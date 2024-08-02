Почему обоняние кенгуровой крысы в 100 раз лучше человеческого

Исследовательская группа из Технического университета Мюнхена впервые идентифицировала и охарактеризовала человеческий рецептор запаха для геосмина — летучего соединения микробного происхождения с ярко выраженным «земляным» или «затхлым» запахом, указывающим на качество воды и пищи. Научная статья вышла в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

© Naukatv.ru

Геосмин, производимый микроорганизмами в почве, отвечает за характерный запах, «мокрой почвы». Это вещество также присутствует, например, в цветах кактусов и красной свекле. Многие живые существа крайне чувствительны к геосмину, его аромат может быть либо отталкивающим, либо привлекательным. Например, плодовые мухи избегают испорченных продуктов благодаря этому запаху, а верблюдов он привлекает к водоемам.

Для человека, если запах исходит от пищи и воды, он скорее отталкивающий. Даже низкие концентрации — от 4 до 10 нанограммов на литр — достаточны для того, чтобы человек почувствовал этот запах в воде. Это эквивалентно примерно одной чайной ложке геосмина в объеме воды 200 олимпийских бассейнов. До сих пор было неизвестно, какой именно рецептор используют люди для его восприятия.

Из 616 протестированных вариантов человеческих обонятельных рецепторов только рецептор OR11A1 реагировал на физиологически значимые концентрации геосмина. Также было изучено, реагирует ли этот рецептор на другие пищевые запахи. Из 177 протестированных веществ еще только землянистый запах 2-этилфенчола смог значительно активировать рецептор. Это соединение также имеет микробное происхождение.

«Так как геосмин является важным сигнальным веществом в животном мире, мы также исследовали, как реагируют обонятельные рецепторы кенгуровой крысы, мыши, макаки-резуса, суматранского орангутана, полярного медведя и верблюда. Рецепторы у человека и обезьян — одни из наименее чувствительных. Рецептор кенгуровой крысы реагировал на геосмин примерно в 100 раз лучше, чем человеческий», — рассказывает первый автор Лена Балл.



Теперь, понимая, как работает рецептор, можно будет создать специальные датчики для контроля качества пищи во время производства и хранения или для мониторинга качества воды в пресноводных резервуарах.