$86.11-0.2293.51+0.22
Почта

Спецтранспорт для вампиров и КГБ: легенды и были о знаменитой черной «Волге»

В СССР «Волга» была предметом культа. Самая быстрая из всех доступных машин, самая комфортабельная, самая желанная. О черной «Волге» даже слагали легенды. Якобы на такой ездили то ли монахи, то ли вампиры и похищали детей. В это поверить сложно, но спецверсии некоторых моделей действительно существовали. На самых прокачанных ездили сотрудники КГБ.

Черная «Волга»: спецтранспорт для вампиров и КГБ
© BigPicture.ru

За весь советский период на заводе ГАЗ собрали несколько сотен автомобилей по заказу КГБ. Первой была «Победа М20Г» в 6-цилиндровой модификации, их выпустили около сотни. А потом для нужд ведомства стали адаптировать «Волгу-23» и ее последующие модификации.

Внешне эти машины были неотличимы от гражданских. Но их начинка значительно превосходила не только серийные модели, но и некоторые опытные образцы. В среднем они были быстрее на 15-20 километров в час. Кроме того, на машины КГБ часто ставили автоматическую коробку передач. Но для маскировки рычаг все равно выглядел как у механической коробки.

Выражение «черный воронок» настолько плотно вошло в народное сознание в 30-х годах, что многие не сомневались: все машины КГБ красили исключительно в черный цвет. В действительности встречались «Волги» самых разных расцветок, даже под такси. Все для того, чтобы не выделяться в потоке автомобилей. Коллекционеры рассказывают, что на «Волгах» порой обнаруживалось по 5-10 слоев краски.

И все-таки опытный человек мог распознать спецмашину. Звучание «Волги» с восемью цилиндрами отличалось от звука серийных версий с четырьмя или шестью. К тому же из-за более мощного двигателя приходилось ставить две выхлопные трубы. Конструкторы, правда, маскировали их, соединяя на выходе в одну.

Прокачанные «Волги» позиционировались как машины наружного наблюдения. В основном их использовали для слежки за иностранцами. Приезжие журналисты и сотрудники посольств ездили, как правило, на иномарках, и в случае чего на обычной «Волге» за ними было не угнаться. Больше всего сотрудников КГБ интересовали машины с индексом Д004 — американские послы. К слову, буква в таких номерах обозначала профессию владельца, а цифры — страну.

Интересно, что ни одна из подобных машин не была засекречена. Вся техническая документация была доступна и не являлась государственной тайной. Так что о создании заряженных моделей знали все. А вот информация об особых примочках разглашению не подлежала. Например, до сих пор точно не известно, были ли у КГБ автоматически меняющиеся номера. Зато доподлинно известно, что водитель мог включать фары по отдельности.

Рано или поздно «Волга» вырабатывала свой ресурс и выходила на пенсию. С машины снимали все дополнительное оборудование и улучшенные механизмы. Более мощный двигатель меняли на серийный. Ветеран советской разведки маскировался в последний раз и оказывался на вторичном рынке.