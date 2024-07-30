Кто относится к среднему классу в России

По данным аналитиков, к весне 2024 года в России появился новый средний класс. Причиной этому послужил рост зарплат, особенно в IT-сфере и строительной отрасли. «Лента.ру» рассказывает, что такое средний класс в России и сколько нужно зарабатывать, чтобы принадлежать к этой категории.

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Что такое средний класс

У термина «средний класс» не существует единого определения: разные энциклопедии и словари предлагают множество толкований. При этом большинство источников сходятся в том, что средний класс — это социально-экономическая группа, которая занимает в обществе промежуточное положение.

Проще говоря, так называют прослойку населения между бедными и богатыми

Поэтому чаще всего принадлежность к среднему классу определяют по доходу конкретного человека, но иногда учитываются и другие критерии.

Когда человек в России считается бедным?

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По версии Всемирного банка

Эксперты Всемирного банка (ВБ) считают уровень дохода главным критерием при определении того, относить человека к среднему классу или нет. Согласно этой методике, принадлежать к данной категории могут только люди, которые получают в полтора раза больше официального уровня бедности.

Второй критерий, который эксперты Всемирного банка используют, говоря о среднем классе, — высокий уровень потребления.

Считается, что к этой категории относятся люди, которые покупают высококачественные зарубежные товары, регулярно путешествуют по миру, имеют иномарку и образование, в том числе высшее

По данным ВЦИОМ, в 2023 году отдыхали за рубежом только 3 процента россиян, а в 2022-м — 2 процента. До начала ковидных ограничений из-за пандемии этот показатель тоже был не очень высоким: 6-8 процентов.

При этом с иномарками на отечественном рынке ситуация обстоит лучше: по данным аналитического агентства «Автостат Инфо», в 2023 году доля иномарок составляла 67,3 процента от общего объема легковых авто в стране. Это 29,66 миллиона машин.

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Какой россиянин относится к среднему классу по версии ВБ

Согласно Всемирному банку, относить к среднему классу можно тех россиян, чей доход составляет 23 179,5 рубля (15 453 х 1,5) на каждого члена семьи. Семья из трех человек подпадает под эти критерии, если ее общий доход составляет почти 70 тысяч рублей. При этом семья может себе позволить отдыхать за рубежом не менее раза в год, иметь иномарку и высшее образование.

Если учитывать все критерии, отнести к среднему классу, по версии ВБ, можно только 3 процента россиян

По версии Высшей школы экономики

В Высшей школе экономики (ВШЭ) для определения среднего класса используют три критерия:

Социально-профессиональный статус — у человека есть высшее (полное или нет) образование, он занимается интеллектуальным (то есть нефизическим) трудом или предпринимательством. Благосостояние — этот критерий объединяет доходы человека, его сбережения и жилье, учитывая его площадь и благоустройство. Самоидентификация — к среднему классу относятся семьи, где более половины взрослых оценивают свое социальное положение от 4 до 6 по девятибалльной шкале.

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При этом эксперты ВШЭ определяют нижнюю границу доходов на члена семьи, которую можно отнести к среднему классу, в 125 процентов медианного дохода, который установлен в регионе, где этот человек проживает.

В 2023 году в среднем по России этот показатель, согласно Росстату, составлял 40 121 рубль.

Какой россиянин относится к среднему классу по версии ВШЭ

Представителями среднего класса в России (в среднем по стране), по версии исследователей ВШЭ, считаются люди, которые в месяц зарабатывают более 50 151 рубля (40 121 х 1,25). Таким образом, доход на семью из трех человек должен составлять минимум 150 453 рубля в месяц.

Во ВШЭ отмечают, что всем трем критериям в 2022 году соответствовали примерно 9,3 процента россиян

На периферии среднего класса находились еще 22,4 процента россиян, которые отвечали лишь двум из трех критериев. По данным заведующей центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светланы Мареевой, отнести к среднему классу можно было 31,7 процента жителей страны.

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По версии Сбера

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявил, что сейчас в России формируется новый средний класс. Это связано с ростом зарплат в разных сферах. По его словам, в среднем оплата труда по России растет на 16-18 процентов от года к году, но в сферах IT, обработки и строительства доходы второй год подряд рекордно увеличиваются на 25-27 процентов.

«Понятно, что огромное количество людей доходы свои фактически удвоили», — отметил он.



Также на появление нового среднего класса повлиял рост потребления. Это связано в том числе с ростом доходов, ведь на рынок вышел класс людей, потребности которых изменились. И если раньше из-за низких зарплат им не давали кредиты, то теперь они подпадают под критерии одобрения займов в банках. Это сильно влияет как на качество потребительского спроса, так и на его объем.

Какой россиянин относится к среднему классу по версии Сбера

Матовников не уточнил, россиян с каким именно доходом и по каким критериям относят к новому среднему классу. Однако в 2022 году Сбер опубликовал «индекс Иванова»*, где определил количество людей, которых можно назвать представителями этой категории общества.

Аналитики уточнили, что к среднему класса относятся россияне, которые живут в городах с населением более 100 тысяч человек и получают среднюю зарплату. При этом критерием принадлежности к среднему классу служила самоидентификация людей, которые считают, что относятся к этой группе по уровню благосостояния.

По данным Сбера, в 2022 году к среднему классу по уровню благосостояния относились 55 процентов россиян

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По версии Организации экономического сотрудничества и развития

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относит к среднему классу людей, которые получают от 75 до 200 процентов медианного дохода по стране.

Какой россиянин относится к среднему классу по версии ОЭСР

В 2023 году по этой методике к среднему классу относились россияне, которые получали от 30 090 рублей (40 121 х 0,75) до 80 242 рублей (40 121 х 2).

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* Индекс потребительской уверенности жителей России со средним доходом, разработанный в 2013 году аналитическим департаментом Sberbank CIB