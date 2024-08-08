МиГ-29: почему ЦРУ охотилось за советским истребителем

Самолет МиГ-29 — советский и российский многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, предназначенный для уничтожения воздушных целей в любых погодных условиях, а также для поражения наземных объектов в условиях визуальной видимости. «Лента.ру» рассказывает о создании МиГ-29 и его боевом применении.

История создания

В конце 1960-х годов, в разгар войны во Вьетнаме, где СССР помогал правительству Северного Вьетнама танками и самолетами вести борьбу против американцев, Министерство обороны Советского Союза пришло к выводу о необходимости создания перспективного фронтового истребителя 4-го поколения с возможностью применения высокоточного оружия.

В 1969 году был объявлен конкурс на разработку такого самолета, в котором приняли участие ведущие авиационные конструкторские бюро СССР — Микояна, Сухого и Яковлева.

В 1972 году руководство ВВС Советской армии уточнило техническое требование — для борьбы с вражеской авиацией над линией фронта и своей территорией нужны легкие истребители, для действия за линией фронта, в глубине вражеских порядков — тяжелые, многоцелевые истребители. Это был ответ на разработку американцами истребителей F-15 и F-16.

Производством советского тяжелого истребителя занялось КБ Сухого, создавшее Су-27, разработка легкого истребителя была передана конструкторскому бюро Микояна, которое после смерти Артема Микояна в декабре 1970 года возглавил Ростислав Беляков.

Конструкция и двигатели МиГ-29

В 1974 году была утверждена компоновка одноместного фронтового истребителя, получившего индекс МиГ-29, в 1975-м началось строительство опытных экземпляров, 6 октября 1977 года летчик-испытатель Александр Федотов впервые поднял крылатую машину в воздух.

МиГ-29 был выполнен по нормальной аэродинамической схеме: среднеплан из алюминиевых сплавов и стали с трапециевидным механизированным крылом. У него двухкилевое вертикальное оперение с цельноповоротными стабилизаторами. Для меньшего лобового сопротивления и большей подъемной силы при больших углах атаки машина была спроектирована с интегральной компоновкой: фюзеляж с крылом самолета образуют единый несущий корпус.

Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Александр Федотов

Все это дало по сравнению с истребителями предыдущих поколений более повышенные авианесущие качества самолета.

Крылатая машина оснащалась двумя турбореактивными двигателями Р-33, которые размещались в мотогондолах в хвостовой части фюзеляжа. Летчик по боевой тревоге мог поднимать МиГ-29 в воздух на одном двигателе, включая второй уже на высоте. Это сильно экономило время в боевой обстановке.

Большой размах крыла обеспечивал истребителю не только высокую подъемную силу, но и давал превосходную маневренность и скорость разворота при выполнении различных фигур в воздухе. Наличие специального катапультного кресла позволяло пилоту покинуть самолет на скорости до 1500 километров в час.

От предшественников новый самолет отличался большой быстротой в изменении движения и скороподъемностью, однако нагрузки на летчика возросли до 9g, поэтому обязательным условием в полете стало ношение противоперегрузочного костюма.

Электрооборудование и целенаведение

Бортовое радиоэлектронное оборудование позволяло летчику обнаруживать цели на дальности до 60 километров в передней полусфере и до 35 километров — в задней, одновременно сопровождая до десяти целей. На поздних модификациях дальность обнаружения целей выросла. Например, на МиГ-29С в передней полусфере она составила до 75 километров и до 40 километров — в задней.

Летчик, с нашлемной системой целеуказания «Щель-ЗУМ», мог мгновенно наводить ракеты на любую цель одним поворотом головы.

Летные испытания и производство

Летные испытания, в которых кроме Федотова участвовал ряд летчиков-испытателей, в том числе шеф-пилот ОКБ имени Микояна Валерий Меницкий, проводились до октября 1983 года. Для подстраховки «двадцать девятые» взлетали в паре с самолетом сопровождения МиГ-23.

В ходе испытаний было потеряно три МиГ-29, при этом Федотов и Меницкий успешно катапультировались. Катастрофы были связаны с неотработанностью двигателей РД-33, однако министр авиационной промышленности СССР Василий Казаков настаивал на скорейшем запуске МиГ-29 в серию.

Это было связано с тем, что СССР торопился с получением истребителей четвертого поколения, способных противостоять американским F-15 и F-16. В 1982 году серийное производство МиГ-29 было развернуто на Московском машиностроительном заводе «Знамя труда». На горьковском авиационном заводе «Сокол» стали выпускать двухместные учебно-тренировочные спарки МиГ-29УБ.

Помимо летных качеств МиГ-29, проверялось и его бортовое оружие.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Валерий Мигунов вспоминал:

Нашему летчику-испытателю В.Е. Голубу в одном из полетов предстояло сбить мишень ракетами, но из-за отказа цепей пуска пришлось прибегнуть к резервному варианту и работать из пушки. До этого использовать артиллерию МиГ-29 ему не доводилось, тем не менее с дистанции 750 метров он благополучно сбил мишень первой же очередью, израсходовав шесть снарядов. Любой летчик подтвердит — это классное оружие

Интерес американской разведки к МиГ-29

В конце лета 1977-го, когда МиГ-29 под охраной КГБ и ГАИ был перевезен с опытно-экспериментального завода ОКБ на летно-испытательную микояновскую станцию в окрестностях подмосковного города Раменский, самолет был сфотографирован американским спутником-шпионом и получил на Западе кодовое обозначение RAM-L. По кодификации НАТО МиГ-29 был назван Fulcrum («Точка опоры»).

Подробную информацию о МиГ-29, в том числе летно-технические характеристики, предоставил американцам советский инженер в области радиолокации и авиации Адольф Толкачев, признанный предателем Родины и расстрелянный 24 сентября 1986 года.

20 мая 1989 года капитан ВВС СССР Александр Зуев, ранив часового из пистолета, угнал МиГ-29 с аэродрома в Грузии и приземлился в Турции, получив позднее политическое убежище в США (погиб в авиакатастрофе 10 июня 2001 года). Более полно американцы смогли ознакомиться с устройством «двадцать девятых» в 1997-м, когда правительство Молдавии продало США 21 самолет из состава 86-го гвардейского морского истребительного авиационного полка.

Тактико-технические характеристики

Длина МиГ-29 вместе со штангой прибора вычисления атмосферного давления на высоте составляет 17,32 метра. Высота машины — 4,74 метра, размах крыльев — 11,36 метра, вес пустого самолета — 10,9 тонны, предельный взлетный вес составляет 18,4 тонны. Максимальная скорость у земли составляет 1500 километров в час, на высоте — 2450 километров в час. Максимальная дальность полета — 2230 километров, практический потолок полета — 18 километров, продолжительность полета — до двух с половиной часов. Угол стреловидности крыла составляет 42 градуса, угол стреловидности стабилизатора — 50 градусов. Имеется шесть точек подвески боеприпасов различных видов.

МиГ-29

Вооружение МиГ-29

МиГ-29 получил 30-миллиметровую одноствольную пушку ГШ-301 (150 снарядов) с темпом стрельбы в автоматическом или прерывистом режиме (по 40 снарядов при каждом нажатии на гашетку) и управляемые ракеты класса «воздух-воздух»: Р-27Р, Р-60М или Р-73 с инфракрасной системой наведения.

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Герой Российской Федерации летчик-испытатель Павел Власов

Для поражения наземных целей имеются неуправляемые ракеты «воздух-земля» С-8 или С-24Б. Истребитель способен нести авиабомбы весом 250 и 500 килограммов, максимальная боевая нагрузка самолета составляет три тонны авиабомб.

МиГ-29 был способен нести шестиметровую ядерную бомбу РН-40, мощностью 30 килотонн, которая крепилась на внутренний пилон левой консоли крыла.

Принятие на вооружение

Первый МиГ-29 получил в июле 1983-го 91-й истребительный инструкторский авиационный полк 4-го Центра боевого применения и переучивания летного состава в Липецке. Первыми строевыми полками, в которые были направлены «двадцать девятые» стали 234-й гвардейский истребительный полк в подмосковной Кубинке, 958-й истребительный авиационной полк в белорусском поселке Россь и 145-й авиационный полк вблизи Ивано-Франковска.

После того как самолет был освоен ведущими истребительными авиационными частями, постановлением Совета министров СССР от 11 июня 1987 года МиГ-29 был принят на вооружение Военно-воздушных сил страны, сменив на боевом дежурстве МиГ-21 и МиГ-23. При этом каждый истребительный авиационный полк получил еще и учебные спарки МиГ-29УБ.

Поступив на вооружение, «двадцать девятые» были почти сразу направлены в части размешенной в ГДР 16-й воздушной армии СССР. МиГ-29 также получили советские авиаполки, дислоцированные в Чехословакии и Венгрии. также они состояли на вооружении армий стран Варшавского договора.

Всего было произведено более 1600 истребителей МиГ-29.

Сколько МиГ-29 в разных странах

В начале 1990-х, после развала СССР Российской Федерации досталось 486 МиГ-29, Украине — 245, Белоруссии — 80, Узбекистану — 36, Молдавии — 34, Казахстану и Туркмении — по 22 истребителя. Многие из них были проданы за рубеж.

После объединения ГДР и ФРГ на вооружение западногерманской военной авиации из всех самолетов ВВС ГДР были взяты только МиГ-29, которые впечатлили летчиков люфтваффе своими маневренными возможностями. На «двадцать девятых» было установлено электронное оборудование западного производства.

В 2023 году в 22 государствах мира, в том числе и в России, состояли на вооружении или эксплуатировались 657 истребителей МиГ-29 различных модификаций.

Модификации МиГ-29

К настоящему времени существует несколько десятков модификаций МиГ-29, в том числе учебных и экспортных.

МиГ-35

Среди них морской вариант в виде МиГ-29К для взлета с палуб авианосцев; истребители МиГ-29М — модель с обновленной авионикой, расширенной номенклатурой бортового вооружения и увеличением дальности полета до 3,2 тысячи километров; МиГ-29С (9-13С) — с новыми управляемыми ракетами РВВ-АЕ и режимом атаки сразу двух воздушных целей; МиГ-35 — с увеличением боевой нагрузки, понижением радиолокационной заметности, повышением надежности двигателей и срока службы самолета.

Летчик-испытатель 1-го класса Павел Власов отмечал сложность при посадке на палубу корабля, особенно если нет зацепа за трос:

Летчик должен быть к этому готов. По умолчанию касаешься палубы для ухода на второй круг. Соответственно за долю секунды до касания тягу выводишь на максимал. Если зацепился — тогда штатная посадка. Если зацепа нет — набираешь высоту и уходишь на второй круг

Самолет не прощал ошибок. Так, 22 марта 2001 года в Астраханской области произошла авария МиГ-29УБ, при этом оба летчика успели благополучно катапультироваться.

МиГ-29 в Вооруженных силах РФ

По-настоящему боевым самолетом «двадцать девятые», новейшие на тот момент, стали в 1991 году в ходе войны в Персидском заливе, будучи на вооружении ВВС Ирака. МиГ-29 участвовал в конфликте в Приднестровье, эфиопско-эритрейской войне, войне в Югославии, во время вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном, в войне в Грузии, в межэтническом конфликте в Судане, в гражданских войнах в Сирии и Йемене, в вооруженном конфликте на востоке Украины.

«Двадцать девятые» по-прежнему в строю. На 2024 год в морской авиации и Военно-воздушных силах Российской Федерации насчитывается 108 истребителей МиГ-29 различных модификаций.