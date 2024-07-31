Сотрудница полиции рассказала о работе под прикрытием в роли проститутки

Женщина, больше 30 лет проработавшая в полиции Лондона, рассказала, как притворялась проституткой ради поимки преступников. Своей историей она поделилась с Daily Mail.

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Нусрит Мехтаб устроилась на службу в 1980-х годах. Она вспоминает, что как женщине пакистанского происхождения ей приходилось завоевывать уважение мужчин-полицейских и пробивать дорогу к высоким должностям. Тогда Мехтаб много работала под прикрытием, в частности — в качестве проститутки.

Выдавая себя за секс-работницу, она сталкивалась с угрозами не только со стороны клиентов, но и со стороны «коллег». Сотрудница полиции рассказала, как ее пыталась прогнать с точки одна проститутка, утверждая, что та заняла место.

«Я поплотнее закуталась в пальто и таким образом дала понять, что уходить никуда не собираюсь. Решила запугать ее в ответ», — отметила женщина. Конфликта удалось избежать.



Однажды работа Мехтаб и вовсе сорвала ее помолвку. Она не делилась деталями службы с матерью, верующей мусульманкой, и та была уверена, что Мехтаб просто патрулирует «кварталы красных фонарей» с полицией нравов. Мечтой родительницы было выдать дочь замуж и она пригласила домой потенциального жениха и его мать. Мехтаб и молодой человек сразу узнали друг друга. Сотрудница полиции поняла, что встречалась с ним во время одной из операций под прикрытием. По предположению женщины, несостоявшийся муж, в свою очередь, решил, что та тайно занимается проституцией. Вскоре он и его мать извинились и ушли.

Ранее сообщалось, что самая молодая таксистка Ирландии, начавшая работать в 19 лет, призвала других женщин осваивать эту профессию. Она рассказала, что любит свою работу за гибкий график и возможность общаться с другими людьми.