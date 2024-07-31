Самая страшная катастрофа в истории человечества: что натворил Черноморский потоп

О Всемирном потопе, который едва не погубил человечество, слышали, наверное, многие. Учёные до сих пор пытаются найти свидетельства того, что описываемые в Ветхом завете события действительно происходили. Но мифы о потопах разных масштабов встречались у многих народов, населяющих Ближний Восток и Средиземноморье. Едва ли все они практически одновременно могли придумать такое событие.

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Американские геологи из Колумбийского университета Уильям Райан и Уолтер Питман в 1999 году предположили, что Всемирным (или Ноевым) потопом мог оказаться Черноморский потоп. По мнению учёных из США, около 5,5 тысячи лет до н.э. уровень воды в Чёрном море поднялся на 140 метров.

В то время, утверждают Райан и Питман в своей книге «Ноев потоп: новые научные исследования события, изменившего историю», Чёрное море представляло собой пресный водоём, расположенный ниже уровня Мирового океана.

Общий подъём Мирового океана привёл к тому, что Средиземное море соединилось с соседним Чёрным. В результате этого процесса площадь водной поверхности увеличилась практически на 50%. Естественно, в первую очередь пострадали те, кто проживал на бывшей прибрежной территории. Жертвами же Черноморского потопа могли вполне стать все, кто жил на 155 тысячах квадратных километрах, прилегающих к морям.

По ещё одной версии, Чёрное море могло «объединиться» со Средиземным после сильного землетрясения и извержения подводных вулканов (например, тогда периодически давал о себе знать вулкан Санторин). Последствием Черноморского потопа и стало образование Азовского моря.

С учётом того, что человек всегда стремился жить на берегах различных водоёмов, произошедший потоп, безусловно, стал одним из самых масштабных стихийных бедствий в истории планеты. Пролить свет на подробности катастрофы позволит развитие археологии и совершенствование технологических методов исследований. Не исключено, что в скором будущем станет доступна информация о народе, пострадавшем от потопа, его обычаях, культуре и быте.