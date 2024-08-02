Хлысты: главные тайны самой опасной секты в России

В России на рубеже XVII-XVIII веков появилась секта хлыстов, в которую входили оброчные крестьяне. Последователи учения верили, что каждый человек может общаться с «духом святым» через посредников – избранных людей или «христов». За короткий промежуток времени хлыстовство стало самой русской сектой.

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С чего начинается секта

Название секте дал религиозный обряд, который тщательно требовалось соблюдать сектантам. Во время общения с «духом святым» нужно хлестать друг друга жгутами, прутьями и прочими схожими предметами. По другой версии, название стало искажённой версией слова «христовщина».

Примечательно, что изначально учение появилось в крестьянской среде, но это не помешало ему со временем проникнуть и в высшее общество. Основополагающим в хлыстовстве считается легенда о беглом солдате Даниле Филипповиче. Он выбросил в Волгу церковные книги, заявив – в них в них нет необходимости, а только «Книга золотая, Книга животная, Книга голубиная – Сам Сударь Дух Святой» полезна.

Суть учения заключается в том, что тело – это зло, а душа – добро. Именно поэтому сектанты с особым рвением старались любыми способами умерщвлять плоть. И всё для того, чтобы душа могла беспрепятственно достигнуть своего назначения.

В хлыстовском учении не обошлось без заповедей. Их 12, а их автором стал всё тот же Данила Филиппович. Первая звучит следующим образом: «Аз есмь бог, пророками предсказанный, сошёл на землю для спасения душ человеческих. Несть другого бога, кроме меня», а вторая так: «Нет другого учения. Не ищите его».

Дурные привычки

Секту считали опасной якобы из-за практики «свального греха» и детоубийства. Но никаких документальных свидетельств, подтверждающих, что члены последователи учения практикуют вышеперечисленное, не сохранилось. Позже главными «хлыстовскими грехами» стали отрицание брака и отсутствие молитвы за царя (непризнание власти монарха).

Долгое время у хлыстовцев не было единого названия. В Самаре они были известны как православный народ монтана, в Казани – как кантовщики и сладкоедцы, на Ставрополье – как шалопуты, в Сибири – как богомолы, в Костроме – как вертуны и ляды.

Хлысты не ели мяса, не употребляли спиртное, не посещали крестины и свадьбы, испытывали брезгливое чувство к детям, а друг с другом общались, используя уменьшительные имена.

Кстати, по одной из версий, старец Григорий Распутин, приближённый к царской семье, и его убийца Феликс принадлежали как раз хлыстам. Но и эту информацию достоверной назвать нельзя.