«Противоречит посланию Иисуса». Как в католической церкви появились феминистки

Ровно 20 лет назад, 31 июля 2004 года, Папа Римский Иоанн Павел II призвал католических кардиналов и епископов во всем мире активно противостоять идеологии радикального феминизма. В своем знаменитом обращении он не только описал отношение Римско-католической церкви к женскому вопросу, но и назвал нетрадиционные сексуальные отношения угрозой для всего христианского мира. Иоанн Павел II, пожалуй, опередил свое время, ведь эти явления стали особенно актуальны лишь в последние годы. Особенно после того, как либеральный Папа Франциск стал чаще назначать женщин на руководящие должности в Ватикане и допустил благословение однополых пар, что вызвало недовольство консервативного духовенства. Но более «прогрессивные» священники и теологи все равно считают инициативы Франциска полумерами. Как менялось отношение Римско-католической церкви к феминисткам и движению ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и почему нынешний понтифик действует противоречиво в этом вопросе — в материале «Ленты.ру».

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Женщина в католическом мире

Группа монахинь-кармелиток во время Великого поста, начало XX века

Исторически католическая церковь отстаивала ценности патриархального общества и определяла роль женщин как вспомогательную. Одновременно Библия учит мужчин внимательно и с уважением относиться к своим супругам, хотя они прямо обозначаются «слабым полом».

В Римско-католической церкви женщины не могли становиться священниками, хотя для них издавна создавались женские монастыри.

Важно, что их настоятельницами тоже были женщины. Тем самым уже в Средние века развивались институты женского самоуправления. Аббатисы обращались на равных с королями и епископами и, подобно королевам, принимали участие в заседаниях государственных ассамблей.

Женщины-католички, кроме того, играли жизненно важную роль в преподавании в церковных школах и службе в больницах. Наконец, монахини активно подключились к социальной роли католической церкви, участвуя в оказании помощи нуждающимся.

«Она раскрывает свои объятия для бедных и протягивает руки к нуждающимся», — Притчи Соломона глава 31, стих 20.



По примеру Девы Марии

При этом примером для церкви и всех ее прихожан всегда служила женщина — Дева Мария. С ней неразрывно связана история появления Христа на Земле.

История католичества знает и много других женщин, которые играли в ней значимую роль: это и героини Ветхого Завета, и особо почитаемая во Франции Жанна д’Арк, и знаменитая миссионерка XX столетия мать Тереза.

Впрочем, во второй половине XX века, когда церковь встала на путь реформ, роль женщин особенно не обсуждалась. Не был озабочен эти и Папа Римский Иоанн Павел II, хотя он, например, покаялся за преступления времен крестовых походов, религиозных войн и инквизиции.

В отношении места женщин в обществе папа придерживался традиционалистских взглядов. Комментируя зарождавшиеся феминистские движения, он указывал, что они должны основываться на христианском понимании женщины.

«Женщинам в деле формирования новой культуры, благоприятствующей жизни, принадлежит исключительная, а может быть, и решающая роль в сфере мысли и действия. Им предстоит быть проводницами «нового феминизма», который не поддастся соблазну брать за образец некий "мужской шовинизм"», — Иоанн Павел II Папа Римский (1978-2005 годы).



Сотрудничество мужчины и женщины

Процессия католических девушек, Венгрия, 1930-е годы

Но именно при Папе Иоанне Павле II, уже в самом конце его понтификата, был принят документ, в котором наконец поднимался вопрос отношения к феминизму и месту женщин в обществе. Это было «Письмо епископам Католической Церкви о сотрудничестве мужчины и женщины в Церкви и в мире».

Документ, с одной стороны, отстаивал право женщин на самореализацию, не допускал каких-либо ограничений для них в выборе жизненного пути и призывал с уважением относиться, например, к труду домохозяек. В то же время женщине отводилась «жизнь для других». Это связывалось с их функцией деторождения и заботой о детях.

«Материнство может найти путь к полной реализации даже там, где нет места собственно деторождению», — Иоанн Павел II Папа Римский (1978-2005 годы), из «Письма епископам Католической Церкви о сотрудничестве мужчины и женщины в Церкви и в мире».



Наконец, воинствующий феминизм и гомосексуализм при этом были названы в письме угрозой для христианства. Они противоречат Божьему замыслу и разрушают церковное понимание человеческой сексуальности и половых отношений.

«Сексуальное измерение бытия человека неотделимо от измерения богословского», — Иоанн Павел II Папа Римский (1978-2005 годы), из «Письма епископам Католической Церкви о сотрудничестве мужчины и женщины в Церкви и в мире».



Феминизм в католичестве

Президент Франции Шарль де Голль во время празднования Дня Жанны д'Арк, Орлеан, Франция, 1959 год

Послание, однако, привело к возникновению движений за предоставление больших прав женщинам-христианкам в самой католической церкви. К тому же католики могли видеть опыт других церквей — так, в лютеранских Дании и Норвегии к этому времени появилось довольно много женщин-священников.

Одним из таких движений за права женщин стало движение «Мария 2.0». Оно объединило немецких католичек, которые выступили против доминирования мужчин в церкви.

Активисты движения переосмыслили образ Девы Марии и объявили, что она была сильной женщиной, а не только лишь «молчала и терпела».

Активисты «Марии 2.0» призывали к допуску женщин ко всем ступеням церковного служения, к отмене безбрачия для служителей церкви и в целом к приведению церковной сексуальной морали в соответствие с реалиями повседневной жизни. В 2017 году им удалось устроить «церковные забастовки» в разных городах Германии — в них приняли участие тысячи католиков.

Женщина может стать епископом?

Папа Римский Иоанн Павел II на площади Колумба в Мадриде, Испания, 4 мая 2003 года

Другая подобная акция произошла во Франции. Теолог Анн Супа подала свою кандидатуру на пост архиепископа Лионского, хотя, по правилам, не могла на это претендовать. Ее поддержали многие либеральные католики, которые указывали, что в церкви отсутствует равенство возможностей, а подобные ограничения для женщин якобы приводят к насилию.

«Исключение половины человечества не только противоречит посланию Иисуса Христа, но и вредит самой церкви (…). Почему существует только одна допустимая модель епископа — одинокий пожилой мужчина в черном?» — Анн Супа, теолог.



Впрочем, далеко не все женщины-католички поддерживали расширение своих прав. Консервативные прихожанки считают подобные движения еретическими и настаивают, чтобы в руководстве церкви их представляли епископы-мужчины.

Либерализм в Ватикане

Художница Наталия Царькова с портретом Папы Римского святого Иоанна Павла II, Верона, Италия, май 2004 года

Вместе с тем Святой Престол в последнее десятилетие провел несколько реформ, которые стали ответом на рост феминистского движения. Все они связаны с Папой Римским Франциском, который с самого начала воспринимался как либеральный деятель. Изначально от него ожидали даже предоставление женщинам права вести службы и отказ от безбрачия священников.

И Франциск действительно предпринял шаги в этом направлении. Нескольких женщин он назначил на самые высокие посты в церкви.

В 2020 году сразу шесть женщин получили должности в ведомстве, контролирующем финансы Святого Престола, а пост заместителя государственного секретаря Святого престола по общим делам заняла Франческа Ди Джованни.

Другой реформой стало официальное разрешение женщинам-мирянкам исполнять во время католических богослужений ряд функций (чтецов и алтарников).

Наконец, в 2023 году женщины получили право голоса на собрании епископов, что нашло одобрение и в католическом женском движении.

«Для женщин это экстраординарный шаг вперед», — Мария Лия Зервино, президент Всемирного союза католических женских организаций.



Новый вопрос

Помимо положения женщин в католической церкви в XXI столетии все больше обсуждается еще один вопрос, также затронутый Иоанном Павлом II в послании 2004 года. Это отношение к однополым парам, которые во многих христианских странах получили возможность заключать сначала гражданский союз, а затем и настоящий брак. Для многих христиан позиция Святого Престола и Папы Римского по отношению к этой тенденции определяла и собственный взгляд на проблему.

Согласно Библейском тексту, Римско-католическая церковь рассматривает однополые отношения греховными, и до последнего момента это не ставилось под сомнение. Папа Бенедикт XVI прямо утверждал, что «глубоко укорененные в своей гомосексуальности» священники должны быть лишены возможности служить.

«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них», — Левит глава 20, стих 13.



«Они должны быть интегрированы в общество»

Но с началом понтификата Франциска и в этом вопросе произошла либерализация: папа начал говорить, что представители ЛГБТ также заслуживают милосердия, раз, согласно катехизису, католической церковью оно должно распространяться на всех.

«Эти люди не должны маргинализовываться за это, они должны быть интегрированы в общество», — Франциск, Папа Римский.



Франциск начал прямо указывать, что не может «судить гомосексуального человека доброй воли, который ищет Господа», а само осознание подобных наклонностей для христианина является большой мукой. Вместе с тем он не отрицал, что эти люди должны быть целомудренны, постоянно молиться и стремиться к христианскому совершенству.

Однако вслед за этим в 2020 году Франциск поддержал гражданские союзы для ЛГБТ-пар. При этом он оправдывал это тем, что «гомосексуалы — тоже дети Божьи и имеют право на семью». А вскоре Папа Римский даже начал допускать их благословение.

Сопротивление консерваторов

Такие решения Франциска, конечно, вызвали сопротивление консервативных священников.

Многие из них утверждали, что либеральный подход может привести к оправданию самых разных грехов. Они проводили разницу между милосердием, которое действительно должно распространяться на всех, и благословением, которое не может производиться в отношении греховного поведения, ведь тем самым грех становится нормой. Да и милосердие в свою очередь основано на раскаянии и обязательстве эти грехи больше не совершать.

«Гомосексуальные отношения нельзя благословлять, потому что Бог не благословляет объективно греховное поведение, хотя Он всегда прощает субъективно раскаивающегося грешника», — Мариан Элеганти, швейцарский епископ.



Иезуитская хитрость

Папа Римский Франциск прибывает в Базилику Непорочного Зачатия в Вашингтоне, США, 23 сентября 2015 года

В конце концов осенью прошлого года ряд консервативных кардиналов направили обращение к Папе Франциску и попросили его уточнить, соответствуют ли его новшества учению Римско-католической церкви.

Они, однако, получили очень уклончивый, поистине иезуитский ответ. Франциск четко признал, что брак — это «исключительный, прочный и нерасторжимый союз мужчины и женщины», но при этом отметил, что пастырская любовь должна распространяться на всех людей. По его мнению, церковь не может отвернуться от просящих благословения представителей ЛГБТ.

«Когда человек просит благословения, он возносит к Богу свое прошение о помощи, моление о том, чтобы иметь возможность жить лучше, выражает доверие к Отцу, который может помочь нам в этом», — Франциск, Папа Римский.



Уже в декабре на сайте пресс-службы Ватикана появился документ, в котором благословение однополых пар одобрялось, хотя и было сделано очень много оговорок. Прежде всего, оно не меняет «вечное учение Церкви о браке» и не может происходить одновременно с гражданской церемонией брака, чтобы «избежать путаницы и скандала».

Само решение вновь оправдывалось тем, что благословлять нужно всех верующих, поскольку каждый христианин должен рассчитывать на поддержку церкви.

«Когда люди просят благословения, исчерпывающий моральный анализ не должен ставиться в качестве предварительного условия для его предоставления. Ибо от ищущих благословения не следует требовать предварительного морального совершенств», — Франциск, Папа Римский, из декларации «О пастырском значении благословения».



Шаг назад

Декларацию, впрочем, очень быстро отменили: вслед за благословением однополых пар появилось очень много новых богословских вопросов.

Стало очевидно, помимо прочего, что и лично Франциск не испытывает симпатии к реформам, а лишь пытается действовать в рамках западной конъюнктуры.

В частности, Папа Римский выступал против того, чтобы представители ЛГБТ становились священниками в семинариях, а при обсуждении этого вопроса использовал высказывания, которые посчитали «гомофобными».

«В семинариях и так слишком много педерастии», — сказал Франциск, использовав слово frociaggine, которое в итальянском языке считается оскорбительным.



Правда, потом сам понтифик извинился за инцидент, объяснив, что не знал точного значения этого слова, не хотел никого обидеть, и в очередной раз подчеркнул, что католическая церковь открыта для всех.

Последняя капля

Тем не менее в некоторых случаях Римско-католическая церковь остается защитницей традиционных семейных отношений.

В 2021 году Франциск Европейской комиссией. Они, в частности, включали помимо отказа от использования слов «христианский» и «рождественский» распространение гендерно-нейтральных формулировок.

Эти меры Франциск назвал диктатурой, сравнив с действиями нацистского и коммунистического режимов, которые известны языковыми нововведениями.

«В истории многие, очень многие диктатуры пытались делать подобные вещи», — Франциск, Папа Римский.



Поворот на юг

Участница мессы на площади Святого Петра в Ватикане

Колебания и осторожность Папы Франциска определены не только попыткой балансировать между либеральным и консервативным духовенством. Стоит помнить, что помимо европейских и американских христиан, среди которых доля либерально мыслящих становится все больше, в паству Римско-католической церкви входят многочисленные общины Глобального Юга.

Местные католики, с одной стороны, более консервативны в отношении места женщин в обществе или однополых пар. С другой стороны, более актуальными вопросами для них становятся, например, представительство чернокожих в руководстве Ватикана, а также многоженство — так, разрешения полигамии пытались добиться даже сами африканские епископы.

Однако в ответ на это ограничение реформ против Франциска в последнее время Германии утверждают, что Ватикану пора признать наличие уже большего числа полов, как якобы доказали ученые.

По мнению этих деятелей, Франциск сам в точности не знает, куда стоит двигаться католической церкви, пытается в контексте политики в отношении ЛГБТ заручиться поддержкой всех. Но в действительности это вызывает недовольство как консерваторов, так и либералов.