, основателя группы «Гражданская оборона». 43-летний музыкант умер в феврале 2008 года — организм не выдержал острого алкогольного отправления.

Яна Дягилева: несчастный случай или самоубийство?

В конце 80-х у Летова был роман с юной Яной Дягилевой, участницей его группы «Гражданская оборона». Пара распалась незадолго до гибели Янки весной 1991 года. 24-летняя певица и поэтесса пропала 9 мая под Новосибирском. Дягилева отмечала День Победы на даче с семьей, под вечер вышла прогуляться и не вернулась. Поиски длились больше недели, и 17 мая тело девушки нашли рыбаки в реке Иня. На теле не было следов насильственной смерти, поэтому следствие назвало две версии: несчастный случай или самоубийство. Но что именно произошло — неизвестно.

Те, кто верит в суицид певицы, вспоминают, что у Дягилевой были поводы для депрессии: расставание с Летовым, потеря матери, которая умерла от рака, гибель сводного брата Сергея, с которым девушка была близка. А за три года до гибели Яны Дягилевой покончил с собой ее близкий друг — музыкант Александр Башлачев…