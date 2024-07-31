«Обезвредить террористов под видом стюардесс»: тайны женского отделения «Альфы»

В начале 2024 года президент России Владимир Путин поручил директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей для женщин при приеме на учебу в Академию ФСБ. Речь, в частности, идет о дисциплинах в сфере информационной безопасности. Между тем мало кто знает, что еще в нулевые женское отделение существовало в легендарной «Альфе», одном из самых известных в мире подразделений спецназа, которому на днях исполнилось 50 лет. О том, как отбирали и готовили женщин-спецназовцев и в каких операциях они участвовали, «Ленте.ру» рассказала бывший командир подразделения Ольга Спиридонова, полковник ФСБ в отставке и кавалер ордена Мужества.

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«Лента.ру»: Как вы пришли к службе в спецназе?

Ольга Спиридонова: Все дело в характере человека, в его натуре, в бесконечном преодолении себя. Я живу тем, что нужен риск и драйв. Например, одно время я смотрела на мотоциклы и понимала, что если на такой не сяду и не поеду, то просто не буду уважать себя. Такая же история с погружениями с аквалангом.

Причем я рвалась вперед даже тогда, когда у меня уже были и звание, и награды, — мне было интересно все. Я вела активный образ жизни, сколько себя помню, и родители всегда меня в этом поддерживали. Ходила в турпоходы, занималась плаванием и горными лыжами. Окончила политехникум связи имени Подбельского и стала связистом.

Тогда, в советское время, существовало распределение после окончания учебного заведения. Я окончила на отлично, и меня распределили в КГБ. Моя служба начиналась в Седьмом управлении, которое отвечало за наружное наблюдение.

Какими были ваши первые впечатления от службы?

Наружное наблюдение — служба нужная, очень серьезная и очень тяжелая: нас, сотрудников, могли вызвать на работу в любое время дня и ночи, в мороз и в жару. Особенность была в том, что мы не знали, как сегодня будем работать: обо всем узнавали только часа за три до задания.

При такой работе мы себе совсем не принадлежали



Параллельно я была членом комитета комсомола Седьмого управления, и мы часто встречались с ветеранами органов госбезопасности. Они много рассказывали о службе, об операциях, в которых принимали участие. Помните, был такой сериал «ТАСС уполномочен заявить» про завербованного ЦРУ агента с позывным Трианон?

Он основан на одноименной книге Юлиана Семенова, написанной по реальным событиям. Нам посчастливилось побывать на встрече с самим писателем и группой сотрудников, которые принимали непосредственное участие в разработке этого дела («Лента.ру» ранее рассказывала о нем в отдельной статье).

«Женщины незаменимы в операциях с детьми»

Как вам удалось попасть в «Альфу»?

Я окончила Высшую школу КГБ СССР — ныне Академию Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, затем служила в разных оперативных управлениях и в 1998 году перешла в отряд «А». Тогда в нем не было никакого женского отделения, однако руководство решило его создать и разработало план подготовки сотрудниц.

Ольга Спиридонова (справа)

Мне предложили возглавить это отделение, и мы начали постепенно проводить собеседования с кандидатками. Все наши сотрудницы оканчивали Академию ФСБ, но отбор девушек для «Альфы» проходил не там, а в оперативных подразделениях — мы рассматривали тех кандидаток, по которым уже были определенные наработки. К ним присматривались заранее.

Все девушки обязательно были с опытом работы, в хорошей физической форме и с психологической подготовкой. Они шли к нам, будучи уже достаточно грамотными оперативными сотрудницами. А затем мы готовили их к службе в «Альфе» в закрытом режиме.

Для каких задач создавалось женское отделение «Альфы»?

Сотрудницы отделения должны были заниматься прежде всего разными видами оперативной деятельности, готовить к ней коллег из боевых отделов, участвовать в переговорных процессах. Пришедшие к нам девушки учились на курсах подготовки медработников и бортпроводников, проходили психологические тренинги по ведению переговоров и опросов свидетелей.

Сотрудниц «Альфы» учили брать интервью и много чему еще. Наше отделение в целом появилось потому, что спецназу потребовалось использовать так называемый женский фактор. Дело в том, что женщины и мужчины по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. К примеру, известно, что женщины наблюдательнее мужчин.

При определенных условиях отправлять на переговоры женщин гораздо эффективнее — например, вместе с медицинским персоналом



Женщины незаменимы в тех операциях, которые так или иначе связаны с детьми. С другой стороны, бывают ситуации, когда на женщин могут вообще не обратить внимания.

Наши сотрудницы не случайно проходили курсы бортпроводников, чтобы можно было беспрепятственно войти на борт захваченного самолета под видом стюардесс и обезвредить террористов. Резюмируя, женское подразделение занималось оперативно-боевой работой: ведением переговоров, выходом на контакт, наблюдением и обеспечением физической безопасности.

Сколько девушек было в женском подразделении?

Оно изначально задумывалось как небольшое — пять человек, все разные, разного возраста, но одинаково преданные службе. Правда, коллеги-мужчины поначалу смотрели на нас с недоверием, посмеивались. Их можно было понять: группа «А» — это легендарное подразделение, со своей историей и традициями.

Служить в «Альфе» почетно, многие мужчины мечтают туда попасть, и не у всех это получается, а тут — девушки



Нам говорили: «Куда вы лезете?» Мы должны были найти свою нишу в работе, заслужить доверие коллег. Но нас очень выручило то, что все сотрудницы были из оперативных подразделений — со временем нас стали воспринимать всерьез.

Мы смогли делами зарекомендовать себя с лучшей стороны, хотя никаких поблажек нам никто не делал. Тренировались мы наравне с мужчинами. Наши задачи — обеспечение безопасности, умение быстро и правильно ориентироваться в критических ситуациях, а в этих вещах пол не играет никакой роли.

«Все слилось в один бесконечный день»

В каких операциях вы принимали участие?

Более чем за 30 лет службы мне приходилось участвовать во многих операциях и в нашей стране, и за границей. Про заграничные командировки сейчас, когда идет специальная военная операция (СВО) на Украине, я рассказывать не могу.

А из российских операций одной из самых важных и сложных было спасение заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве («Лента.ру» ранее подробно рассказывала о тех событиях). Тот октябрьский день 2002 года очень остро врезался в память.

Ольга Спиридонова

После работы я приехала домой, и тут вызов по тревоге. С того момента и до самого конца операции (теракт на Дубровке 23-26 октября 2002 года — прим. «Ленты.ру») для нас все слилось в один бесконечный день. Мы находились на месте, работали в режиме нон-стоп и уже не разбирали, когда день, когда ночь и сколько вообще времени.

Мы работали в штабе и в группе «А». Конкретно мои сотрудницы занимались тем, что общались с только что освобожденными заложниками, среди которых было много детей.

Также на нас была так называемая работа в окружении — пресечение паники, волнений, провокаций и других негативных вещей



Мы с коллегами в те дни, среди прочего, следили за информацией, работали с журналистами и пресекали ту их деятельность, которая могла помешать работе спецслужб, например, несанкционированную съемку с определенных точек.

В этом плане были какие-то неожиданности?

Был случай — мы заметили камеру на балконе одного из домов. Пришли в этот дом с обходом, стали проверять подъезд и квартиры. В одну квартиру позвонили, нам открыли дверь — семья с виду вполне обычная: женщина в халате, дети, муж у телевизора. Но был еще один мужчина, едва ли не в пижаме, который представился родственником этих людей.

Он нам показался каким-то подозрительным — да и все люди в той квартире вели себя как-то неестественно



Мы прошли к ним на балкон и убедились, что съемка велась именно с него. А потом выяснилось, что человек в пижаме на самом деле был никаким не родственником, а журналистом. Он договорился с семьей, что будет в их квартире, пока не закончится операция.

В целом Дубровка оставила после себя сильное и тяжелое впечатление. Долгое время, думая о той операции, все ее участники задавались вопросом: «Что можно было сделать еще, чтобы спасти всех заложников, что сделали не так?» Но на деле все, что можно было сделать, было сделано. И даже более того.

За что вас наградили орденом Мужества?

За физическую защиту. Целый комплекс работ по охране одного из достаточно известных лиц государства, организация его безопасности. Вдаваться в подробности этой истории я не могу, скажу лишь, что я лично организовывала всю работу, вплоть до установления контакта с семьей охраняемого. Тогда все сложилось удачно, мы достаточно плотно отработали.

Ольга Спиридонова

Я всегда повторяю, что все получилось благодаря работе коллектива. Не только меня одной — потому что самостоятельно выполнить весь тот комплекс работ было бы совершенно невозможно. К сожалению, через несколько лет после нашей службы человека, которого мы охраняли, все равно убрали, но это была уже не наша история.

В 2008 году я ушла в отставку — время пришло. Ведь группа «А» — это подразделение молодых и сильных людей. После ухода очень скучала по «Альфе»: время там для меня было не работой, не службой, а образом жизни, частью моей сущности, которая всегда со мной.

Того женского отделения, в котором мы служили, сегодня не существует, но хочется верить, что однажды оно возродится вновь.