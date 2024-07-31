Книги Сэлинджера и Фицджеральда признали переоцененными

Известнейший в США ежедневник The Washington Post провел опрос своих читателей, какие книги, признанные классикой американской литературы, являются переоцененными, и какие произведения стоило бы включить в список классики. По итогам опроса выяснилось, что никто не хочет расширить реестр классической литературы, зато многих писателей аудитория готова сбросить с парохода современности. Любопытная информация попала в российские СМИ, ею поделился писатель Михаил Гундарин в своем ТГ-канале сегодня, 31 июля.

© кадр из фильма

По информации газеты, на призыв откликнулись сотни людей. Наиболее интересные комментарии цитируются. Называя неинтересные книги, которые принято считать шедеврами литературы, американские читатели чаще всего указывали на роман Дж. Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи" и его главного героя-рассказчика Холдена Колфилда. Таким образом, эта книга заняла первое место в рейтинге читательского негодования. Одна из респонденток написала:

"Я отказываюсь называть Колфилда главным героем, потому что он ни в чем не был "за", кроме, возможно, своих собственных страданий".



Многие комментаторы без затей назвали Холдена Колфилда "нытиком". Стало быть, проблемы, которые его мучают, не вызывают у публики сочувствия.

Также получил порцию критики роман "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Кое-кто считает, что книге не хватает содержательности. Один читатель объяснил: роман "наполнен неприятными, отвратительными персонажами из невероятно узкого круга американской жизни. Этот роман, лишенный чувства юмора, безрадостный и интеллектуально заурядный, не просто переоценен — он не очень хорош. Этот роман помнят из-за того, что студентам бесконечно повторяют, что это "классика".

Неожиданно – но возмущение вызвали и все произведения Эрнеста Хемингуэя. Нобелевского лауреата осудили за то, что

"Он пытается докопаться до эмоциональной глубины и сдается после полудюйма", — как сформулировала одна из участниц опроса. По-видимому, хемингуэевский прием "отсутствия интонации" широкими кругами осается не понят.



А вот то, что многие комментаторы включили в список переоцененных книг "Улисс" Джеймса Джойса, вполне объяснимо. К сожалению, "поток сознания" далеко не у всех поклонников чтения находит непосредственный отклик. Своеобразное построение романа в виде сплетения в одну сложную сеть событий одного почти бесконечного дня вызвало у читателей такие эпитеты, как "Бардак", "Хаос", "Бессвязные каракули". Получается, что экспериментальный роман Джойса в массах считается неудачным экспериментом. К слову, "Улисс", будучи написан известнейшим из ирландских писателей на ирландском же материале, не относится к сугубо американской классике. Скорее, это классика англоязычной литературы.

Нечто подобное произошло и с "Бесконечной шуткой" Дэвида Фостера Уоллеса, романом тоже экспериментальным по форме, который, как признались многие комментаторы, они начинали по несколько раз – но так и не закончили. В газетном обсуждении есть и такое признание: "С самого начала я понял, что это будет утомительно, но я поддался восторженным отзывам и дочитал до конца. Прочитав более 1000 страниц, я пришел к выводу, что потратил много времени и интеллектуальной энергии на книгу, которая была просто не очень хороша".

Многие читатели хотят исключить из канона классики книгу "Убить пересмешника" Харпер Ли. Один из отвечающих пояснил: "Я люблю эту книгу, но она уже давно перестала быть книгой. Это тотем для определенного типа недалеких, благонамеренных читателей, которые уважают ее не за утонченность предложений, а за символ того, как всего один порядочный белый человек может спасти темнокожих от расизма. Для многих людей эта книга является конечной точкой долгих размышлений на некоторые очень сложные темы".

Список будет неполным без "Моби Дика" Германа Мелвилла. Дело в том, что многие читают этот роман в отрочестве как приключенческую прозу и находят его не слишком увлекательным, не догадываясь о подспудных слоях смысла и символах, восходящих к Библии. Так, одна дама честно призналась, что в 17 лет она не имела "никакой надежды оценить его, даже понять". Но, к чести читательницы, она решила, что, став взрослой, наконец, воспримет гениальность Мелвилла как должное. Получилось не совсем так, судя по развернутому комментарию:

"Я взяла в руки книгу в прошлом месяце и так влюбилась в язык, персонажей и сюжет первой трети, что сказала мужу, друзьям, даже своему парикмахеру, что они должны его прочитать. Боже, как я гордилась собой: посмотри на меня, я добровольно читаю Моби Дика и получаю от этого удовольствие. Затем я погрузилась в мутные главы об истории китобойного промысла, поведении китов, торговле китами бла-бла-бла. Хватит фактов о китах, с меня достаточно. Я вернулась к друзьям и сказала, что была неправа — не беспокойтесь". Что ж, романы-символы частенько не находят абсолютного понимания у аудитории.



Сообщается, что под опросом уже более двух тысяч комментариев, но приходят новые люди со своими мнениями. Получается, что издание сумело задеть своих читателей за живое. При этом никто не сказал очевидной, казалось бы, вещи: споры о "переоцененности" тех или иных литературных текстов бросают тень на сам процесс чтения и привычку к нему. Возможно, для США проблема подросткового не-чтения не является "болевой точкой" общества. Но в нашей стране на катастрофическую ситуацию с чтением молодых людей обращают серьезное внимание, и проводить подобные опросы по русской литературе уж точно не следует. По крайней мере, наша редакция выступает за то, чтобы расширять списки классических книг за счет произведений недооцененных или недостаточно известных – но не за то, чтобы "прореживать" оные.