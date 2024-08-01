Странные обычаи сексуальной жизни древних греков

У каждой эпохи свои нравы и традиции. Не исключено, что и наши обычаи через века будут казаться кому-то странными, особенно те, которые касаются интимной стороны жизни. Ведь именно она всегда вызывает наибольший интерес у потомков. Давайте рассмотрим, что необычного происходило в сексуальной сфере у жителей Древней Греции.

Противозачаточное чихание

Древние средства контрацепции часто были не только странными, но и опасными для здоровья и жизни. Греки не были исключением и нередко использовали ядовитые отвары и помет животных. Но среди их методик были и просто смешные и бессмысленные способы защиты от нежелательной беременности.

Например, одним из таких методов было «противозачаточное чихание». Считалось, что если женщина чихает сразу после полового акта, это может предотвратить беременность. Неизвестно, откуда возникла эта идея, но в древнегреческих источниках можно найти упоминания о том, что чихание считалось своего рода «магическим» действием, способным изменить ход событий.

Известный античный доктор Соранус давал по этому поводу такие нехитрые рекомендации:

«После совокупления женщине надлежит задержать дыхание, отставить тело назад, ибо так семя не проникнет внутрь, а далее быстро присесть и чихнуть».



Позорные поцелуи

В Древней Греции поцелуи были обычной частью дружеских встреч, независимо от пола участников. Однако интимные поцелуи между супругами, особенно на публике, имели совсем другую окраску. Греки не практиковали поцелуи в губы в общественных местах, что считалось нарушением приличий. Мужчин, которые позволяли себе такое, высмеивали и считали подкаблучниками, неспособными контролировать свои чувства и эмоции.

Поцелуи между супругами ограничивались постелью и одним специфическим случаем — при возвращении мужа домой. Но делалось это не из-за того, что супруг соскучился по своей жене. Муж должен был удостовериться, что она в его отсутствие не злоупотребляла… вином. Публичный поцелуй жены мог восприниматься как обвинение в алкоголизме, что добавляло дополнительный элемент социального давления и контроля в их отношениях.

Государственная проституция

Продажная любовь в Древней Греции не только не осуждалась, но и была важной частью общественной жизни. Проституция, в том числе однополая, считалась лучшим способом избавить мужчин от накопленной агрессии и предотвратить опрометчивые и опасные поступки. А еще визит к дамам легкого поведения считался просто полезным видом культурного досуга.

Проституция достигла такого уровня интеграции в общественную жизнь, что стала частью государственного управления. Власти открывали бордели, предлагая доступные цены по сравнению с частными заведениями. В этих государственных учреждениях можно было получить не только сексуальные услуги, но и эскорт — сопровождение на важные мероприятия.

Красивые женщины, работающие в таких заведениях, заключали официальные контракты, и количество их любовников регулировалось законом. Таким образом, проституция в Древней Греции была не просто нормой, но и частью социального и культурного устройства общества.

Праздничные оргии

Одним из самых почитаемых праздников у греков были Дионисии — фестиваль в честь бога вина и плодородия Диониса, который продолжался несколько дней. В знак уважения к божеству устраивали торжественное шествие — помпу. Именно оттуда пошло выражение «провести с большой помпой».

Во время шествия юные красавицы несли дары в виде кувшинов с вином и хлебов фаллической формы. Рядом шли юноши, которые несли гигантские фаллосы, изготовленные из подручных материалов. После официальной части хлеб съедали, вино выпивали, а завершалось все сексуальной оргией.

Пенисы повсюду

Древних греков абсолютно не смущали изображения сексуальных актов и гениталий. Каменные или глиняные пенисы часто украшали входы в дома, символизируя плодородие и привлекая удачу. Кстати, этот обычай до сих пор практикуют в Бутане. В этой буддийской стране мужские половые органы вообще повсюду, что нередко смущает туристов.

В Древней Греции скульптуры, украшавшие улицы, дома, храмы и общественные здания, тоже были очень реалистичными. Мы привыкли видеть мраморные и бронзовые «причиндалы» у богов и героев. А представьте, что когда-то все эти красавцы были мастерски раскрашены!

Переодевание невесты

Все хорошо знают, насколько были суровы жители Древней Спарты. Мужественность там так высоко ценилась, что невесте перед свадьбой обривали голову, а потом наряжали ее в мужскую одежду. Исследователи долго спорили о том, с чем связан такой подход к бракосочетанию.

В итоге пришли к общему мнению, что никакой мистики в этом обряде не было. Невесту переодевали в мужчину, чтобы брутальному мужу-воину, непривыкшему к женскому обществу, было проще подступиться к любимой. Позднее, когда отношения налаживались, жена возвращала себе женский облик.

Обыденные изнасилования

Если вы знакомы с древнегреческой мифологией, то, наверное, заметили, что герои и боги постоянно совершают над кем-то насилие. Обычно жертву похищали, чтобы надругаться над ней из похоти, с воспитательной целью или просто из вредности, а затем отпускали восвояси.

В реальной жизни греки подражали богам, не слишком сдерживая свои сексуальные порывы. Изнасилование не считалось серьезным преступлением — скорее мелким хулиганством. Исключение составляли случаи, когда жертвой насилия становилась замужняя женщина. В этом случае виновнику грозило серьезное наказание, вплоть до смертной казни.