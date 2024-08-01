Последнее золото СССР: Владимир Сальников мечтал, вернулся, победил

То, что Сальников будет великим спортсменом, главный тренер советской сборной Сергей Вайцеховский знал ещё в середине семидесятых. Не просто так он повёз Сальникова в Монреаль. Владимиру едва исполнилось 16, а он бился с лучшими пловцами планеты на самой физически сложной дистанции – 1500 метров свободным стилем. В Канаде его результата хватило, чтобы обновить рекорд Европы. Это можно было бы назвать успехом, если бы третьему месту Сальников не проиграл 25 секунд. За это время мастера проплывают целый бассейн.

И всё же о Сальникове заговорили. Его потенциал называли бездонным. Через два года на чемпионате мира в Западном Берлине уже сам уплыл от преследователей на целый бассейн, показав результат 15 минут 03.99 секунды. Но мировой рекорд Брайна Гуделла по-прежнему был не досягаем.

В те годы считалось, что выплыть из 15 минут это выше пределов человеческих возможностей. Для этого в среднем надо плыть каждую стометровку резвее минуты. При этом секундомер с собой в бассейн не возьмёшь. Ориентироваться нужно только по собственным ощущениям.

Штурм 15-минутной отметки был назначен на Олимпиаду в Москве. Советский Союз готовился принять сильнейших пловцов планеты, но ни американцы, ни австралийцы в тот год не приехали. Да и вряд ли кто-нибудь из них смог бы составить конкуренцию нашему спортсмену.

Это был заплыв десятилетия. Позже подсчитают, что в эти секунды Сальников был бы призёром всех последующих Олимпиад двадцатого века. Даже результата отборочного заплыва хватило бы, чтобы выиграть золото Москвы. Но целью было не золото. Целью было разменять 15 минут, и когда подгоняемый переполненными трибунами секундомер застыл на отметке 14:58.27 стало ясно, что только что история мирового плавания была переписана.

Разве могло быть что-то выше этого? Но, как бы сказали сейчас – западная пресса не спешила восторгаться этим рекордом. Сальников установил его без конкуренции, а при наличии топовых соперников 20-летний парень мог бы и дрогнуть. Победу признавали безоговорочной только очевидцы.

На промежуточных стартах Сальников не давал усомниться в своём превосходстве. Он готовился дать бой грозным американцам у них дома в Лос-Анджелесе. К тому времени мировой рекорд Сальникова был задран до невероятных 14:54.76. Потенциал подвинуть и эти секунды имелся. Но в Лос-Анджелесе сразиться со сборной США вновь не удалось. На этот раз, на Олимпиаду не поехали уже мы.

На родине Сальников был звездой всесоюзного масштаба. Отсутствие медали 1984-го года никак не сказалось на его положении. Однако сам Владимир очень тяжело перенёс тот нелепый бойкот.

Секунды постепенно стали сползать вниз. На второй рабочей дистанции 400 метров вольным стилем всё чаще случались поражения. В те годы 25 лет для плавания – это серьёзный возраст. Пора было думать о завершения карьеры.

Во всяком случае, именно так считал тренер Владимира Сальникова Игорь Кошкин. Его подопечный в те годы был нарасхват. Он снимался в документальных фильмах, давал интервью, участвовал во встречах с начинающими пловцами. По итогам 1986 года Сальников занимал всего лишь 27-ю позицию в мировой рейтинге пловцов на дистанции 1500 метров. А когда Владимир заявил, что собирается выступить в Сеуле, Кошкин прекратил сотрудничество со своим учеником.

В итоге Сальников начал подготовку самостоятельно. Ему много помогала жена Марина, но в 1988-м они ожидали прибавление в семье, поэтому финальные штрихи Владимир делал самостоятельно.

Таких ровных заплывов на эту дистанцию не было уже давно. На пике Сальников привозил своим соперникам секунд по 30. А тут и его результаты упали, и новое поколение оказалось вполне готово к тому, чтобы штурмовать 15-минутный рубеж. Сенсация грянула накануне, когда ветеран советской сборной проиграл отборочный заплыв. Владимир показал лишь второе время. Четыре спортсмена на финише уместились в полторы секунды. Всё это обещало невероятный по накалу финал.

Старт вырвал американский пловец Мэтт Цетлински. Именно он накануне выиграл отбор. Цетлински шёл с опережением своего графика, но после 600 метров он начал сдавать. Сальников, который работал в гроссмейстерском темпе 100 метров/1 минута, на 13-м бассейне вышел вперёд.

Темп Целлински продолжал падать, в последней трети дистанции главным соперником советского пловца стал Штефан Пфайффер из ФРГ. Они плыли практически вровень. Перед последним разворотом Сальников выигрывал чуть больше секунды. При этом зал вдруг неистово взорвался. Так бывает, когда на дистанции начинают происходить интересные события. Владимир не знал, что параллельно за третье место развернулась ожесточённая борьба. Цетлински и ещё один немец Уве Дасслер плыли абсолютно вровень. Сальников же воспринял это на свой счёт. Ему показалось, что Пфайффер его догоняет.

На середине последнего 50-метрового отрезка наступило даже не равнодушие, нет. Отупение. Мышц у меня не было. Казалось, ноги-руки не работают. То есть двигаются сами по себе, без меня. Зубами я впился в нижнюю губу. Боли не чувствую. Ну, понятно. Умер. А это что? Стенка? Какая стенка? Ничего не вижу. Ничего не соображаю. Туман перед глазами. Всё… - вспоминал четырёхкратный олимпийский чемпион в своих мемуарах.



Коснувшись борта и подняв голову, Сальников понял, что выиграл. Это был последний старт в его карьере, последнее касание. Тогда этого ещё никто не знал, но та золотая олимпийская медаль станет последней, которую Советский Союз выиграет в плавательном бассейне. Как много истории переплелось в одном её крошечном моменте.

Выиграв золото в 28 лет Сальников ещё раз превзошёл переделы возможного, доказав всему миру, что их, на самом деле нет. Он ушёл на пике, гордо освещая себе путь золотой медалью на груди.