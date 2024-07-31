Почему умерших насильственной смертью на Руси хоронили «по-репному»

Для жителей Руси репа всегда была не только ценной культурой, но и растением, имеющим сакральное значение. Часть ее, корень, находился под землей и, таким образом, принадлежал миру мертвых, а часть — «вершок», относилась к миру живых. Странный и жутковатый способ похорон умерших насильственной смертью в России называли «по-репному» именно из-за этой особенности корнеплода.

Репа в русских деревнях всегда ассоциировалась с миром мертвых. Блюда из нее готовили к символическим похоронам на Святки, она всегда была на столе на поминках и ею же «угощали» мертвых в поминальные дни. После уборки урожая репу часто саму «хоронили» — на время закапывали в землю, чтобы извлечь и перенести в погреба и подполья к наступлению первых холодов.

«Похороны по-репному» — обычай временного погребения или просто хранения тела умершего в течение определенного времени, как это не цинично звучит, был очень похож на манипуляции с репой.

Дважды похороненные

Историк Юлия Андреевна Крашенинникова, изучавшая похоронные обряды народов России, в своей статье о «репных похоронах» пишет, что в некоторых деревнях Республики Коми странный способ обращения с покойниками практиковался даже в 1920 годах.

«По-репному» обычно хоронили тех, кто был убит или умер другой неестественной смертью — утопленников, погибших на работе, замерзших или задранных зверем. Тело мертвеца обмывали, одевали в новую одежду и укладывали в гроб.

Возле дома выкапывалась могила, куда помещалось тело в открытой домовине, ничем не накрытое. Могилу не закапывали, но возле нее устанавливали круглосуточное дежурство. Спустя определенное время гроб извлекали из ямы и хоронили покойника на обычном погосте.

Бывало и так, что гроб с телом не опускали в землю, а, наоборот, «подвешивали», то есть ставили на козлы или столбы, которые назывались «кострами». Сохранились воспоминания очевидцев, которые еще застали такие похороны и могли рассказать интересные подробности.

Жительница деревни Козловская, Зинаида Павловна Помысова, родившаяся в 1909 году, в десятилетнем возрасте присутствовала на «репных» похоронах своего деда. Мужчину убило на лесоповале деревом в первые дни зимы. Открытый гроб с мертвецом установили на козлы во дворе дома и так продержали до весны, после чего похоронили в обычной могиле.

Помысова рассказала, что все время, пока гроб с дедом стоял у дома, возле него по очереди дежурили люди, не оставляя мертвеца одного ни на минуту. Женщина считала, что хоронить погибшего не разрешали власти, которым смерть на лесоповале показалась странной, но, было ли это связано с расследованием, сейчас не скажет никто.

Есть информация, что в 1916 году в той же деревне хоронили по старинному обычаю убитого неизвестными в лесу мужчины. Гроб поставили на козлы у дома и так он стоял 10 дней. После этого мертвеца отпели в церкви и отнесли на кладбище.

Точно так же хоронили старика, которого на дороге убили грабители, чтобы отобрать коня. Тело разбойники сбросили в овраг, и его замело снегом. Поэтому жертву убийства нашли не сразу, а лишь весной, когда из-под сугроба показалась рука.

Жертву разбоя похоронили «по-репному», поместив гроб с телом в неглубокую открытую могилу возле дома. Родственники и соседи дежурили возле мертвеца по два человека две недели, после чего состоялись полноценные похороны на кладбище.

В редких случаях «по-репному» хоронили и в 30-е годы прошлого века. Анна Васильевна Безносикова, родившаяся в 1922 году в деревне Гарь, сообщила этнографам, что видела, как ее односельчане держали в открытой могиле в саду тело утопленника. Через время его отпели и отнесли на кладбище, но в дом при этом не заносили.

Сохранились сведения, что иногда покойников хоронили «по-репному» именно там, где они погибли. Даже если место находилось на значительном удалении от жилья, у гроба непременно организовывали пост из двух человек.

История временных похорон

Этнографы и историки считают, что традиции хоронить «по-репному» много сотен лет и появилась она задолго до прихода христианства. Есть мнение, что язычники хоронили так неизвестных покойников, а также тех, кто умер внезапной или странной смертью.

Этих мертвецов называли «заложными» и считалось, что они не дожили свой век на земле. Поэтому земля могла не принять умершего, который превратится в таком случае в вурдалака и начнет создавать проблемы живым.

Чтобы этого не случилось, тело относили подальше в лесные дебри и засыпали ветками и камнями прямо на поверхности. «Заложных» покойников очень боялись и к местам, где они находились, старались не приближаться.

От мертвецов мир живых ограждали специальными заговоренными канавками, разными амулетами и заклинаниями. Оставив тело в лесу, домой возвращались запутанным путем, чтобы покойник «не увязался».

«Заложных» покойников боялись не только из-за того, что они могли ожить и прийти к людям. Считалось, что такой неприкаянный мертвец мог вызвать затяжные дожди или, наоборот, засуху, губительную для урожая. Разумеется, официальная православная церковь не одобряла такой способ похорон, но в деревнях священники относились к обычаю нормально.

Впервые обычай народа «русь» хоронить временно описал арабский путешественник ибн Фадлан в 9 веке. Он рассказал, что видел, как на берегах Волги хоронили вождя одного из племен, убитого в бою. Мужчину закопали неглубоко в землю на 10 дней и все это время готовились к настоящим похоронам.

Вождю пошили новые дорогие одежды и изготовили специальную погребальную ладью. Когда все было готово, мертвеца выкопали, обрядили, поместили в судно вместе с оружием и разной утварью, после чего сожгли.

Дольше всего языческая традиция «репных» похорон сохранилась на территории Коми в русских деревнях. Ученые считают, что это обусловлено изолированностью этих мест и тем, что православные общины были со всех сторон окружены иноверцами коми, с их языческими верованиями и специфической мифологией.

В отличие от языческого периода, в православных деревнях не удаляли от жилья покойников, а держали их возле дома. Традиция видоизменилась, и считалось, что такие похороны призваны не защищать от мертвеца живых, а, наоборот, облегчить его переход в иной мир, почувствовать себя какое-то время живым, «пообщаться» с родными.

Период, на которое хоронили временно, мог быть разным, и все зависело от обстоятельств. Чаще всего покойника держали возле дома 10 дней, но если ожидали приезда на похороны родственников или разрешения властей, то все могло затянуться на несколько недель.