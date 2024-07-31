Редчайшая окаменелость помогла ученым раскрыть тайну эволюции пауков и крабов

Британские ученые обнаружили редчайшую окаменелость древнего червя возрастом более 520 млн лет. Она позволила изучить эволюцию пауков, крабов и многоножек. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ископаемое существо относится к кембрийскому периоду и принадлежит к группе эуартропод, в которую входят современные членистоногие и насекомые.

Используя передовые методы сканирования синхротронной рентгеновской томографии, команда создала трехмерные изображения миниатюрных участков мозга, пищеварительных желез, примитивной кровеносной системы и даже следы нервов, питающих конечности и глаза личинки.

По словам ученых, уровень сложности анатомии доисторического существа показал, что ранние предки членистоногих были гораздо менее продвинутыми, чем считалось раньше.

Специалисты отметили, что находка окаменевшей личинки размером с маковое зерно и возрастом более полумиллиарда лет в прекрасной сохранности стало исключительным событием.

Изучение древнего организма дает важные подсказки об эволюционных этапах, необходимых для того, чтобы простые червеобразные существа превратились в сложных членистоногих со специализированными конечностями, глазами и мозгом.

В частности, у ископаемого нашли предковую область мозга под названием «протоцеребрум», которая позже сформирует выступ сегментированной и специализированной головы членистоногого с различными придатками, такими как антенны, ротовые органы и глаза, добавили ученые.

Ранее исследователи нашли древнейшего предка пауков и скорпионов.