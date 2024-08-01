«Контролеры бюстов»: как раньше в Голливуде снимали постельные сцены

В 1930 году в Голливуде был принят этический кодекс производства фильмов — так называемый кодекс Хейса. Среди всего прочего в нем были перечислены запреты, касающиеся интимных съемок.

Если герои лежат в постели, одна нога должна стоять на полу

Мужчина и женщина могли находиться в кровати двумя способами: либо они должны были лежать в разных кроватях (технически это тоже постельная сцена, правда?), либо в одной, но с одним нюансом: нога женщины должна была стоять на полу на протяжении всей сцены. Почему именно женская нога символизировала соблюдение моральных норм — неизвестно.

Нет «белому рабству»

Темнокожих героев можно было «пленять» сколько угодно, но вот неволю европейцев изображать было строго запрещено. Кстати, почему этот пункт оказался в разделе «секс» — непонятно.

Никаких обнаженных силуэтов

В годы, когда действовал кодекс Хейса, запрещен был даже слабый намек на неприкрытую кожу. Кстати, силуэты голых красавиц и красавцев тоже не приветствовались.

«Прозрачные и полупрозрачные материалы и силуэты зачастую смотрятся на экране более вызывающе, чем показ напрямую».



Сцены, где персонажи должны были переодеваться, допускались, только если это было «совершенно необходимо для сюжета». Пышные формы актрис проверяли на предмет соответствия нормам приличия специально назначенные «контролёры бюстов».

Нельзя показывать межрасовые отношения

Наверное, ни один (ну, почти) из пунктов кодекса не устарел так сильно, как этот. Да, на экранах было строго запрещено демонстрировать пару с разным цветом кожи. К счастью, Стэнли Крамер рискнул нарушить это правило — он снял фильм «Угадай, кто придёт к обеду?» (1967), где отношения между темнокожим врачом-гением и молодой европейкой стали центральной линией сюжета.

Только приличные танцы

Сложная задача стояла перед кодексом. С одной стороны, танцы — это искусство, способ самовыражения человеческих эмоций, с другой — танцем можно было выразить сексуальную невоздержанность, если кто-то танцевал в одиночку или парой. Кодекс запрещал «неприличные танцы, которые включали в себя движения грудью или активные движения телом, пока ступни неподвижны». Вероятно, имелось в виду нечто вроде танца живота.

«Нет» поцелуям с языком!

Тебе никогда не казалось странным, что в старых фильмах вместо поцелуя мы видим только то, как герои прижимаются друг к другу сомкнутыми губами? Вот и ответ: кодекс Хейса запрещал любые «слишком страстные и похотливые поцелуи». Целоваться персонажи должны были таким образом, чтобы не «спровоцировать животные инстинкты».

Нельзя показывать первую брачную ночь

Казалось бы, одно дело — аморальная и нравственно сомнительная сексуальная связь между любовниками, и совсем другое дело — законные супруги. Но и тут кодекс оказался непримирим.

«Сцены в спальне должны быть сняты со вкусом и деликатностью».



Только гетеросексуальные отношения

Вообще, с гомосексуальностью в кинематографе США всегда всё было сложно. До 30-х годов геев изображали исключительно в насмешливой манере: они должны были вызывать усмешку у зрителя, чаще всего их изображали напомаженными недалекими слабаками. Кодекс Хейса ужесточил и это негласное правило: запрещены любые изображения геев. Хотя находились режиссеры, обходившие этот пункт, правда, с осторожностью.

Теперь гомосексуалы стали настоящими злодеями. Например, в фильме Альфреда Хичкока «Веревка» двое парней убивают одного из своих сокурсников из чистого любопытства. Напрямую об их ориентации нигде не говорится, но намеки довольно прозрачны.