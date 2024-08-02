Опричники: почему Иван Грозный разогнал своих верных псов

Во многих календарях исторических дат 3 августа 1572 года указано как день, когда была отменена опричнина. На самом деле историки до сих пор не знают точной даты этого события, но есть повод вспомнить о столь знаковом явлении. Учёным известен лишь день начала опричнины – 3 февраля 1565 года, когда был опубликован соответствующий указ царя Ивана Грозного.

© Неврев Н.В. «Опричники»

Перед этим, царь внезапно со всем семейством, прихватив казну и символы власти, выезжал якобы на богомолье. По святым местам он ездил несколько недель, пока не останавливался в Александровской слободе. Отсюда он отправил две грамоты. Одну боярам, где обвинил их в нерадении к делам государства и всяком злом умысле против народа. А вторую зачитали на площади простому люду, где Иван IV им сообщил, что ни зла, ни обид на них не держит.

Дело было неслыханное. К царю отправили делегацию от высшего духовенства, бояр и народа с мольбой вернуться на престол. Царь дал себя уговорить, но потребовал особых полномочий и получил абсолютную власть.

Он создал, по выражению летописца, которое тот неоднократно подчеркивает, «особный двор». Со своими дьяками, приказными людьми, казначеями. И с особым войском, но правильнее было бы сказать карательным органом, – опричниками. На содержание всего этого выделялись отдельные земли и города опричь остальной земли. Синонимом слова «опричь» является «кроме».

© «Иоанн Грозный в Александровой слободе»

Первоначально была набрана 1 тысяча человек, к концу опричнины их насчитывалось 6 тысяч. Они получили чёрную униформу, чёрных коней и даже сбрую на них чёрную. К седлу привязаны песья голова и метла – мести измену и грызть врагов государя. Набирали, по свидетельству источников, самых отпетых негодяев. Царь с них требовал клятвы отречься даже от родителей. Верховодили там Малюта Скурат, Андрей Басманов, Афанасий Вяземский, Василий Грязнов и другие.

Считается, что именно за чёрную форму их прозвали «тьма кромешная» или «кромешниками». Однако впервые этот термин обнаруживается в знаменитых письмах «первого политэмигранта» Андрея Курбского к царю после бегства в Литву, возможно, он его и придумал. Но и в народе прижилось.

Но главное – это неслыханный до того времени террор, который учинили опричники — они получили абсолютную вседозволенность. Уничтожив врагов Ивана среди аристократии, они бесчинствовали и далее. Общественные науки знают, что развязанный террор можно остановить только уничтожив его исполнителей.

Считается, что опричнина была создана царём с одной целью – искоренить крамолу, уничтожить сильную аристократию и подавить всякое сопротивление его воле. Но и здесь нет единого мнения, до сих пор спорят была ли опричнина просто инструментом террора обезумевшего владыки или необходимая в тех политических условиях мера мудрого государственника.

© «Митрополит Филипп и Малюта Скуратов»

Одна часть историков, к которой относится и Василий Осипович Ключевский, полагает опричнину совершенно бессмысленным учреждением, ничего кроме вреда не принесшим. Вторая часть считает, что Ивану Грозному, деваться было некуда. Он стремился к абсолютной власти, пытаясь уничтожить все остатки вечевого и соборного управления государством. К ним относится и Сергей Михайлович Соловьёв.

Стоит вспомнить и Сергея Федоровича Платонова, который создал довольно стройную теорию опричнины и, в какой-то степени примирил обе теории. Его исследования лежат в основе современных учебников.

Как бы то ни было, но опричнина относится к тем явлениям в истории России, которые сохранились в народной памяти, в фольклоре. И было от чего.

На Руси традиционно сильной была аристократия – родовитые бояре и князья. Последние представляли особую опасность для правителя, так как в большинстве своём принадлежали к династии Рюриковичей, а следовательно, могли претендовать на престол. Самым опасным из них Иван IV считал двоюродного брата Владимира Старицкого.

В семействе Рюриковичей никогда не гнушались убийством родных ради достижения цели, хотя и святые там тоже были. Достаточно вспомнить убийство Святополком Окаянным родных братьев Бориса и Глеба, ставших впоследствии первыми русскими святыми. Так что Грозный прекрасно знал нравы своей родни. Ну и потом, каждый судит по себе. Что вскоре он и докажет.

Но при всём при этом стоит понимать, что в России существовали достаточно прочные демократические традиции, которые не смогло полностью уничтожить даже азиатское владычество Золотой Орды с его примером деспотического государственного устройства. Власть государя была огромной, но всё же ограниченной. Ни о каком всенародном вече речи в то время уже не шло, хотя оно во многих местах ещё сохранилось. Но владыка обязан был принимать важнейшие решения с согласия аристократии. Не зря формула «царь сказал, а бояре приговорили» просуществовала до времен Петра Первого.

Вот к установлению абсолютной власти Иван Грозный и стремился. Он был не одинок в этом — в том же XVI веке аналогичные процессы происходят в Англии, где все помнят безумства короля Генриха VIII, во Франции, где аристократическая фронда приняла формы религиозных войн. И почти у всех получилось установить абсолютную монархию.

Ивану IV тоже удалось. Но цена оказалась огромной, что потом и скажется в виде Смутного времени, когда не нашлось сил способных противостоять внешней агрессии, а сама ещё недавно многочисленная династия Рюриковичей исчезла. Страну пришлось спасать простому люду.

Ну а опричников в 1572 году разогнал сам же Иван Грозный, когда — не ясно, но к ноябрю их уже не было точно. А произошло это потому, что когда на Москву пошёл войной крымский хан, то никто из опричников не явился. Оказалось, что они могут заниматься только грабежом и убийствами, да и то, если за это не будет наказания. Ну и кому нужно такое войско?