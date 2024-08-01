Олимпийское золото Виктора Капитонова. Глупая ошибка обернулась великой победой

Советский велогонщик подарил сопернику невероятную фору, но сумел шокировать итальянских болельщиков.

Это сейчас видом спорта номер один в Италии является футбол. В середине двадцатого века куда более популярными были велогонки. Джиро Д’Италия считалась престижнее мировых первенств и Олимпиад. Когда в 1960-м году Эрколе Бальдини проиграл великому французу Жаку Анкетилю, страна переживала это, как личную трагедию.

ХVII летние Олимпийские игры в Риме были хорошей возможностью это исправить. И забегая вперёд надо сказать, что итальянцам это почти удалось. Они выиграли пять золотых медалей из шести, однако в самом престижном виде – шоссейной групповой гонке у них был очень серьёзный конкурент.

Виктора Капитонова можно было назвать главным неудачником игр в Мельбурне. Дело в том, что во время шоссейной гонки он угодил в завал. Такие большие старты, как Олимпиада, с такими ошибками не выигрываются. За четыре года Виктор Капитонов укрепился в статусе лидера советской сборной. Но крупных международных побед у него по-прежнему не было. А всему виной – постоянные аварии. Они преследовали Виктора всю карьеру.

На Олимпиаде в Риме Капитонова рассматривали в числе фаворитов. В шоссейной гонке в тот год у нас была очень сильная команда, которая могла «разогнать» своего лидера до олимпийской медали. Дистанция в 175 километров в те годы считалась довольно протяженной. Хотя, например, в 2021-м году в Токио велосипедистам предстояло преодолеть 234 километра.

В Токио спортсмены столкнулись с невыносимой влажностью, а в 1960-м году в Италии стояла невероятная жара. Даже в сентябре столбик термометра поднимался выше 40 градусов. Это не могло не сказаться на гонке, которая началась в довольно размеренном темпе. Первую часть дистанции спортсмены преодолели в общей группе.

Всё внимание Капитонова было сосредоточено на итальянце Ливио Трапе. Он считался лидером итальянской сборной и был прекрасным финишёром. За Трапе болел весь Рим. Дело в том, что гонка проходила не на отдельном прямом участке длиной 175 километров. Она состояла из семи 25-километровых кругов. Такую относительно короткую трассу болельщики заполнили до предела.

За три круга до финиша Капитонов начал взвинчивать темп. Надеяться на команду было бессмысленно. Ехать в общей группе с его «пристрастием» к разного рода неприятным приключениям также было очень опасно. Оказалось, что из-за жары поддерживать высокий темп могут лишь единицы. Довольно скоро оказалось, что у Капитонова на трассе, по сути, остался всего один соперник – лидер итальянской сборной Трапе.

В велоспорте наиболее комфортной позицией считается место в спине у возглавляющего гонку. Именно такую тактику Ливио Трапе и избрал. Все попытки Капитонова сбросить со спины назойливого итальянца существенных результатов не давали. Единственным плюсом было то, что группа преследователей отвалилась на несколько минут. Судьба золота решалась только между Капитоновым и Трапе.

Итальянцу помогали. Это запрещено правилами, по съёмочная группа итальянского телевидения на мотоцикле ехала на очень близком от Трапе расстоянии, создавая ему таким образом воздушный коридор. Капитонов понял, что создать решающий отрыв в таких условиях он не сможет. Всё должно было решаться на последней прямой, где никаких мотоциклов уже не будет.

И вот тут произошло нечто невообразимое. Советский спортсмен внезапно добавил ход. Он стал работать в стойке, будто дело идёт к финишу. Он легко вырвал у Трапе метров пятьдесят и, проезжая очередную круговую отметку, победно вскинул руки.

Публика, судьи и спортивные журналисты не понимали, что происходит. До конца гонки оставался ещё целый круг. А это 25 километров! Капитонов банально ошибся в подсчётах. Более того, он потратил все силы на финишный бросок, хотя до финиша ещё нужно было преодолеть огромное расстояние.

Трапе тоже не понял, что произошло. Но темп итальянский гонщик сбавлять не собирался. Оглядываясь, он видел, как его соперник из Советского Союза в недоумении разводит руки. Пока Капитонову объяснили, что впереди ещё целый круг, отрыв от лидера составлял уже порядка 500 метров.

Такое уже не отыгрывается. Но Капитонов решил, что исправить ошибку всё же можно. Он больше не садился, проведя целый круг в едином финишном броске. Расстояние сокращалось, и примерно за 200 метров Капитонов настиг убежавшего Трапе.

Я бросился за итальянцем и за двадцать метров вплотную сблизился с ним. Но когда я уже поравнялся с Трапе, он закрыл мне дорогу. И я рванулся вправо, туда, где соперник не мог мне помешать. Скорость была сумасшедшей. В глазах всё слилось. Раскалённый ветер хлестал в лицо. Рядом стонал и хрипел Трапе. Наш бешеный танец приближался к концу. Я пересёк финиш на полколеса впереди итальянца! …Трапе, закрыв лицо руками, зарыдал. Не знаю, чтобы я делал, окажись вторым, – писал Виктор Капитонов в своей автобиографии.



Публика застыла в изумлении. Комментаторы искали нужные слова. Все понимали, что стали свидетелями настоящего спортивного чуда.

Капитонов и Трапе обнялись. Позже они будут друзьями. В честь главного соперника в своей жизни Трапе назовёт сына. Виктор - в переводе с латинского означает «победитель». Олимпийская победа Виктора Капитонова стала одним из самых ярких явлений в истории велоспорта.