За счет чего лисы выживают в самых экстремальных условиях

Одной из самых заметных особенностей внешности лис является их заостренная мордочка. Известно, что в природе ничего не бывает случайным, и ученые решили разобраться, почему эволюция привела к такому строению лисьего черепа. Оказалось, что такая форма помогает лисам выживать в самых экстремальных условиях.

Зимой, когда с питанием туго, лисы занимаются мышкованием. Проще говоря, они ловят мелких грызунов в снегу. Ученые из Корнеллского университета, США, решили выяснить, не связан ли этот способ охоты со строением лисьей морды. Для этого они напечатали множество звериных носов на 3D принтере и буквально тыкали ими в воду и снег.

Оказалось, что чем длиннее нос и меньше его изгиб, тем ниже вероятность получить травму при нырянии за мышами в снег. Есть и другие преимущества такой формы черепа при зимней охоте на мелкую живность. Результаты исследования биологи опубликовали на портале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Мышкование — вид зимней охоты, которой занимаются обыкновенные рыжие лисицы и песцы. Эти животные способны определить точное положение жертвы под метровым слоем снега, используя свой тонкий слух. Уши этих хищников различают шорохи на частотах 2–10 кГц.

Определив место, где находится грызун, лиса подпрыгивает и ныряет в снег головой. Это происходит со скоростью от 2 до 4 метров в секунду. Мышь часто не успевает увернуться от такой стремительной атаки и оказывается в острых зубах хищника. Этот способ охоты люди наблюдали тысячелетиями, но до его детального исследования дошли только сейчас.

Так могут только лисицы

Биологи изучили, как связаны форма черепа, воздействие силы удара при скоростном погружении в снег и успех охоты. Ученые отсканировали черепа лисицы, песца, рыси и пумы, создали их 3D-модели в программе, а затем напечатали на принтере. На каждом макете морды закрепили датчик, фиксирующий силу удара.

После этого черепа погружали в воду и снег с разной силой, снимая показания датчика. Компьютерная программа фиксировала силу удара и оценивала воздействие среды на объект. В результате стало ясно, что форма лисьего черепа сводит к минимуму вероятность травмы при ударе. Сотрудник кафедры биологической инженерии Корнеллского университета Сонхванг Юнг описал это так:

«Плоские морды кошачьих уплотняют снег при ударе, создавая большое и потенциально разрушительное сопротивление. А острая морда лисицы не сильно давит на него. Без особого сжатия, несмотря на высокоскоростное воздействие, снег ведет себя как вода, и лиса проникает в него без особого сопротивления».



© Череп лисицы

Ученые уточнили, что сведений о травмах морд лисиц, полученных при мышковании, у них нет.

Заостренная морда имеет еще один плюс — она позволяет лисицам и песцам глубже проникать в снег. Мыши не сидят на месте и при подозрительных звуках убегают.

Поэтому у хищника есть всего несколько секунд, чтобы схватить жертву. Морда муравьеда тоже идеально подходит для специфической охоты, только не в снегу, а в подземных ходах муравьев.