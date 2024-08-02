Какие русские фамилии произошли от унизительных кличек

Многие русские фамилии, которые сегодня звучат нормально и не вызывают негативных ассоциаций, на самом деле произошли от оскорблений. Однако жители современной России даже не подозревают об этом, так как некоторые слова, задействованные при образовании фамилий, устарели.

Приличные и неприличные фамилии

У русских крестьян фамилии начали появляться в середине XIX века. В основном они образовывались от отчеств, фамилий помещиков, названий населённых пунктов, профессий, этнической принадлежности. Кроме того, фамилия могла основываться на прозвище крестьянина. Юрий Федосюк, автор этимологического словаря «Русские фамилии», отмечал, что сотни, казалось бы, обычных фамилий произошли от унизительных кличек.

Мужские половые органы

Авторы «Большого словаря русских прозвищ» Х. Вальтер и В. М. Мокиенко писали, что слово «Бесшуликов» раньше являлось прозвищем мужчины, неспособного иметь детей – «шулами» или «шулятами» называли мужские яички.

Также фамилия Дашков может иметь происхождение, связанное с названиями половых органов. Анатолий Эстрин в книге «Магия имени», ссылаясь на родословную Дашковых, говорит, что данная фамилия произошла от «въехавшего к Великому князю Василию Ивановичу из большия Орды мужа честна именем Дашек, а по крещении названного Даниилом, коего потомки Дашковы». По другой версии, прозвище Дашек было образовано от тюркского существительного dasaq – мошонка. Эстрин считает эту этимологию маловероятной.

Задняя часть тела

Авторы сборника научных трудов «Эстетика и поэтика языкового творчества» со ссылкой на В. Даля и А. Миртова пишут, что гузом или гузном в народе называли зад, низ чего-либо. Соответствующее прозвище было оскорбительным. От него могли произойти фамилии Гузнов, Огузов, Гузкин, Гузеев. Однако Федосюк считает, что фамилии Гузеев, Гузин, Гузей, Гуза могли образоваться от глагола «гузать» – делать что-то нерасторопно, медлить.

Также в книге «Тюрки и мир» Мурад Аджи пишет, что фамилия Годунов имеет тюркское происхождение и обозначает «нижнюю часть прямой кишки». Гали Еникеев, автор издания «Великая Орда», не согласен с этой версией: он считает, что фамилия Годунов произошла от древнего татарского имени «Гата».

Николай Баскаков в работе «Русские фамилии тюркского происхождения» говорит, что фамилия Кутепов могла произойти от татарского küti bаr > kü ! ї ра – «храбрый, смелый» – метафорического просторечного выражения, буквально – «у него есть зад» [тат . küt , тур . köt «зад»].