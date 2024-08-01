Как «гравитационный пылесос» Юпитера защищает Землю

Юпитер долгое время считался самым большим «союзником» Земли, когда речь шла о защите от столкновений с астероидами и другими космическими объектами. Огромные размеры газового гиганта оказывают сильное гравитационное влияние, притягивая пролетающие мимо тела. Однако последние исследования опровергают репутацию Юпитера-защитника.

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Известно, что Юпитер подвергается бомбардировке ударами, когда мелкие объекты засасываются в его «гравитационный пылесос». Но далеко не каждый объект ждет такая участь. Более того, нередко гравитация Юпитера притягивает астероид или комету ровно настолько, чтобы изменить их орбитальный путь вокруг Солнца, направив их ближе к Земле. Так Юпитер друг нам или враг?

Юпитер помогает поддерживать структуру пояса астероидов — области между Марсом и Юпитером, в которой находится большинство известных астероидов. В основном гравитационное влияние газового гиганта уравновешивает влияние Солнца, стабилизируя орбиты астероидов. Притяжение настолько сильно, что может сдвинуть астероид или комету с привычной орбиты, иногда направляя их прямо на планету-гигант, а иногда и вовсе за пределы Солнечной системы.

Аппарат «Галилео» и телескоп «Хаббл» запечатлели одно из таких столкновений в июле 1994 года, когда фрагменты кометы Шумейкеров-Леви 9 врезались в южное полушарие Юпитера. Удар оставил на планете несколько шрамов, некоторые из которых по размерам превосходят Землю. И вообще, столкновения с большими небесными объектами происходят на Юпитере в 2000 раз чаще, чем на Земле. Объекты диаметром около 10 метров сталкиваются с Юпитером примерно 12-45 раз в год, в то время как на Земле это происходит лишь раз в 6-15 лет.

Но исследования показали, что влияние Юпитера может работать в обе стороны. Иногда он затягивает объекты, а иногда выбрасывает их во внутреннюю Солнечную систему. Моделирование показало, что присутствие в Солнечной системе такой крупной планеты может снизить вероятность столкновения кометы из облака Оорта с Землей, но при этом увеличить вероятность столкновения с астероидом или короткопериодической кометой.

Вместо того, чтобы быть щитом, Юпитер «нацеливается» на внутреннюю Солнечную систему, помещая объекты, которые иначе не приблизились бы к нашей планете, на новые орбиты, повышающие вероятность их столкновения с Землей. Без Юпитера в Солнечной системе было бы меньше гравитационных нарушений орбит астероидов и комет, что могло бы привести к меньшему количеству столкновений с Землей и другими планетами.

Впрочем, отчасти Юпитер остается защитником Земли. Кометы облака Оорта, как правило, остаются в дальних уголках Солнечной системы, но из-за близкого прохождения звезды или других причин они могут направиться в сторону нашей планеты. Когда это произойдет, Юпитер сможет притянуть комету настолько, что она вылетит даже за пределы Солнечной системы, пишет Planetary.