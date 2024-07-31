Как стать президентом США

Америка идет на выборы. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых изберут 47-го президента США. В предвыборной гонке традиционно соперничают республиканцы и демократы. Корреспондент MIR24.TV поговорила с политическими экспертами о том, как устроены президентские выборы в США, чем праймериз отличается от кокусов, что делает коллегия выборщиков и почему за «неправильное» голосование грозит штраф.

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Право немногих

Избирательная система США имеет очень интересные особенности, аналогов которым в современном мире, пожалуй, нет. В конце XVIII века тринадцать британских колоний на североамериканском континенте объявили о своей независимости. Перед новыми территориальными образованиями возникла необходимость объединения и создания единого государства.

На тот момент все государства-штаты с недоверием относились к любой централизованной власти и рьяно охраняли свои права, отмечает заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой. Молодое объединенное государство занимало огромную территорию, простиравшуюся на несколько тысяч километров вдоль побережья Атлантического океана, на которой проживало около 4 миллионов человек.

«Каких-либо технических средств коммуникации на тот момент не существовало. Чтобы решать важные государственные вопросы, необходимо было проделывать длительные путешествия. Поэтому о проведении предвыборных компаний не могло быть и речи. К тому же, в политической элите страны господствовало убеждение, что любого рода политические партии – это зло», – говорит Александр Рудой.



Нужен был институт, который мог бы обеспечить баланс сил между законодательной властью (парламентом – конгрессом) и исполнительной (президентом), а также устанавливал систему сдержек и противовесов между центральной федеральной властью и властями штатов. Рассматривалось несколько вариантов. Возможность выборов президента конгрессом была отвергнута, потому что могла привести к росту политической борьбы и нарушить баланс между исполнительной и законодательной властью.

От выборов президента законодательными властями штатов также отказались. В этом случае президент становился слишком зависимым, а федеральная власть – ослабевала. Прямые выборы президента не рассматривались из-за опасения, что все избиратели будут голосовать за того кандидата, которого они знают. Поэтому был риск, что никто не наберет абсолютное большинство голосов.

«В итоге был использован подход, который аналогичен подходу к выборам в Древнем Риме. Взрослое население Рима было разделено по имущественному признаку на центурии (сотни). Каждая центурия использовала один голос за или против кандидатов, которые выдвигались сенатом. В случае США роль центурий стали играть штаты, а необходимость в имущественном признаке отпала», – прокомментировал Александр Рудой.



Кто может стать президентом США?

Президент США избирается на четырехлетний срок. Сами выборы, соответственно, проходят раз в четыре года, во вторник, после первого понедельника ноября: в 2024 году они запланированы на 5 ноября.

Кандидатом на пост президента может стать только гражданин США, родившийся на территории страны, и проживший в ней не менее 14 лет. Минимальная возрастная планка для кандидатов в президенты страны – 35 лет. Такая же возрастная планка и для вице-президентов, например, Джеймсу Вэнсу, которого Дональд Трамп объявил кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии, – 39 лет.

«Супервторник» – один из вторников в феврале или начале марта, когда внутрипартийные выборы проходят сразу во многих штатах. В 2024 году «супервторник» выпал на 5 марта. Это важнейший день внутрипартийных выборов: сторонники Республиканской и Демократической партий голосуют за претендентов, которых хотят выдвинуть в кандидаты на пост президента США.



Особенности двухпартийной системы США

Одной из главных особенностей выборов в США является то, что с середины XIX века в стране сложилась двухпартийная система. Это тот тип партийной системы, при котором только две политические партии имеют реальные шансы выиграть выборы.

Политический эксперт Никита Пантелеев уточняет: в США имеется возможность баллотироваться и как независимый кандидат, пройдя определенные бюрократические процедуры, но, стоит отметить, что результаты данных кандидатов на партиях не превышают и нескольких процентов.

С начала ХХ века «третья сила» в США редко добивались значительных результатов, не считая выборов в 1912 году, когда бывший президент (26-й, президентство 1901-1909 годов) Теодор Рузвельт, избиравшийся от Прогрессивной партии, занял второе место и набрал 27% голосов. Сильный и независимый кандидат может отнять голоса у той или иной «основной» партии, но, как уже было сказано, такое случается очень и очень редко.

Республиканская и Демократическая партии

Сегодня в политическом процессе доминируют Демократическая и Республиканская партии – наследники своих предшественников из XVIII и XIX столетий. В новейшее время идеологию Демократической партии неизменно характеризуют как либеральную, а Республиканской – как консервативную, подчеркивает доктор юридических наук, профессор кафедры юриспруденции, политический эксперт, автор научных и научно-практических статей и монографий Андрей Кротов.

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Республиканская и Демократическая партии имеют наиболее широкую поддержку избирателей. Они попеременно приходят к власти. Одна партия стоит у власти, другая – в оппозиции. Исход любых выборов не вызывает никаких опасении: президент, вице-президент, конгрессмены, губернаторы штатов обязательно будут представителями Республиканской или Демократической партий.

«Весьма специфична организационная структура Республиканской и Демократической партий. Они не имеют постоянных политических программ, постоянного членства и партийных билетов, членские взносы не взимаются. Только в 1974 году демократы впервые приняли устав своей партии. Формально членами партий признаются те избиратели, которые на выборах проголосовали за кандидатов данной партии. К президентским выборам партии принимают лишь предвыборные платформы», – добавляет Андрей Кротов.



Стабильность существования и активность деятельности Республиканской и Демократической партий обеспечивают профессиональный, постоянно действующий партийный аппарат. Он построен в соответствии с избирательной географией и административно-территориальным делением.

Низовой партийной организационной ячейкой является комитет избирательного участка во главе с «капитаном участка», назначаемым вышестоящим партийным органом. Далее партийные структуры включают комитеты районов крупных городов, комитеты графств, городов и штатов. Высшими органами партий являются национальные конвенты (съезды), проводимые один раз в четыре года (в год президентских выборов), на которых избираются национальные партийные комитеты, функционирующие между съездами.

Летом – в год президентских выборов – республиканцы и демократы проводят свои национальные съезды, на которых они принимают политическую платформу и номинируют кандидатов от своей партии на посты президента и вице-президента. Сегодня для получения номинации требуется простое большинство голосов делегатов. В последние примерно 60 лет кандидат в президенты от каждой из партий становится известен еще до открытия съезда: 2024 год стал исключением.



Каждому штату (а также округу Колумбия и нескольким территориям США) отводится определенное число делегатов, которое, как правило, определяется численностью населения штата, но уточняется с помощью формулы, предусматривающей бонусы за различные факторы. Например, проголосовал ли штат за кандидата в президенты от данной партии на последних президентских выборах.

«Большинство делегатов «обязуются» поддержать того или иного кандидата – по крайней мере – в первом туре голосования, и уже в течение многих лет ни одному съезду не требовалось более одного тура для номинации своего кандидата в президенты. Основные партии часто корректируют правила в надежде получить сильнейшего кандидата», – прокомментировал Андрей Кротов.



Избирательные бюллетени и технология голосования

Поскольку выборы проводят местные власти, а не единый национальный орган, то в различных населенных пунктах и даже в одном штате могут применяться различные типы избирательных бюллетеней и технологий голосования.

Лишь немногие избиратели в США сегодня делают отметки в бумажных бюллетенях, проставляя «Х» против фамилии кандидата. Это связано с тем, что во многих местах используются оптические системы, механически сканирующие бумажные бюллетени, на которых избиратели закрашивают кружки или соединяют строчки. В других местах применяются самые разнообразные машины для голосования.

«В последние годы в ряде штатов избиратели могут получить бюллетень еще до дня выборов. Развитие этой тенденции началось с открепительных талонов, выдаваемых тем избирателям, которые в день выборов будут вдали от дома и от места голосования. Некоторые штаты и местные юрисдикции мало-помалу расширили это положение, позволяя гражданам регистрироваться в качестве «избирателей, постоянно голосующих заочно» и получать свои бюллетени по почте на дом. В двух штатах – Орегоне и Вашингтоне – вообще все выборы проводятся по почте. Избиратели-заочники обычно отправляют на участок заполненный бюллетень по почте», – говорит Андрей Кротов.



В некоторых штатах в настоящее время гражданам разрешается начинать голосовать за три недели до дня выборов, пользуясь машинами для голосования, которые установлены в торговых центрах и других общественных местах. Граждане просто подходят к машине – и голосуют.

Единственное, что есть общего во всех населенных пунктах США, – это то, что вплоть до закрытия избирательных участков не производится официальный подсчет голосов и не публикуются результаты голосования.

Процесс номинации кандидатов от партий: праймериз и кокусы

«Перед выборами президента в США кандидатами от Республиканской и Демократической партий происходят первичные выборы, которые позволяют партиям выбрать одного наиболее перспективного кандидата. Это необходимо для того, чтобы кандидаты от одной партии, ретранслирующие одни идеи, не отбирали друг у друга голоса на выборах президента», – говорит Никита Пантелеев.



Данные выборы кандидатов проходят в формате праймериз и кокусов. Праймериз (с англ. primary elections – «первичные выборы») являются самой распространенной формой отбора внутри партий наиболее сильного кандидата на выборы президента страны.

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Праймериз проводятся в формате внутрипартийного или всеобщего (в зависимости от штата) тайного голосования во время предвыборного турне по штатам. Обычно, выбирают того кандидата, чье выступление на публичных дебатах было наиболее убедительным.

Кокусы являются наименее распространенной формой внутрипартийного отбора, зародившейся в XVIII веке. Кокус – собрание сторонников одной из партий, где они обсуждают кандидатов и их программы. Данная форма внутрипартийного отбора распространена в 15-ти штатах и округе Колумбия. В целом под праймериз сегодня подразумевают всю совокупность первичных выборов перед президентскими выборами, включая в это понятие как сами праймериз, так и кокусы.

Кто такие выборщики?

Выборы в США являются непрямыми и происходят в два этапа. Первый этап – голосование простых граждан страны. Американцы на выборах подают голос за список выборщиков того кандидата в президенты, которого они хотят видеть на данном посту. Второй этап – голосование коллегии выборщиков.

Выборщики, грубо говоря, являются теми, кому избиратели делегируют выбор кандидата. Выборщиков отбирают на партийных съездах в каждом штате или выбирает партийное руководство.

В ноябре в стране проводятся всеобщие президентские выборы, а в декабре собирается коллегия выборщиков. В большинстве штатов выборщики голосуют в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.



Выборщики голосуют в своих штатах 15 декабря, а в январе Конгресс официально подсчитывает результаты. Андрей Кротов говорит: степень населенности штата определяет численный состав коллегии и влияет на распределение выборщиков по штатам. Вот что об этом говорится в Конституции США: «Каждый штат назначает в таком порядке, который установит его законодательное собрание, выборщиков в количестве, равном общему числу сенаторов и представителей, которых штат имеет право послать в Конгресс; при этом ни один сенатор или представитель или же лицо, занимающее официальную или приносящую доход должность на службе Соединенных Штатов, не могут быть назначены выборщиками».

«Число делегатов-выборщиков от каждого штата равняется числу представителей данного штата в Палате представителей США (которое определяется населением штата по результатам переписи населения США, проводимой каждые десять лет) плюс два сенатора. Округ Колумбия, который не является штатом и не представлен голосующими делегатами в Конгрессе, имеет три голоса в коллегии выборщиков», – дополняет Андрей Кротов.



Наибольшее количество выборщиков (55 человек) приходится на наиболее населенный штат – Калифорнию (представленную в Конгрессе 53 членами Палаты представителей и двумя сенаторами), а наименьшее имеют Аляска, Вермонт, Делавэр, Вайоминг, Южная и Северная Дакота, а также Монтана (по три). Также для примера: «консервативный» Техас представляют 38 выборщиков, а «либеральный» Нью-Йорк – 29.

Как распределяются голоса?

В коллегии выборщиков 538 человек. Для победы на президентских выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков. В большинстве штатов голоса выборщиков присуждаются по принципу «победитель забирает все». Связка кандидатов в президенты и вице-президенты, набравшая большинство голосов граждан, получает все голоса выборщиков штата.

«Если даже разница голосов у кандидатов будет исчисляться единицами – все равно все выборщики штата будут голосовать за победившего кандидата в данном штате. К примеру, на президентских выборах в 2000-м году во Флориде Гор набрал 2 912 253 голосов, а Буш – 2 912 790. Эта разница в 500 голосов и принесла Бушу победу в штате: он получил все 25 голосов выборщиков», – комментирует Никита Пантелеев.



Два штата – Небраска и Мэн – распределяют голоса выборщиков пропорционально результатам голосования граждан. Стратегия выборов президента заключается в том, чтобы победить в любом сочетании штатов, дающим в сумме 270 голосов выборщиков. Результаты выборов могут быть решены голосами выборщиков от небольшого числа штатов, где проходят конкурентные избирательные гонки.

Одним из следствий системы коллегии выборщиков «победитель забирает все» является то, что кандидат может выиграть наибольшее число голосов на национальном уровне, но проиграть выборы.

«Предположим, кандидат «выигрывает» с небольшим отрывом штат, имеющий много голосов выборщиков. Этот кандидат все равно получает все голоса выборщиков. Если кандидат побеждает в Калифорнии с небольшим отрывом, он получает все 55 избирательных голосов Калифорнии. Этот же кандидат может проиграть в других, меньших по размеру штатах, с большим перевесом и получить меньше голосов, чем его оппонент. Но этот кандидат будет по-прежнему иметь преимущество в коллегии выборщиков», – сообщает Андрей Кротов.



На сегодня в США обсуждается возможность изменения распределения в отдельных штатах голосов выборщиков: от принципа «победитель получает все» к пропорциональному распределению или распределению голосов по округам в Конгресс (как это сейчас происходит в Небраске и Мэйне). Речь идет о штатах, где сильны позиции демократов, но на этих выборах контроль над легислатурами и губернаторские посты получили республиканцы (Мичиган, Огайо, Висконсин, Невада и Флорида).

Коллегия выборщиков – не автоматическая система, она состоит из людей, и, хотя обычно они голосуют по стандартному предписанию закона, они имеют право принимать самостоятельные решения в сложных случаях. Так, если избранный президент умрет до голосования коллегии выборщиков, она может избрать другое лицо от той же партии.



У каждого штата получается своя «стоимость» выборщиков, как поясняет политолог Николай Стариков. Это придает американской избирательной системе некую архаичность.

«Параллельно это придает и некую странность, поскольку задача – это набрать не самое большое количество голосов, а максимальное количество голосов выборщиков. Сегодняшняя система США показывает, что данная двухпартийная система потихоньку скатывается. В каждой из партий прекратилась какая-либо политическая конкуренция, а кандидаты назначаются решением определенных мозговых центров или спонсоров. Что, например, касается Камалы Харрис: она вообще не участвовала в праймериз, кто же тогда ее выбирал? Партийная бюрократия, которая потом постаралась навязать эту кандидатуру всей партии», – пояснил Николай Стариков.



Ненадежные выборщики

Порой выборщики игнорируют волю граждан и отдают свой голос не за того кандидата, который одержал победу в их штате. Хотя в ряде штатов и принято законодательство, требующее от выборщиков уважать волеизъявление избирателей штата, специалисты по конституционному праву полагают, что выборщики вольны голосовать по своему усмотрению. Решения семи неверных выборщиков, имевшие место в период с 1948 по 1988 годы, так и не были опротестованы.

«В 1988 году одна из выборщиков от Западной Вирджинии вместо того, чтобы проголосовать за Дукакиса как президента и Бентсена как вице-президента – в соответствии с решением избирателей его штата, – нарушила свое обещание и опустила бюллетень за Бентсена как президента и Дукакиса как вице-президента в знак протеста против системы выборщиков», – уточнил Андрей Кротов.



Обратившись к статистике, замечаем случаи, когда кандидат, не набравший большинства голосов на общенародном голосовании, был выбран президентом коллегией выборщиков. Это Резерфорд Хейз в 1876 году, Джеймс Гарфилд в 1880 году, Бенджамин Гаррисон в 1888 году и Джордж Буш-младший в 2000 году. И если за Гаррисона население проголосовало так же, как и за его оппонента Хэнкока (по 48,3 %), то остальные трое при прямых выборах проиграли бы.

Штраф за «неправильное» голосование

Против существующей в США избирательной системы выдвигались и выдвигаются серьезные аргументы, рассуждает Александр Рудой. Во-первых, есть риск, что президентом страны станет кандидат, за которого проголосует не абсолютное большинство избирателей.

В истории страны было несколько таких случаев, последним из которых стал скандал на выборах в 2016 году. Тогда Хилари Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов больше, чем Дональд Трамп. Но победил Трамп. За него отдали голоса 304 выборщика, включая несколько ключевых штатов, в то время, как за Клинтон проголосовало 227.

«Во-вторых, некоторые выборщики могут стать «отступниками», проголосовав не за рекомендованного им кандидата, а за кого-то другого. На избирательный механизм особенного влияния это не оказывает, отступники никогда не решали исход выборов. В настоящее время наказание за «неправильное» голосование выборщиков действует в 32 штатах. Максимальный штраф составляет 1000 долларов», – поясняет Александр Рудой.



В-третьих, институт выборщиков оказывает негативное влияние на явку избирателей. Поскольку каждый штат имеет право на получение одинакового количества голосов выборщиков, власти штатов не заинтересованы в обеспечении более высокой явки. В-четвертых, выборы не отражают адекватное волеизъявления народа. Например, штаты с большим населением получают такое же количество голосов выборщиков, что и штаты, в которых жителей меньше.

В итоге – вес голоса одного избирателя оказывается непропорциональным. Также у мелких политических партий и независимых кандидатов практически нет шансов на избрание, поскольку «победитель получает все». Это ведет к еще большему укреплению двухпартийной политической системы.