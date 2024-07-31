Как проще всего отличать «чтобы» от «что бы»

Правописание «чтобы» и «что бы» часто вызывает затруднения у носителей русского языка. Эти конструкции, несмотря на схожесть в звучании, имеют разные функции и правила написания. О том, в каких случаях нужно употреблять «чтобы», а в каких — «что бы», и о способах запомнить это правило — в материале «Газеты.Ru».

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«Чтобы» и «что бы» — какая часть речи

Чтобы понять, почему в каких-то случаях «чтобы» пишется слитно, в каких то «что бы» — раздельно, нужно разобраться, какая перед нами часть речи. Подчинительный союз «чтобы» всегда пишется слитно. Он соединяет части предложения, в котором мы описываем цели или хотим что-то объяснить, рассказала «Газете.Ru» филолог, старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Бубенчикова.

Выражение «что бы» пишется раздельно, когда «что» выступает как вопросительное или относительное местоимение (формирующее относительное придаточное предложение), а «бы» — частица, которая всегда пишется отдельно от местоимения.

Некоторые думают, что нужно писать «что-бы», но это заблуждение: дефис не используется ни в одной из форм — ни при союзе, ни при местоимении.

В каких случаях «чтобы» пишется слитно

В роли подчинительного союза «чтобы» всегда пишется слитно и в большинстве случаев отвечает на вопрос «для чего?». Филолог подчеркнула, что зачастую для «чтобы» можно подобрать синонимичное выражение «для того чтобы».

Примеры:

Карандышев. Вы ошибаетесь, я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отмстить за ваше оскорбление! (А.Н. Островский, «Бесприданница»). Я всегда должен быть при вас (для чего?), чтобы оберегать вас.

Это все равно, как иному хочется выстроить хороший дом, другому — развести хороший сад или оранжерею, чтобы на них любоваться: так вот мне хочется завести хорошую швейную мастерскую, чтобы весело было любоваться на нее. (Н. Г. Чернышевский Н. Г, «Что делать?»). Так вот мне хочется завести хорошую швейную мастерскую (для чего?), чтобы весело было любоваться на нее.

Чтобы вам было проще со мной, я скажу о себе: подкидыш, воспитывалась в сиротском приюте, потом сдали в монастырскую школу, там выучилась золотошвейному делу, потом была натурщицей, потом продавщицей в кондитерской, там познакомился со мной Иван. (Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина). (Для чего?) Чтобы вам было проще со мной, я скажу о себе.

Кроме того, «чтобы» используют в речи для выражения:

Категорического повеления («Чтобы сейчас же сделал уроки!»);

Пожелания («Желаю, чтобы ты был счастлив»);

Выражения сомнения («Сомневаюсь, чтобы ты мог на такое пойти»).

Нужно запомнить, что слитное написание всегда используется в отражающем сомнение или неуверенность устойчивом выражении «не то чтобы».

Извольте, — сказала она и посмотрела на Аркадия не то чтобы свысока, а так, как замужние сестры смотрят на очень молоденьких братьев. (И. С. Тургенев, «Отцы и дети»).

«Чтобы» также может входить в состав составных союзов. Внутри них запятая может не ставиться — все зависит от того, входит союз целиком в придаточную часть предложения или нет.

Для того чтобы…

Затем чтобы…

С тем чтобы…

Вместо того чтобы…

Ради того чтобы…

С той целью чтобы…

В каких случаях «что бы» пишется раздельно

Когда мы говорим о «что бы», то слово «что», как правило, выступает в роли вопросительного местоимения, однако, может быть и относительным. Когда оно сочетается с частицей «бы» они всегда пишутся раздельно. Эту частицу можно убрать или переставить в предложении без значительного изменения смысла, отметила филолог. К тому же инверсию в русском языке никто не отменял.

Анастасия Бубенчикова, филолог, старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова:

«Если мы можем опустить частицу «бы», либо переставить ее в другое место предложения, будьте уверены, всегда будет раздельно. А также «что» может быть заменено на конкретное существительное.»



Посмотрите, поменяется ли предложение, если перенести в другую часть «бы»: «Что бы вы могли мне рассказать о нем?» и «Что вы могли бы мне рассказать о нем?». В этом случае смысл остался прежним, поэтому «что» и «бы» пишутся раздельно. Бубенчикова также подчеркнула, что к слову «что» можно задать вопрос, в отличие от ситуации с союзом.

Примеры:

Она взяла его за руку и, не спуская глаз, смотрела на него, отыскивая в мыслях, что бы сказать, чтоб удержать его. (Л. Н. Толстой, «Анна Каренина»). Частицу «бы» можно свободно перенести, а «чтобы» отвечает на вопрос «для чего?».

Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? (М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»). Сравните: «Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что с ней сталось бы, если б Григорий Александрович ее покинул?».

Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне ни услышали, что бы вам обо мне ни сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь? — спросил он вдруг от полноты сердца, как бы не думая о своих словах и не взвешивая их. (Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание»). Сравните: «Маменька, что ни случилось бы, что вы обо мне ни услышали бы, что вам обо мне ни сказали бы, будете ли вы любить меня так, как теперь?».

В русском языке есть устойчивые выражения, в которых «что бы» всегда пишется раздельно. В этих случаях не нужно пытаться переставить частицу «бы», чтобы проверить правильность написания, а нужно запомнить эти выражения:

«Что бы ни случилось»;

«Во что бы то ни стало».

Филолог обратила внимание, что во втором выражении все слова пишутся раздельно.

Как проще всего отличать «чтобы» от «что бы»

Замените слово «чтобы» на «для того чтобы». Если смысл предложения при этом не изменится, пишите слитно.

Попробуйте переставить частицу «бы» в предложении или убрать ее. Если смысл предложения не изменится, пишите раздельно.

«Стоит попробовать произнести предложение, искусственно выдержав паузу между «что» и «бы». Если пауза, перестановка или отсутствие частники «бы» не искажает смысл фразы, значит, «что бы» пишет раздельно», — Анастасия Бубенчикова, филолог, старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова.



Проверьте контекст устойчивых выражений. Некоторые из них всегда пишутся раздельно, некоторые, наоборот, слитно.

Тест на проверку знаний

Задание 1. Вставьте правильное слово (чтобы / что бы)

Я сделаю все, ______ ты был счастлив. _______ ты ни выбрал, это будет отличным вариантом. Учитель попросил учеников, ______ они повторили материал. ______ ни случилось, будь готов. ______ она ни говорила, я ей не верю. Нужно постараться, ______ закончить проект вовремя. Он сделал все, ______ получить эту работу. ______ ни произошло, мы должны быть одной большой семьей.

Правильные ответы

1. чтобы

2. что бы

3. чтобы

4. что бы

5. что бы

6. чтобы

7. чтобы

8. что бы

Задание 2. Выберите правильный вариант

Я приехал, (чтобы / что бы) навестить своих друзей. Скажи мне, (чтобы / что бы) ты хотел на день рождения? Она старается, (чтобы / что бы) ее заметили. (Чтобы / Что бы) там ни говорили, он не сдастся. Я позвонил, (чтобы / что бы) узнать новости. (Чтобы / Что бы) ни происходило с тобой сейчас, держись.

Правильные ответы

1. чтобы

2. что бы

3. чтобы

4. что бы

5. чтобы

6. что бы

Задание 3. Исправьте ошибки, если они есть

Что бы я ни делал, это не помогает. Мы хотим, что бы вы были с нами. Надо было стараться, что бы успеть вовремя. Чтобы ни случилось, мы всегда будем вместе. Она просила, что бы ее не беспокоили. Чтобы вы ни думали, это клевета и наговоры.

Правильные ответы

1. Все верно.

2. Мы хотим, чтобы вы были с нами.

3. Надо было стараться, чтобы успеть вовремя.

4. Что бы ни случилось, мы всегда будем вместе.

5. Она просила, чтобы ее не беспокоили.

6. Что бы вы ни думали, это клевета и наговоры.