«Замужем за монстром»: как Фаина Чикатило относилась к своему мужу

Вечером 14 февраля 1994 года был приведён в исполнение смертный приговор в отношении Андрея Чикатило, самого жестокого маньяка в советской и российской истории XX века. На его счету больше 65 зверских преступлений, а жертвами в том числе становились и дети. При этом Чикатило был примерным семьянином: с женой Фаиной растил двоих детей.

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В 1962 году сестра Андрея Татьяна познакомила брата со своей подругой Фаиной (Евдокией) Одначевой. Так началась история любви маньяка и обыкновенной советской женщины. Уже спустя год новая знакомая стала законной супругой будущего серийного убийцы.

В первые годы брака Фаина даже не верила, что такие люди как Андрей существуют. Он не пил, не курил, не устраивал скандалов, работал и даже умудрялся откладывать деньги на покупку автомобиля.

Вскоре Фаина забеременела и родила первого ребёнка. Но младенец скончался в возрасте восьми месяцев. Ещё через год у пары родилась дочь, а потом и сын.

Так как в Андрее она видела идеального мужчину, супруга и отца детей, то на многие его слабости и странности не обращала внимания. Например, она верила в то, что Чикатило лишился должности завуча, а потом и из ПТУ ушёл из-за козней коллег и наговоров. В то, что Андрея могли уволить за домогательства к ученицам и приставания к подростку, Фаина верить отказывалась.

После того как в 1982 году началась серия убийств, половая жизнь супругов полностью сошла на нет. Но и это Фаина объяснила себе просто — её муж импотент. Тем более она вспомнила, что с первой брачной ночи Андрей не мог начинать половые акты без её помощи. Почти 20 лет назад Фаина списала это на застенчивость, а теперь — на проблемы со здоровьем.

Вину своего мужа Фаина признавать отказывалась до последнего. Даже после того, как всплыл факт приставания Андрея к собственному внуку (сыну дочери), Фаина встала на сторону супруга. Дочь же церемониться не стала — разорвала все связи с таким дедушкой.

На что способен Андрей, Фаина осознала лишь после просмотра видеозаписи. На ней Чикатило показывает следствию место захоронения своей последней жертвы.

«Как же так, Андрей?», — спросила она у супруга, находившегося в тюрьме, после чего отреклась от него навсегда.



Женщина вернула свою девичью фамилию, а чтобы избавиться от гонений, переехала в Харьков. Там она посвятила себя воспитанию внуков. Скончалась жена Чикатило в 2005 году.