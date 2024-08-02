Сколько коренных народов обитает на территории России

Россия – самое многонациональное государство в мире. На российской земле обитает множество народов, многие из которых являются коренными. Но кто именно?

Трудности перевода

Коренной народ – понятие условное, ведь нигде в мире не живут те самые этносы, которые когда-то освоили конкретную территорию. В качестве примера можно привести индейцев Южной и Северной Америк. Коренных жителей континентов этнографы сегодня делят минимум на десять языковых семей, каждая из которых включает десятки, а то и сотни этносов. Аналогичным образом специалисты поступают и с аборигенами Австралии. На самом маленьком континенте компактно разместились 28 языковых семей. Как в таком случае определить, кто «кореннее»? Ещё одну проблему учёным доставляют миграционные процессы. За тысячи лет, что существует планета, население постоянно меняло «прописку». Так в научных кругах даже появилась шутка: «коренной народ – это предпоследний завоеватель». А определение, принятое ООН, сводится к тому, что коренным народом должен быть непременно кем-то завоёванный и слаборазвитый этнос.

Русский взгляд

В России к этому вопросу иной подход. В нашей стране существуют Единый перечень коренных малочисленных народов (внесены 47 этносов), Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (40, из которых 39 совпадают с Единым перечнем) и Перечень коренных малочисленных народов Дагестана (14 этносов). В этих документах термин «коренные» автоматически слит с термином «малочисленные», хотя порой их нельзя сравнивать из-за сути. Получается, что законодателей интересуют только коренные малочисленные народы. А как быть с коренными, но многочисленными? Переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству привёл к мощному демографическому взрыву и активным миграционным процессам, что способствовало стиранию существующих границ между населением планеты. Отсюда можно сделать вывод, что представители алтайской, уральской и кавказской семей являются потомками народов, некогда пришедших на свою нынешнюю территорию обитания.

Первые среди первых

Тогда в России коренными можно считать народы, относимые к палеоазиатской семье. Это чукчи (15,9 тыс. человек), коряки (8 тыс.), нивхи (4,5 тыс.), ительмены (3,2 тыс.), юкагиры (1,6 тыс.), кереки (всего 4 человека по данным Всероссийской переписи населения, проводимой в 2010 году), чуванцы (1 тыс.), алюторцы (вымерли все). Правда, скорее всего, и они не были первыми обитателями тех земель, на которых живут сегодня. Но кого они вытеснили, точно узнать уже едва ли получится. Особый интерес у учёных вызывает происхождение эскимосов (инуитов), алеутов и кетов. Как народ они могли сформироваться на других территориях, а потом уже заселить привычные в настоящее время.