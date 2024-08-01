Черная «Волга»: спецтранспорт для вампиров и КГБ

В СССР «Волга» была предметом культа. Самая быстрая из всех доступных машин, самая комфортабельная, самая желанная. О черной «Волге» даже слагали легенды. Якобы на такой ездили то ли монахи, то ли вампиры и похищали детей. В это поверить сложно, но спецверсии некоторых моделей действительно существовали. На самых прокачанных ездили сотрудники КГБ.

За весь советский период на заводе ГАЗ собрали несколько сотен автомобилей по заказу КГБ. Первой была «Победа М20Г» в 6-цилиндровой модификации, их выпустили около сотни. А потом для нужд ведомства стали адаптировать «Волгу-23» и ее последующие модификации.

Внешне эти машины были неотличимы от гражданских. Но их начинка значительно превосходила не только серийные модели, но и некоторые опытные образцы. В среднем они были быстрее на 15-20 километров в час. Кроме того, на машины КГБ часто ставили автоматическую коробку передач. Но для маскировки рычаг все равно выглядел как у механической коробки.

Выражение «черный воронок» настолько плотно вошло в народное сознание в 30-х годах, что многие не сомневались: все машины КГБ красили исключительно в черный цвет. В действительности встречались «Волги» самых разных расцветок, даже под такси. Все для того, чтобы не выделяться в потоке автомобилей. Коллекционеры рассказывают, что на «Волгах» порой обнаруживалось по 5-10 слоев краски.

И все-таки опытный человек мог распознать спецмашину. Звучание «Волги» с восемью цилиндрами отличалось от звука серийных версий с четырьмя или шестью. К тому же из-за более мощного двигателя приходилось ставить две выхлопные трубы. Конструкторы, правда, маскировали их, соединяя на выходе в одну.

Прокачанные «Волги» позиционировались как машины наружного наблюдения. В основном их использовали для слежки за иностранцами. Приезжие журналисты и сотрудники посольств ездили, как правило, на иномарках, и в случае чего на обычной «Волге» за ними было не угнаться. Больше всего сотрудников КГБ интересовали машины с индексом Д004 — американские послы. К слову, буква в таких номерах обозначала профессию владельца, а цифры — страну.

Интересно, что ни одна из подобных машин не была засекречена. Вся техническая документация была доступна и не являлась государственной тайной. Так что о создании заряженных моделей знали все. А вот информация об особых примочках разглашению не подлежала. Например, до сих пор точно не известно, были ли у КГБ автоматически меняющиеся номера. Зато доподлинно известно, что водитель мог включать фары по отдельности.

Рано или поздно «Волга» вырабатывала свой ресурс и выходила на пенсию. С машины снимали все дополнительное оборудование и улучшенные механизмы. Более мощный двигатель меняли на серийный. Ветеран советской разведки маскировался в последний раз и оказывался на вторичном рынке.