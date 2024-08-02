Королева разврата: настоящая история Маргариты Валуа

18 августа 1572 года Париж шумно отмечал свадьбу, которая спустя несколько дней сменилась кровавой резней. Сочетались браком 19-летняя французская принцеса Маргарита Валуа и 18-летний Генрих король Наваррский. Мы знаем французскую королеву Марго по романам Александра Дюма и современным «историческим» сериалам. Многие вообще не уверены, что такая персона на самом деле жила в эпоху Возрождения. Всему виной множество домыслов писателей и режиссеров, использованных ими в художественных целях. Но какой на самом деле была королева Франции Маргарита де Валуа, о любовных похождениях которой слагали легенды?

Маргарита де Валуа была дочерью короля Генриха II и Екатерины Медичи. Современники описывали ее как одну из самых красивых женщин своего времени. У Марго были правильные черты лица, большие глаза, роскошные волосы и прекрасная фигура.

© Маргарита де Валуа в подростковом возрасте

«Она больше похожа на небесную богиню, чем на земную принцессу. Ее чары могут привести человека к гибели, а отнюдь не спасти его. Ее красота была создана, чтобы искушать нас».



Так описал Маргариту еще до вступления на престол один из современников, испанский полководец Дон Хуан Австрийский. Совсем неудивительно, что на красоту королевы, как бабочки на огонь, слетались знатные кавалеры. То, что королева Марго имела множество любовников, вовсе не вымысел. Правда и то, что почти все они закончили плохо — были казнены или погибли при трагических обстоятельствах.

Брак по расчету

Екатерине Медичи, матери Маргариты, были совершенно неинтересны чувства дочери. Для нее юная Марго была всего лишь шахматной фигурой на доске европейской политики. В 1572 году Екатерина решила с помощью дочери прекратить давнюю вражду между католиками и гугенотами. Она решила выдать Марго за Анри де Бурбона, главного протестанта Франции и будущего короля Генриха IV.

Но 19-летняя Маргарита была в ужасе от подобной перспективы. Она была влюблена в герцога Генриха де Гиза, который, наоборот, был страстным католиком. Мать была непреклонна и 18 августа 1572 года Марго отправилась под венец, являя собой полную покорность. Многих историков озадачила подобная кротость.

© Свадьба Маргариты и Анри

Кто-то даже считает, что перед свадьбой невесту хорошенько поколотили, чтобы сбить с нее спесь. В качестве подтверждения этого приводили тот факт, что к алтарю Маргарита отправилась в очень закрытом платье, что было тогда совсем не в тренде. Девушка могла скрывать под одеждой побои, нанесенные в воспитательных целях.

В решающий момент церемонии, когда священник спросил невесту, согласна ли она стать женой Анри де Бурбона, та промолчала. Ее брату, герцогу Анри Анжуйскому, пришлось толкнуть ее сзади, чтобы она хотя бы кивнула головой. Это засчитали за традиционное «да» и священник обвенчал пару.

Варфоломеевская ночь

Но Екатерине Медичи было мало того, что ее дочь стала женой протестанта. По приглашению матери невесты в Париж прибыли тысячи гугенотов, посчитавших, что они в безопасности. Это привело в ярость ревностных католиков, которые начали роптать. Но это не смутило Екатерину, знавшего толк в интригах. Она тут же извлекла пользу из этого и натравила папистов на вожака гугенотов Гаспара де Колиньи. Этот человек был ее старым врагом и интриганка решила, что пришло время поквитаться.

© Избиение протестантов в Париже

Медичи организовала покушение на де Колиньи, которое провалилось. Но зато успешно раскрутился маховик религиозной нетерпимости и в Париже началась резня. В ночь святого Варфоломея, с 23 на 24 августа, католики начали убивать протестантов. Только в столице за ночь убили более 3000 человек. На этом все не ограничилось и протестантов принялись резать по всей Франции.

Количество жертв исчислялось уже десятками тысяч. Дошло до того, что обезумевшие от крови католики попытались убить молодого мужа Маргариты, Анри де Бурбона. Толпа вооруженных до зубов убийц среди ночи ворвались во дворец и пришли в спальню молодоженов. Туи Маргарита де Валуа, несмотря на свою неприязнь к нелюбимому мужу, проявила отвагу. Она встала на пути погромщиков и не дала свершиться расправе.

Этот случай положительно повлиял на отношения супругов. Нет, между ними не вспыхнуло пламя любви. Просто Анри начал уважать молодую жену и обеспечил ей поддержку как в политике, так и на личном фронте. Марго отплатила ему тем же. Брак превратился во взаимовыгодную коалицию, построенную на деловых отношениях.

© Маргарита защищает мужа в Варфоломеевскую ночь

Далее произошло еще более удивительное событие. Екатерина Медичи, увидев, что затея с примирением между католиками и протестантами провалилась, пошла на попятную. Она сказала Маргарите, что была неправа и предложила исправить ошибку. Теперь при желании Марго могла развестись и сочетаться браком с возлюбленным — герцогом де Гизом. Но дочь ответила отказом и заявила, что будет блюсти первоначальную волю матери и останется с Анри.

Заговорщик Жозеф

Почти год все приличия в браке строго соблюдались. Но затем у Маргариты появился первый любовник. Это был один из самых красивых мужчин при дворе Жозеф Бонифаций де ла Моль. Вскоре все вокруг шептались о романе, а Анри, в соответствии с негласным договором, закрывал на измену супруги глаза. Впрочем, он и сам не был безгрешным и тут же обзавелся сразу несколькими любовницами.

Роман Марго и Жозефа, благословленный Анри, мог бы счастливо длиться годами. Но все испортил сам любовник принцессы. Он признался ей, что ее муж готовит заговор протестантов, в котором он, Жозеф де ла Моль играет не последнюю роль. Маргариту обеспокоила эта новость, ведь беспорядки ставили под угрозу власть ее брата, короля Карла IX.

Уже на следующее утро Марго сообщила о заговоре своей матери. К Жозефу тут же нагрянули с обыском, который дал интересные результаты. В доме любовника Маргариты нашли восковую фигурку короля, истыканную иглами. К обвинениям в государственной измене добавились подозрения в колдовстве. Заплечных дел мастера быстро вытянули под пытками признание, и Жозеф даже сдал своего сообщника, Аннибала де Коконнаса.

Двух заговорщиков быстро осудили и отправили на плаху. Принцесса Марго сильно горевала по любовнику и даже некоторое время носила траур. Она выкупила у палача голову Жозефа и приказала ее забальзамировать. После этого часть тела была предана земле.

Жак де Арле и позор в Лувре

Но очень скоро место Жозефа де ла Моля в сердце Марго занял другой кавалер. Это был блестящий красавец, дворянин Жак де Арле. Примерно в это же время ходили слухи, что принцесса спит еще и со своим младшим братом, герцогом Франсуа Алансоном. Другой брат Маргариты, ставший в 1574 году королем Генрихом III, считал поведение сестры недопустимым. Он решил преподать ей урок и опозорить перед всем двором.

Маргариту пригласили на бал в Лувр, в ходе которого король произнес обличительную речь. Генрих III сообщил присутствующим детали личной жизни сестры, не стесняясь самых интимных подробностей. В конце выступления он заявил, что Маргарита ждет ребенка от Жака де Арле. Впрочем, это было неправдой, ведь у принцессы так никогда и не было детей. Возможно, она была бесплодной.

Подводя итог выступлению, монарх попросил сестру избавить двор от своего присутствия. Жак де Арле быстро среагировал на опасность и тут же порвал все отношения с Маргаритой. Возможно, поэтому он и стал одним из немногих ее любовников, доживших до старости.

Сын аптекаря и капитан: две смерти подряд

После позора в Лувре Маргарита не могла остаться в Париже. Она поселилась в городке Ажен, на юге Франции. Это место было ее свадебным приданным, и тут она чувствовала себя в безопасности. Но потрясения подорвали здоровье молодой женщины и она слегла. В Ажене не было лекарей и о принцессе заботился сын местного аптекаря. Вскоре Маргарита пошла на поправку и не придумала ничего лучше, чем сделать юношу своим любовником.

Этот роман был недолгим и закончился, как и положено, трагически. Один из охранников Маргариты, страстно в нее влюбленный, в пылу ревности ворвался в покои любовников во время их близости и зарезал аптекарского сынка. Это было ужасно, но Марго быстро справилась с утратой. Ревнивца отдали палачу, а в постели принцессы появился новый кавалер.

Женщина проявила благосклонность к статному капитану французской армии. Неизвестно как долго продолжалась их романтическая история. О романе узнал Генрих III, которого очередные похождения сестры привели в ярость. Он отправил в Ажен убийц, которые казнили бедолагу в присутствии Марго. Известно, что капитана подвесили за ноги и долго держали в таком положении. Когда он потерял сознание, его просто закопали в могиле заживо.

Разведенная королева

До 1589 года король Генрих III был настоящим злым гением Маргариты, отпугивая от нее любовников. Но короля убил религиозный фанатик Жак Клеман, проткнув его на приеме отравленным стилетом. Королем стал Анри де Бурбон, а королевой соответственно Маргарита.

© Жак Клеман убивает Генриха III

Став Генрихом IV, Анри начал задумываться о наследниках. А поскольку Маргарита так и не подарила ему ребенка, он предложил ей мирно расстаться. Женщина согласилась, но с условием, что ей заплатят хорошую компенсацию и… сохранят титул королевы. Марго и новоиспеченный король ударили по рукам и развод состоялся. Вскоре Генрих IV женился на Марии Медичи. Так во Франции появились одновременно две данных богом королевы.

Маргарита, оставшись одна, посвятила жизнь любимому делу. Сколько у нее было любовников после развода, не знает никто. Говорят, королева пошла вразнос и спала с пастухом, менестрелем, учеником плотника и даже собственным слугой. Все это время распутную Марго держали в провинции, вдали от двора. Но со временем королеве удалось убедить бывшего мужа разрешить ей вернуться в Париж.

В столицу приехала 50-летняя полнеющая женщина, которая к тому же начала лысеть. Возможно, потеря волос была связана с заморской болезнью, которая вовсю орудовала в Европе. Но волосы на голове заменили парики, а изящную фигуру — деньги и связи. Марго, как и прежде, не испытывала трудностей с поиском любовников. Марго начала строить в Париже дворец, а сама обосновалась в особняке Hôtel de Sens, отделенном от Лувра рекой Сеной. Скуку 52-летней Марго развеивал 20-летний любовник граф де Вермон, затем столь же юный Габриэль Дат де Сен-Жюльен.

Закончилось все традиционным смертоубийством. Ревнивый де Вермон подкараулил Марго с новым фаворитом и застрелил его из пистолета при выходе из кареты. Маргарита была в ярости, она пожелала, чтобы бывшего любовника казнили на месте убийства. Через пару дней горячего кавалера лишили жизни прямо у крыльца особняка. Сама королева хладнокровно наблюдала за расправой с балкона.

Оргии «Королевы Венеры»

Когда постройка дворца завершилась, Маргарита превратила его в настоящую обитель разврата. Любовники появлялись и исчезали в ее жизни как цветные стекла в калейдоскопе. Стареющей женщине, от красоты которой не осталось и следа, парижане дали прозвище «Королева Венеры». Вечеринки с оргиями проходили каждую неделю и бывший муж, Генрих IV, не раз слезно просил не позорить его седины.

Но королеве было нипочем даже осуждение архиепископа парижского, который обвинил ее в растлении молодежи. Маргарита продолжила жить в свое удовольствие и пережила всех, кто ее осуждал. В 1610 году Генрих IV был убит фанатиком-католиком, а все члены семьи королевы по тем или иным причинам также постепенно отошли в мир иной.

Маргарита, которую ненавидели за ее образ жизни, спокойно умерла в своей постели в 62 года в Сен-Жерменском замке. У ее смертного одра толпились юные любовники, совершенно искренне оплакивавшие уход королевы и конец своей беззаботной жизни.