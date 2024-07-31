Новую теорию строительства древнейшей пирамиды Египта посчитали недоказанной

Исследование, опубликованное в журнале ResearchGate, предполагает, что пирамида Джосера, считающаяся первой в Древнем Египте, могла быть построена с использованием гидравлического подъемника.

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Как сообщает Heritage Daily, ученые обследовали водоразделы, расположенные вблизи пирамиды. Обследование показало, что водозабор Гиср-эль-Мудир мог в древности представлять собой плотину, за которой, как полагают авторы исследования, могло располагаться крупное озеро.

Кроме того, они считают, что пирамиду Джосера окружал крупный ров, наполненный водой. В южной части этого рва исследователи описывают монументальную линейную высеченную в скале конструкцию.

"Она состояла из последовательных глубоких отсеков, сочетала в себе технические требования водоочистного сооружения: отстойник, водохранилище и систему очистки", - пишут исследователи.



По их мнению, Гиср-эль-Мудир и южная часть рва представляли собой единую гидравлическую систему, предназначенную для очистки воды и регулирования потока. Кроме того, эта система могла использоваться в качестве гидравлического механизма для подъема каменных блоков при строительстве пирамиды.

"Древние архитекторы, вероятно, поднимали камни из центра пирамиды "вулканическим" способом, используя свободную от осадков воду из южной части сухого рва, - сообщают авторы работы. - Древние египтяне славятся своим новаторством и мастерством в гидравлике с помощью каналов для орошения и барж для транспортировки огромных камней".



Это первая подобная теория, допускающая, что для возведения монументальных сооружений древние египтяне могли использовать гидравлические подъемники - систему каналов, причем при помощи воды камни поднимали на своего рода "лифте".

Популярная же теория гласит, что тяжелые каменные блоки транспортировались к месту строительства с помощью системы катков, а на высоту их поднимали с помощью ряда специальных пандусов.

Стоит сказать, что указанное исследование еще не было опубликовано в рецензируемом журнале. Не все специалисты согласились с выводами коллег, не все убеждены в том, что египтяне использовали гидравлическую систему при строительстве пирамиды.

"Мои самые большие опасения по поводу этого исследования заключаются в том, что ни один египтолог или археолог не был непосредственно вовлечен в него, и что авторы фактически ставят под сомнение использование пирамиды Джосера в качестве места захоронения", - сообщила, например, Live Science Юлия Будка, археолог из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана.



По ее мнению, с научной точки зрения новая гипотеза "вообще не доказана". Да и сами авторы в конце своей работы признают, что необходимо провести "геологические исследования и анализы образцов как внутри, так и за пределами рассматриваемых территорий, чтобы получить более точное представление о предлагаемой гидравлической системе - не только о времени ее работы, но и в целом".

Пирамида Джосера, также известная как Ступенчатая пирамида, находится на плато Саккара. Ее высота составляет 62 метра, она состоит из шести ступеней. Пирамида является центром огромного погребального комплекса и была построена в качестве усыпальницы для фараона Джосера из III династии (2670-2650 гг. до н.э.) в период Древнего царства.