Сыновья Адама и Евы: где они взяли себе жен

У Адама и Евы было трое сыновей – Каин, Авель и Сиф. В Священном Писании говорится, что три брата позже нашли себе жён. Откуда появились эти самые жёны, сказать трудно – ведь, согласно Библии, Адам и Ева были единственными людьми на земле.

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Адам прожил около 900 лет. Большую часть этого огромного по меркам современных людей срока он провёл в браке с Евой, которая, по словам античного философа и толкователя Библии Иосифа Флавия, за всё время родила 33 сына и 22 дочери. Братья и сёстры могли беспрепятственно вступать в любовную связь друг с другом и заключать браки – запретов на это не было.

Каин

Старший сын Адама и Евы после убийства Авеля отправился в земли Нод, где «познал жену свою». Библия не называет имя женщины, родившей Каину детей. Согласно постбиблейской традиции, второй половинкой Каина мог стать кто-то из его сестёр: Аван, Сава, Калмана или Клима. Согласно разделу Торы Мидрашу, одна из возможных причин конфликта Каина и Авеля – сестра-близнец Авеля, на которой Каин мечтал жениться. Также можно предположить, что возлюбленной Каина была его внучатая племянница – дочь или внучка кого-то из детей Адама и Евы.

Авель

Средний сын первых людей, согласно версии средневекового учёного Ицхакома бен-Иегуды Абрабанелема, женился на своей сестре-близняшке Белевире [Делворе]. Армянский богослов XI века Вардан Аревелци говорил, что её звали Абелухи. Другие исследователи Священного Писания считают, что бог приказал Авелю жениться на старшей сестре Климе.

Сиф

Родившийся после гибели Авеля третий сын Адама и Евы по имени Сиф женился на своей единоутробной сестре Азуре – в других толкованиях Азоре или Орсе. Также визирь империи Великих Моголов Абу-ль Фадль Аллами, который перевёл Библию на фарси – персидский язык, выдвигал другую версию. По его теории, Сиф взял в жёны Климу.