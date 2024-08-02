Стало известно, почему Винника вычеркнули из списка на обмен

Арестованный в Штатах гражданин РФ Александр Винник не попал в списки на обмен заключенными потому, что в стране пребывания — США — ему пока не вынесен приговор, заявил адвокат россиянина Аркадий Бух в беседе с РИА Новости. По его словам, этот пункт является закономерностью обменов.

Важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться, — заявил адвокат.



Ранее мать Винника, Вера, рассказала, что ее сына «вычеркнули» из списка на обмен заключенными, и причина неизвестна. По словам женщины, самого осужденного эта информация крайне огорчила. Также Вера Винник в беседе с РЕН ТВ опровергла информацию о возможном обмене своего сына.

Винника экстрадировали из Франции в США летом 2022 года. Его обвиняют в отмывании на сумму до $9 млрд через ныне закрытую интернет-площадку ВТС-е. В РФ Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации. В июле в США суд отложил вынесение приговора ему до 2025 года.

1 августа Россия и Запад провели обмен заключенными в аэропорту столицы Турции. Для процедуры обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным турецкой разведки, всего в обмене приняли участие 26 человек. Вечером во Внуково-2 приземлился самолет с россиянами — бывшими заключенными. Российский лидер Владимир Путин прибыл в правительственный терминал аэропорта и лично встретил прибывших.