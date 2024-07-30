Как дактилоскопия вошла в нашу жизнь

Мир практически вошел в эпоху тотального контроля, современные технологии позволяют отслеживать местонахождение человека, поисковики и соцсети собирают личные данные, вводится система распознавания лиц. Но ничто пока не может заменить главный биодокумент человека, данный ему с рождения – отпечаток пальцев.

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Особенно большую дискуссию вызывает сейчас технология распознавания лиц – кто-то выступает за её широкое внедрение, кто-то указывает на неточность идентификации. Что справедливо, достаточно посетить любой конкурс двойников. Но отпечаток пальца или ладони не спутаешь ни с чем.

Собственно идея определять тот человек стоит перед тобой или похожий по отпечатку пальцев и пришла в связи с трудностями фейсконтроля. Английский мелкий чиновник Уильям Гершель служил в Индии и в его обязанности входило выдавать жалованье военным местного происхождения. Но европейцу оказалось непросто различать лица незнакомого ему народа, для него, да и большинства других, все они были на одно лицо. Что быстро смекнули наиболее ушлые из них и получали деньги дважды – мол, мне ещё не давали. Имена тоже часто совпадали, да и назваться можно как угодно.

Но вместо подписи солдаты-индусы ставили отпечатки пальцев. И тут Гершель обратил внимание, что они у всех разные и не повторяются. Порядок с выдачей зарплаты был быстро наведён. А 28 июля 1858 года Гершель в одной из тюрем впервые применил дактилоскопию в криминалистике.

В этом и заключается заслуга Гершеля, про отпечатки пальцев и их уникальность знали и до него. Те же индусы не просто так ставили их на страничках платежной ведомости – такова была традиция, распространённая практически во всех странах Востока.

Но если она и появилась с той же целью, с какой дактилоскопия применяется сейчас, то про это к XIX веку уже забыли. И давно. Историки вообще полагают, что традиция подписываться отпечатком пальца или ладони имеет отношение к неким древним магическим ритуалам, к хиромантии (гаданию по узорам рук).

Как бы то ни было, но известно, что так подписывали документы в древних Китае, Персии, в Месопотамии. Ученые находят документы на бумаге или глиняных табличках с отпечатками пальцев, а также печати правителей, где также стоит отпечаток владыки.

Но похоже на уникальность рисунка пальца никто не обращал внимания. Так что заслуга Гершеля тут очевидна. К тому же он обнаружил, что узоры не меняются с возрастом, так как наблюдал их на протяжении длительного времени. Он пишет доклад на имя генерального инспектора тюрем Бенгалии, предлагая вести учёт арестантов по отпечатку пальцев. Тот вежливо отказывает Гершелю, совершенно невежливо указывая на лихорадку, которой тот заболел, и связывая наблюдения чиновника с галлюцинациями.

Уильям Гершель возвращается в Англию и пишет статью о дактилоскопии. Но и тут она проходит мимо внимания публики – все увлечены методом француза Альфонса Бертильона и его антропологическим методом идентификации личности – рост, вес, особые приметы. В криминалистике это тоже оказалось нужным и применяется до сих пор. Называется бертильонажем.

Но независимо от Гершеля на уникальность узоров обращают внимание и крупные ученые. Особая заслуга здесь принадлежит Генри Фолдсу. Он нашёл отпечаток на древней керамике, тщательно изучил его и опубликовал результаты в журнале Nature в 1880 году. Затем разработал классификацию отпечатков и, что особенно важно, методику их снятия со стеклянных предметов – бутылок, стаканов.

Параллельно с ним классификацию по отпечаткам пальцев создает аргентинский полицейский Хуан Вучетич. Ему даже удаётся раскрыть по кровавому отпечатку резонансное убийство матерью двух своих детей. Но в Европе про этот метод ничего не знали.

Именно сложности в классификации отпечатков пальцев и стали причиной их относительно долгого игнорирования в криминалистике. Так продолжалось до тех пор, пока шефу полиции Бенгалии Эдварду Р. Генри уже в ХХ веке не удалось создать удачную классификацию. Собственно, она применяется и до сих пор.

И пока не предвидится никаких других прорывных технологий, которые смогут дактилоскопию заменить. Конечно, происходит модернизация, цифровизация, ускорение обработки данных, но сам метод остаётся неизменным и самым надёжным. Единственное что его может заменить в будущем – это ДНК, которое уже применяется, хоть и не массово. Но только тогда, когда его определение станет таким же быстрым и надёжным, как установление личности по отпечатку пальцев. Дактилоскопии на это потребовалось более полувека.

«Наука дактилоскопия до сих пор интересна и уникальна. Каждый год совершенствуются возможности по снятию отпечатков пальцев и проверке на причастность подозреваемого в совершении преступления. Главная задача органов – обнаружение следов. Для этого не обязательно посыпать порошком всё помещение. Я всегда ставил себя на место преступника, определял, где он мог оставить отпечаток. Там и обнаруживал. Надо понимать, что не все действия можно производить в перчатках, почти всегда их на время приходится снимать. Сейчас создана обширная база отпечатков пальцев и она непрерывно пополняется. Как только гражданин оказывается в поле зрения правоохранителей, даже по административным делам, то всегда обязательно «обкатывают» его пальчики. Наличие отпечатков пальцев сильно облегчает работу судов – в этом случае сомнений в виновности подозреваемого не возникает».



Роберт Шайхутдинов,

полковник в отставке, ветеран спецслужб,

адвокат,

специально для «Глагола»