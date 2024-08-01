«Шпионские игры»: почему смартфон безопаснее пылесоса

В Орле суд признал местного жителя Ивана Тарабанова виновным в незаконном обороте «шпионской техники». Несколько лет назад мужчина купил часы с камерой, чтобы присматривать за щенком. Когда питомец подрос — выставил гаджет на продажу. Покупателем оказался сотрудник ФСБ. «Газета.Ru» узнала подробности дела и выяснила, почему за покупку или продажу бытовой техники можно лишиться свободы.

«Вас снимает камера»

Несколько лет назад электромонтер из Орла Иван Тарабанов завел собаку. Чтобы присматривать за питомцем удаленно, решил купить видеоняню. Подходящий товар нашел на одном из крупнейших российских маркетплейсов.

«Часы с камерой подключались к домашнему Wi-Fi. Стоили они относительно дешево, полторы-две тысячи, и выглядели неплохо — небольшие, черные, глянцевые, — объяснил Иван «Газете.Ru». — Поставил одни в коридоре и две штуки в комнате. Вдруг с щенком что-то произойдет или он начнет мебель грызть».



В комплекте с часами шла инструкция по подключению и табличка с надписью «Вас снимает камера».

При включении на устройстве, по словам Тарабанова, загорался световой индикатор.

Иван пользовался гаджетом несколько месяцев, а потом решил его продать. В объявлении на интернет-площадке указал, что это часы с мини-камерой.

«Где-то в ноябре 2022 мне написал мужчина из Барнаула. Спрашивал, есть ли флешка, видна ли камера. Я сразу сказал, что флешки нет, камеру видно, особенно если взять часы в руки, — вспоминает собеседник издания. — Он попросил дозаказать еще одни часы и отправить ему. Я привык, что на работе старшее поколение иногда спрашивает, как и где заказать детали, запчасти, где дешевле, поэтому без задней мысли согласился. Нашел, где дешевле всего, и заказал».



В итоге Иван оказался участником оперативно-розыскного мероприятия, которое проводил сотрудник ФСБ.

«Штраф и все нормально будет»

В декабре набор отправился к получателю, а еще через полгода Ивану позвонили из регионального управления Следственного комитета.

«Следователь представился и вызвал меня к себе. Причину не объяснил, просто сказал, что это по поводу моей работы. Сначала я подумал, что это мошенники. Потом он назвал мой адрес, упомянул место работы. Даже страшно стало», — рассказывает мужчина.



Как только Тарабанов пришел в отдел, ему объяснили суть дела и изъяли телефон. Попытки объяснить, что такие устройства свободно продаются на всех крупнейших площадках, успеха не принесли.

«Мне следователь сказал: «Признавай вину, там 20 тысяч штраф и все нормально будет», — рассказывает Иван. — Но в чем вина-то? Когда я отказался, ко мне пришел руководитель отдела и стал спрашивать, как же так, где ты это покупал. Я сказал, что просто заказал в интернете. Он посмотрел на подчиненных и говорит: «Вот и все, работайте дальше».



Ивану предъявили обвинение по статье о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации. Максимальное наказание по ней — четыре года лишения свободы.

«Когда мы со следователем потом ехали снимать отпечатки пальцев, я спросил у него: «Вы считаете это справедливо?». Он говорит: «Ну, между нами — фигня полная». Но, видимо, сделать он ничего не мог», — вспоминает Тарабанов.



Смартфон безопаснее пылесоса

Согласно закону, к спецсредствам не относятся бытовые приборы, находящиеся в свободном обороте, даже если у них есть функции аудио- и видеозаписи, фотофиксации и отслеживания геолокации.

Главное, чтобы управление таким функционалом было открыто расположено и присутствовали элементы индикации или маркировочные обозначения.

На практике оказалось, что это совсем не гарантирует отсутствие проблем для покупателя.

Основным доказательством по делу Тарабанова стали результаты экспертизы. При этом проводилась она, по словам Ивана, без использования специального оборудования.

«В ней все определялось почему-то на глаз. Эксперты сфотографировали часы так, что были видны светодиоды и циферблат, а камера — нет. Потом специалист сказал, что при детальном рассмотрении камеру все-таки видно, но смысла замерять индикацию нет. У нас был шок, что это за экспертиза такая?» — поражается он.



Результатов независимого исследования, которое запросил адвокат обвиняемого, в деле не оказалось. Бумага, по словам Ивана, просто пропала.

«На суде я спрашивал у эксперта, а как быть с пылесосом, например? У него вот тоже камера есть, и что, его теперь тоже продать нельзя? Он говорит: «Нельзя, тоже спецустройство». Вот смартфон, по его словам, это умное устройство. В чем разница, отказался отвечать», — рассказывает Тарабанов.



В среду, 31 июля, суд признал россиянина виновным и назначил наказание в виде штрафа в 50 тыс. руб. Иван приговор намерен обжаловать.

Очки, часы и маячок

Далеко не всегда покупателям «шпионской» аппаратуры удается отделаться штрафом.

В 2017 году Курганский городской суд вынес обвинительный приговор по делу 52-летнего Владимира Тактаева, который пытался продать очки со встроенной видеокамерой.

Устройство он купил еще несколько лет назад, чтобы снимать рыбалку для своего блога.

Как и в истории с Тарабановым, перепродал он их оперативнику ФСБ. Владимира приговорили к восьми месяцам ограничения свободы.

В том же 2017 году в Курганской области фермер заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая GPS-маячок, чтобы следить за теленком. Мужчину задержали прямо на почте. От наказания его спас широкий общественный резонанс, который получила его история.

«То, что трекер запрещен на территории России, я не знал, приобрел его, чтобы мне было легче искать теленка <...> У меня бронхиальная астма, я инвалид III группы, поэтому мне тяжело бегать и следить, куда теленок ушел, а с помощью трекера я мог бы открыть ноутбук, скинуть смс, мне бы пришла ссылка на местонахождение теленка. Он действует через сотовую связь — чем чаще вышки связи, тем точнее он показывает», — объяснял фермер журналистам.



Вопрос о судьбе мужчины подняли на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Он заявил, что разберется в инциденте. После этого дело вернули в прокуратуру, а затем закрыли за отсутствием состава преступления. Доказать умысел следователям так и не удалось.

В 2018 году внимание на проблему обратили в Верховном суде. В декабре пленум ВС принял постановление, где разъяснил: само по себе участие в «незаконном обороте специальных технических средств» не может говорить о виновности.

В частности, покупка прибора, который рекламируется как бытовой — это добросовестное заблуждение, а не преступление.

Не должно попадать под статью и приобретение устройств для обеспечения личной безопасности, безопасности детей, сохранности имущества или для наблюдения за животным.

Тем не менее, как показывает практика, приговоры за «видеоняню» и часы с микрофоном в России по-прежнему выносят.

В 2023 году, по данным судебного департамента при ВС РФ, за незаконный оборот технических средств были осуждены 98 человек. Четверо получили реальные сроки.

«К сожалению, презумпция невиновности по данной категории дел на практике не работает, — говорит адвокат Валерий Саркисов. — В подобных случаях покупатель чаще всего не может доказать, что он не знал о скрытых функциях устройства либо намеревался использовать его в личных целях, не связанных нарушением конституционных прав граждан».



В таких условиях в зоне риска может оказать любой, кто приобрел «умное» устройство для дома или ребенка.