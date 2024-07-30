Зачем добавлять черный перец в зеленый чай

Зелёный чай становится всё более популярным напитком на планете. Сегодня ему отдают предпочтение даже те, кто раньше ничего кроме чёрного «аналога» не употреблял. Кто-то добавляет в напиток молоко, а кто-то – чёрный перец. Но если первые рассчитывают таким образом похудеть, то что движет вторыми?

Семь бед – один ответ

Доктор Каран Раджан рекомендует добавлять в зелёный чай щепотку молотого чёрного перца для того, чтобы улучшить работу кишечника. Всё дело в том, что эта доступная специя содержит соединение под названием пиперин, которое помогает улучшить усвоение различных питательных веществ и фитохимикатов. Пиперин обладает антиоксидантными свойствами, нейтрализует свободные радикалы в организме, снижает окислительный стресс, тем самым минимизируя риск развития рака, болезней сердца и нейродегенеративных заболеваний. При этом он помогает ещё и при профилактике бронхита, простуды, кашля, гайморита, лихорадки, астмы и других подобных расстройств.

Пиперин + катехины

Впрочем, чёрный перец действует также и при добавлении в другие продукты, но в зелёном чае содержатся катехины, улучшающие здоровье кишечника, кожи, мозга и сердца и предотвращающие набор веса. Именно с этими веществами специя создаёт максимально эффективный тандем.

Кроме того, сочетание пиперина и катехинов предотвращает возрастные когнитивные нарушения (болезнь Альцгеймера), улучшает регуляцию уровня сахара в крови, что является отличной профилактикой диабета.

Но консультант отделения гастроэнтерологии больницы в Дели Викас Джиндал уверяет, что благотворное влияние сочетания зелёного чая и чёрного перца ещё не доказано. Поэтому полагаться на щепотку специи и напиток как на панацею от перечисленных болезней всё же не стоит. Не следует и злоупотреблять такой добавкой. Не исключено, что если увлечься, то можно нажить себе ещё больше проблем со здоровьем.