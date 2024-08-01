Как нам пообещали коммунизм к 1980 году

Уже давно мы все должны были жить при коммунизме – том самом рае, о котором люди мечтали с древних времён. Во всяком случае так обещали большевики, когда брали власть в России в 1917 году и к середине ХХ века посчитали, что осталось совсем уж немного.

30 июля 1961 года в «Правде», главной газете страны, был напечатан проект Третьей программы КПСС. В тот год это было воскресенье, примечательно, что такой документ вышел в выходной день. Там было много чего, но основным стал тезис о завершающем этапе развития социализма в СССР и построении коммунистического общества. И называлась конкретная дата – к 1980 году.

Первая программа была принята на II съезде РСДРП в Лондоне в 1903 году, когда партия, раскололась на две фракции – большевиков и меньшевиков. Все тезисы были разделены на программу-минимум и программу-максимум. Первая ставила целью свержение самодержавия и установления демократических свобод, вторая – свершение социалистической революции и установление диктатуры пролетариата.

Вторая программа партии была принята на VIII съезде в марте 1919 года и ставила своей задачей построение социализма и мировую революцию. Кстати, в ней же говорится, что партия ошибочно себя называла социал-демократической, она коммунистическая, а демократия — это пережиток капитализма — у нас демократический централизм.

Руководство СССР, пришедшее к власти после смерти Сталина, посчитало, что параметры Второй программы уже устарели. С одной стороны мировой революции так и не случилось и ждать её уже не приходится. А с другой – ну у себя-то мы социализм уж точно построили. Так думали вожди.

Сейчас полагают, что эта программа является ещё одним проявлением волюнтаризма Никиты Хрущёва. И это однозначно так – никто и никогда не может определить в какой момент произойдёт сдвиг в сознании людей, в их укладе и установится новая общественная формация. Ни феодализм, ни капитализм не наступали по приказу.

© «Выступление В.И. Ленина на II съезде РСДРП», Юрий Виноградов, 1952 год

«Это время, когда начали соревноваться по уровню потребления. Хрущёв тоже в это соревнование впрягся. Но советская экономика носила военный характер и её надо было перестраивать, что у Хрущева не получилось. Во-вторых, в его правление снизилась пассионарность коммунистической идеи – образ земного рая, к которому все стремились, но никто не знал когда он наступит. А тут появляется конкретная дата, сроки и показатели. И идея была убита. Тем более, когда наступил 1980 год и ничего не случилось», — перечислил «Глаголу» ошибки Хрущева политолог, кандидат политических наук Автандил Цуладзе.



Сам документ готовился долго и тщательно, с привлечением лучших умов того времени, специалистов в самых различных областях – от экономики до общественных наук, которые тоже имеют свои законы развития формаций и социума не менее точные, чем в физике. Только там больше вводных данных и каждая влияет на развитие сюжета, может повернуть его в ту или иную сторону.

Поэтому основной частью Третьей программы стал «Моральный кодекс коммуниста» — человек должен быть готов к принятию новой формации. Коммунизм – это прежде всего взаимоотношения людей, самоорганизация, приверженность коллективизму, говорилось в ней. Это не только отсутствие богатых и бедных. Не согласиться с этим сложно. Но в мировой истории это всегда называлось утопией.

При этом рассказывают, что «Моральный кодекс коммуниста» был написан всего за один день. Людей просто посадили и сказали: немедленно создать! Те, недолго думая, взяли десять библейских заповедей и творчески их переработали.

Но была более приземлённая задача, которую ставил Хрущёв и его соратники – демонтаж жесткой вертикальной авторитарной власти и замена её на самоуправление. Было понимание, что невозможно регулировать вручную все аспекты жизни человека, включая и личную. Значит надо было сделать так, чтобы всё происходило естественным образом, а государство бы вмешивалось лишь в исключительных случаях.

О необходимости внести изменения в программу партия заявила ещё на XVIII съезде в 1952 году. То есть ещё при жизни И. Сталина. XX съезд в 1957 году уже дал такое поручение ЦК – разработать новую программу. Была создана рабочая комиссия во главе с секретарем ЦК КПСС Б. Пономаревым – более ста человек — учёных и специалистов в различных областях знаний. Ей был выделен особняк в Подмосковье, где она и занималась созданием документа с лета 1958 года.

© Агитплакат 70-х гг.

Отдельные задания выполняли группы академиков Е. Варги и С. Струмилина, которые разрабатывали пути развития на ближайшие 10–15 лет. Все практические расчёты должны были сделать Госплан и Госэкономкомиссия.

Работа продолжалась на протяжении трёх лет и весной 1961 года была представлена Н. Хрущёву. Тот четыре дня лично все вычитывал и вносил правки. Наконец её утвердили на пленуме ЦК КПСС и 30 июля её опубликовала «Правда» для широкого обсуждения. Сама программа была принята уже на XXI съезде КПСС 31 октября того же года.

«В современной России вообще нет никакого образа будущего. Поэтому такого рода обещания, вроде коммунизма к 80-му году или программы 2020, не воспринимаются всерьёз. Все эти программы совершенно непригодны для пропаганды, так как нет идеи, которая бы объединяла людей. Мы живём в эпоху нигилизма. А начало процесса положил Хрущев. Поэтому сегодня ни коммунизма, ни общества высокого потребления у нас нет», — поделился своими мыслями политолог Автандил Цуладзе.



Понятно, что никакого коммунизма ни к 1980 году, ни потом, достичь не удалось. Страна к тому моменту уже была в глубоком экономическом кризисе и с юмором смотрела на погружённых в деменцию членов Политбюро по телевизору. Вернулись продуктовые карточки в виде талонов, которых не видели с 1947 года (например, в Казани – с 1979 года).

В этих условиях идеологи придумали, что пока удалось достигнуть лишь уровня «развитого социализма». Так что перестройка началась не на пустом месте, а развал страны — с отсутствия возможности купить продукты и полного неверия масс.

Но Третья Программа КПСС всё же сыграла свою роль в истории. В том числе и положительную. Считается, что она и её кодекс строителя коммунизма и создали тот самый дух шестидесятых годов, который вылился в расцвет культуры. В то время все верили, что коммунизм возможен — надо только освободиться от негативных явлений. Да и библейские заповеди универсальны — они кого угодно могут вдохновить. Несколько лет на иллюзии у шестидесятников всё же были.