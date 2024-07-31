Какие праздники отмечаются 31 июля

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День военно-морского врача Военно-морского флота (ВМФ) России

Профессиональный праздник был учрежден по распоряжению Минобороны РФ 31 июля 1996 года. С самого основания российского флота медперсонал играл важную роль в обеспечении врачебной помощи во время службы на море. Судовой врач считается третьим лицом на корабле после капитана и старпома. Эти сотрудники имеют офицерские звания, а на гражданке занимают должность второго помощника и подчиняются непосредственно капитану судна. На флоте эта должность появилась во времена Петра I. С 1707 года началась подготовка врачей при московском госпитале.

Международный день африканской женщины

Памятная дата была учреждена в 1962 году по решению Всеафриканской конференции женщин. После долгих лет рабства и притеснений африканская женщина стала по праву занимать свое место в обществе. Сегодня они дефилируют по подиуму, занимаются политикой и меняют мир к лучшему наравне с мужчинами.

Самые популярные женские африканские имена:

Аамаори – дословно переводится как «северный город» или «северная деревня», а также «хорошая». Девушки с этим именем привержены высоким идеалам, имеют духовную силу, чувствительные и влюбчивые, тонкие натуры.

Байо – дословно переводится как «приносящая радость». Девушки с таким именем обладают жизненной энергией, высоким интеллектом и аналитическим мышлением. Они тверды по характеру, практичные и прагматичные.

Кетура – дословно переводится как «долготерпеливая». Девушки с этим именем преданные и верные друзья, всегда придут на помощь даже в ущерб себе.

День необычных музыкальных инструментов

Считается, что среди ныне существующих инструментов самый древний – это флейта. По данным ученых, ее возраст – около 40 тысяч лет. Среди других самых известных инструментов – пианино, гитара, барабаны, скрипка, труба, орган, виолончель, арфа. У этих инструментов и музыкантов, которые на них играют, есть свой праздник. Вместе с тем в мире существуют редкие музыкальные инструменты, которые используется ограниченным кругом людей. Это, к примеру, варган, китаррон, клавикород, блокфлейта, глюкофон, диджериду, гусли и некоторые другие.

31 июля также отмечаются День воспоминания любимых книжек

События 31 июля:

В 1656 году впервые русская экспедиция отправилась исследовать озеро Байкал.

В 1703 году в Лондоне к позорному столбу по обвинению в крамольной клевете был прикован писатель, автор «Робинзона Крузо» Даниэль Дэфо.

В 1956 году в Москве состоялось открытие спортивного комплекса «Лужники».

Кто родился 31 июля:

Британская и американская актриса, дочь комедийного актера Чарли Чаплина Джеральдина Чаплин (1944).

Российский хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Евгений Малкин (1986).

Британская писательница и автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг (1965).

Белорусская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (1989).