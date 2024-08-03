65 лет назад открылся первый Международный московский кинофестиваль

Сразу оставим за кадром, что на самом деле первый кинофестиваль в Москве прошел за шесть лет до Великой Отечественной войны, по личному распоряжению Сталина, призы тогда получили "Чапаев" и Уолт Дисней.

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Но Вторая мировая война и другие кризисы, каждый из которых по-своему подталкивал мир к концу света, отодвинули кинофестивальную историю в СССР почти на четверть века. Чтобы никого не запутать, датой рождения ММКФ стали считать 3 августа 1959 года.

Модницы и модники

Своей возобновленной историей ММКФ обязан хрущевской "Оттепели" и женщине, а именно министру культуры СССР Екатерине Фурцевой. Советские актрисы и историки моды должны благодарить ее за красивейшие платья, которые шили в ателье ЦК партии. Шили, надо сказать, совсем недурно, на фотографиях, которые дошли до нас, наши артистки не уступают в элегантности и стиле даже своим французским коллегам, наряды которых спешили перерисовывать в тот год москвички.

Вот советская актриса Элина Быстрицкая обменивается приветствиями с француженкой Николь Курсель. Обе красавицы, но едва ли кто-то рискнет сказать, что наша одета без вкуса. Как раз наоборот. Интересно - на фото с открытия фестиваля плечи француженки оголены, а на снимках с кинопоказов уже закрыты шелковым платком - моду на скромность Курсель явно переняла у советских женщин.

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А вот Джульетта Мазина приветствует с борта парохода москвичей, летнее платье в крупную клетку - да у кого в СССР такого не было!

Но затмила всех Майя Булгакова - в кокетливом атласном платье с узкими бретельками. Фотографы мировых газет не стеснялись расходовать пленки на наших кинодив, а пишущие журналисты не жалели слов восхищения. Некоторые же не без злорадства заметили, что кремлевские портные подсмотрели фасоны платьев на публичных показах французского дома высокой моды, что прошли в Москве за два месяца до ММКФ, на котором даже побывал Кристиан Диор.

На втором Московском кинофестивале - они тогда проходили раз в два года - из-за того же Диора чуть было не разгорелся скандал. Актриса Элизабет Тейлор надела на церемонию открытия платье, которое знаменитый модельер сшил специально для нее - хотела блеснуть. Войдя в зал, она увидела на другой кинозвезде - Джине Лоллобриджиде - точно такое же платье! Пришлось импровизировать: рассмеявшись, они приветствовали друг друга криками "Привет, сестра!"

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Фильмы и лозунги

А что было с фильмами? Здесь не все так красиво, как с платьями. Наряду с великими фильмами которые привозились на ММКФ и даже получали в Москве призы, вспомним хотя бы "Восемь с половиной" Феллини или "Космическую одиссею" Кубрика, на международный кинофестиваль отбирались и совсем безликие, серые ленты из страны соцлагеря, Африки, Латинской Америки… Однако, как вспоминал историк искусств Виктор Василенко, организаторы довольно быстро смогли убедить весь мир, что "представительство в конкурсной программе фильмов стран "третьего мира" - не недостаток Московского фестиваля, а его особенность".

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"А на "перестроечном" ММКФ 1989 года я стал свидетелем, как Марина Влади отстаивала эту точку зрения в интервью советской теледаме, которая пыталась убедить актрису, что Московскому кинофестивалю необходимо равняться на Каннский. - писал в своих мемуарах Василенко. - У этих фестивалей разные цели, - пыталась втолковать ей Марина. - У Московского фестиваля всегда была цель дать возможность всем странам, даже тем, которые пока не имеют "большого" кино, получить трибуну. Это очень важная цель, и я надеюсь, что он будет следовать ей и впредь".



Забегая еще на 35 лет вперед, на ММКФ 2024 года, скажем, что организаторы Марину Влади услышали - в конкурсе представлены фильмы из Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки… Едва ли в мире сегодня найдется еще один фестиваль, так щедро предоставляющий свои кинозалы и "прогрессивным" странам Запада, и тем, кому, по мнению этого Запада, еще стоит получить право быть в числе "цивилизованной элиты".

Но вернемся в 1959 год. В архивах газет сохранились впечатления от фестивалей иностранцев, странно, но эти мнения будто бы высказаны буквально вчера. Итальянский режиссер Г. Пеллегрини:

"Пусть в каждой стране тратится больше денег на такие встречи, на создание новых кинофильмов и поменьше на вооружение. Мне кажется, что в исторической перспективе этот международный киносмотр будет заметной вехой в борьбе за мир".



"За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами" - этот девиз, рожденный 65 лет назад, в самый разгар Оттепели, украшал плакаты ММКФ до 1989 года. Время показало, что от старых слоганов лучше не отказываться.

Праздник прогрессивного искусства

В дни фестиваля в августе 1959 года Москва гуляла на всю катушку. Толпы яркой молодежи на улице, танцы на площадях, массовые прогулки по набережным, снующие туда-сюда пароходы с артистами и режиссерами…

Дворец спорта имени Ленина в Лужниках, где прошла церемония официального открытия фестиваля, Дом кино, "Ударник", другие столичные кинотеатры обступали тысячи зрителей, мечтающих не столько поглазеть на европейских знаменитостей, сколько стать частью "праздника прогрессивного искусства" (так назвала фестиваль газета "Правда"), а если повезет - протиснуться в зал хотя бы на несколько секунд - этого для счастья киноманам было вполне достаточно.

"Фестиваль 1959 года - это было нечто! - вспоминал переводчик Александр Брагинский. - Бюро пропаганды преимущественно занималось тем, что развозило гостей по различным кинотеатрам. Перед началом фильма гости выходили на сцену - и молчали, а кто-то из нас представлял их: "К вам приехали ведущие актеры и режиссер фильма, который вы сейчас будете смотреть и получать большое удовольствие". Все хлопали, гости кланялись, и вся наша делегация удалялась в соседнюю комнатку, где нас хорошо очень угощали".



Пельмени от победителей

Легенда гласит, что на самой большой киностудии Европы "Мосфильме" гостей ММКФ угощали пельменями Сергей Герасимов, возглавивший в том году жюри, и Сергей Бондарчук, чей дебютный фильм "Судьба человека" в итоге завоюет Главный приз кинофестиваля.

На эту тему тоже зубоскалили - мол, советские дают главные награды только своим. Но кто сегодня скажет, что "Судьба человека" была не достойна победы? Зрелая режиссура вкупе с гуманизмом, которым пропитан каждый метр кинопленки, делают этот фильм шедевром на все времена.

Золотые медали первого ММКФ ("Святого Георгия" учредили лишь в 1989 году) были присуждены картинам "Мы - вундеркинды" (Wir Wunderkinder) западногерманского режиссера Курта Хофмана, "Настанет день" (Пакистан-Великобритания) режиссера Аджая Кардара, "Бегство из тени" (Utek ze stinu) чехословацкого режиссера Иржи Семене.

Серебряные медали получили польские актеры Венчислав Глинский, Бронислав Павлик и Александр Севрук за участие в фильме "Орел" (Orsel), монгольская актриса Пурэвийн Цэвэлсурен за картину "Посланец народа", корейский оператор Ун Тхак за киноленту "Сказание о девушке Чун Хян", индийский композитор Устад Вилаят Хан за музыку к драме "Музыкальная комната", британский режиссер Льюис Гилберт за работу с юными исполнителями в картине "Крик с улиц" (А crу from the Streets). Серебряной награды также был удостоен китайский фильм "Новая история старого солдата" режиссера Шень Фу.

Всего в конкурсе участвовало 30 фильмов из 25 стран, но была и обширная внеконкурсная программа, в том числе зрители смогли увидеть картины новой волны и итальянских неореалистов. Пройдут считанные месяцы, и "новая волна" накроет уже советских режиссеров - яркий пример того, что для подлинного искусства не существует железных занавесов.

И еще одна деталь первого ММКФ, которая сегодня кажется символичной - участники фестиваля ходили по дорожкам не красного, как это принято сегодня, а зеленого цвета. Он был к лицу летней Москве, улыбающимся актрисам и всему гуманистическому кинематографу.