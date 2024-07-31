Если нельзя, но очень хочется: почему космонавта Васютина эвакуировали с орбиты

Советский космонавт Владимир Васютин должен был совершить один из самых продолжительных полётов в истории. Но Васютин вместе с коллегами вернулся на Землю уже через 64 дня. Миссия оказалась невыполнима по вине самого же командира корабля. Он так рвался на орбиту, что правду о своём состоянии здоровья скрыл как от начальства, так и от врачей.

Если нельзя, но очень хочется, то можно?

Владимир Владимирович Васютин появился на свет в Харькове. В 1973 году он окончил высшее военное авиационное училище имени С.И. Грицевца, а спустя три года его зачислили в отряд космонавтов. Васютин прошёл необходимую подготовку, но это вовсе не означало успешный старт космической карьеры. Свой первый и единственный полёт он совершил только через девять лет после этого. Всё это время он довольствовался местом на «скамейке запасных».

Наступил 1984 год, в котором мечта Владимира наконец-то сбылась. Его включили в качестве командира в основной экипаж очередной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-7». Не всё шло гладко – по различным причинам полёт постоянно откладывали. В итоге космический корабль «Союз Т-14» с Васютиным в статусе командира стартовал 17 сентября 1985 года. Вместе с ним в полёт отправились космонавт-исследователь Александр Волков и бортинженер Георгий Гречко. Корабль успешно пристыковался к орбитальной станции «Салют-7», но самого продолжительного нахождения на орбите не получилось. Васютин вернулся на Землю уже 21 ноября 1985 года – после 64 дней нахождения в космосе, то есть на 282 дня раньше изначально установленной даты.

Экстренное возвращение

Причиной для оперативного пересмотра планов оказалось урологическое заболевание командира, которое дало о себе знать в условиях невесомости. Его пытались привести в чувство и на орбите, но лекарства не помогали. Только тогда и было принято решение о возвращении на земную поверхность.

Уже на Земле Васютина ждало серьёзное разбирательство. Оказалось, что командир знал о своём заболевании, но не доложил начальству правдиво о состоянии здоровья. Тем самым Владимир Владимирович нарушил один из пунктов «Положения о космонавтах СССР». Такие действия нанесли государству ущерб в размере 10 миллионов рублей, но что ещё страшнее – болезнь оказалась серьёзной, а, значит, о последующих полётах даже не стоило мечтать.

Любимое дело Васютин всё-таки не бросил, продолжив трудиться в сфере космонавтики. В 1985 году ему присвоили звание Героя Советского Союза, а позже он окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, где и остался преподавать. Скончался 59-й советский космонавт в 2002 году в возрасте 50 лет от рака предстательной железы.

О случае с Васютиным хорошо знают не только историки космонавтики, но и сегодняшние космонавты. Дело в том, что после случая 1985 года одним из этапов отбора стала сдача на анализ секрета простаты. Коллеги прозвали такое исследование «пробой Васютина».