Народные приметы на 4 августа 2024 года: что нельзя делать в этот день

В народном календаре 4 августа — Марьин день. В этот день было принято ходить в гости к родственникам и друзьям, приносить им угощения. Также люди молились о защите от болезней и злых духов.

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Церковный календарь 4 августа, в пятницу, вспоминает Марию Магдалину. Она была первой свидетельницей воскрешения Христа. А в народе в эту пору отмечали Марьин день, еще одно название – Мария Ягодница. Все потому, что подходило время собирать ягоды в лесу. Из дикоросов готовили варенье, напитки и другие лакомства.

Но существовавшие на Руси обычаи запрещали определенные действия в этот день. Расскажем о некоторых народных приметах, связанных с Марьиным днем.

Что нельзя делать 4 августа 2024 года:

- работать, особенно в поле и огороде. В целом же трудиться можно, но в меру – просто не стоит брать на себя много дел перегружаться;

- оставлять открытые окна при грозе – в этот день такая оплошность могла дорогого стоить;

- травить и убивать грызунов;

- оставлять недопитые напитке в кружках или бокалах, в противном случае жизнь не будет полной.