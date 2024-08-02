Что в русских женщинах больше всего удивляет мужчин-иностранцев

Во всем мире считают, что в России женщины, как и сто лет назад, находятся в полной власти мужчин. Да, европейско-американская эмансипация нас пока не коснулась и нашим дамами до сих пор открывают двери и помогают нести тяжелые сумки. На Западе недоумевают — как наши женщины до сих пор это терпят и не поднимаются, чтобы свергнуть такой невообразимый шовинизм. Есть и другие удивительные для иностранцев вещи, которые особенно поражают мужчин.

Положение русской женщины в семье

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен, несколько лет жившая и работавшая в России, как-то сказала:

«Видимо, самая тщательно охраняемая тайна России состоит в следующем: женщины не глупее и не слабее мужчин — наоборот. Но никто не говорил об этом мужчинам»/



Скорее всего, она права, так как многие иностранцы-мужчины, имевшие счастье длительное время наблюдать уклад жизни россиян, отмечали, что в стране процветает «тщательно замаскированный матриархат». Да, у нас на женщине держится все домашнее хозяйство и даже во многих мужских делах не обходится без совета или даже непосредственного вмешательства женщины.

Умение и желание готовить

Почти все русские женщины хорошо готовят и, главное — любят это дело. Многие даже считают, что если россиянка не тяготеет к варке борщей и выпеканию кулебяк, то она вовсе и не русская. Среди американцев популярен стереотип, который представляет наших женщин как особ, которые постоянно что-то пекут, месят и варят. А еще они просто сами не свои, если не закормят гостя до изнеможения.

Это связано с тем, что большинство американок, да и европеек, в наше время совершенно не умеют готовить и могут управиться, разве что с кофемашиной и микроволновкой. Конечно, любая женщина, колдующая с кастрюлями и половниками будет казаться неизбалованным Джонам, Вальтера и Пьерам богинями кулинарии. Увы, постепенно этот типаж женщин у нас переводится и мы переходим к западному образцу беспомощной «хозяюшки».

Любовь к водке

Иностранцы уверены, что все русские, независимо от пола, пьют водку. Женщины употребляют наравне с мужчинами, а если вдруг и оказываются непьющими, то их принадлежность к русскому народу оказывается под сомнением. Вне всякого сомнения, в России немало женщин, которые могут выпивать похлеще мужчин, но откуда берется уверенность в поголовном пьянстве понять сложно.

От нашей дамы, оказавшейся в компании иностранцев, непременно ждут алкогольных подвигов и, будьте уверены, на столе для россиянки приготовят в том числе и водку, если «винная карта» не будет заранее оговорена. Очень часто ожидания любителей шоу не оправдываются и гостья оказывается не более склонна к выпивке, чем среднестатистическая европейка.

Нехватка уверенности

Многие отмечают, что русским женщинам не хватает самоуверенности, как в повседневной жизни, так и на работе. Специалисты HR говорят, что россиянки всегда откликаются на более низкую по уровню вакансию, чем могут претендовать, учитывая образование и опыт работы. Иногда их приходится даже убеждать, что они достойны большего и это тяжело поддается пониманию иностранцев.

Психологи считают, что русские женщины и автомобиль водят хуже мужчин не по каким-то там объективным причинам, а только потому, что все вокруг уверены в непригодности дам к управлению транспортными средствами. Ощущают эту неуверенность иностранные мужчины и во многих других ситуациях, в которых их соотечественницы чувствуют себя как рыба в воде.

Самые красивые

Русские женщины — самые красивые и желанные. Об этом вам скажут мужчины в любой стране мира и их никогда не переубедить. Причина кроется не только в славянской внешности, но и в том, что русские женщины привыкли следить за собой. Европейский и американский феминизм поощряет равнодушное отношение к своей внешности, а ухоженная девушка по умолчанию считается глупой «пустышкой».

Молодые женщины в Европе считают, что если они не будут следить за собой, то тем самым привлекут настоящую, искреннюю любовь и их будут ценить за человеческие качества, а не за внешность. Это лишает в повседневной жизни жительниц Запада сексуальности.

Прагматизм

Говоря о качествах русских женщин, иностранцы не в последнюю очередь упоминают их прагматизм и корыстность. Этот стереотип дамы из России с кошельком вместо мозга зародился в постперестроечные 90-е годы, когда тысячи женщин бывшего СССР ринулись искать богатых женихов «из-за бугра».

Наши землячки были убеждены, что любой, самый завалящий американец, француз или немец лучше самого достойного отечественного жениха. Этот миф стал причиной огромного количества личных трагедий, а также создал образ жадной и расчетливой стервы, готовой на все ради заветного иностранного гражданства.