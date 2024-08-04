Истории самых известных тигров, которые полюбились москвичам

29 июля мир отметил День тигра. Этот удивительный зверь — символ отваги и силы, а еще тигры одни из самых ярких представителей животного мира. И, несмотря на хищность, они нуждаются в нашей защите. Именно с этой целью 14 лет назад учредили этот полосатый праздник. «Вечерняя Москва» узнала истории самых известных тигров столицы.

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За 158 лет существования столичного зоосада в нем жили представители уссурийского, бенгальского, амурского и суматранского видов тигров. У каждого была своя неповторимая история.

Верный Раджа

В 1925 году в Московский зоопарк из Индии привезли бенгальского тигра Раджи. Сотрудникам было трудно находить общий язык с хищником: уж больно у него был тяжелый характер. Но все изменилось, когда по соседству с Раджи стала жить тигрица Баядерка. Их поселили друг напротив друга, а вскоре и вовсе переселили в один вольер. Полосатые быстро подружились и стали объектом наблюдения всех жителей столицы. К сожалению, через несколько лет Баядерка умерла, а Раджи так сильно по ней скучал, что больше не подпускал к себе других тигриц.

Полосатый пловец

Три года назад в зоопарк доставили гибрида амурского и суматранского тигра. Поскольку его вес и рост оказались почти в два раза больше, чем у обычного суматранского тигра, гиганта назвали Степан — в честь персонажа советского писателя Сергея Михалкова Дяди Степы. В день этот усатый съедает 10– 15 килограммов мяса и очень любит купаться в бассейне, когда его выводят в уличный вольер. Степан сразу перенес в воду все свои любимые игрушки, а при виде киперов начинает мило фыркать. И чем не домашний кот?

Та еще актриса

В прошлом столетии в зоопарке родилась амурская тигрица. Малышку назвали Сиротка, так как мать не могла кормить ее из-за отсутствия молока, а еще двое тигрят не выжили. Сотрудники выкармливали ее из бутылочки, отчего она стала почти ручной. После ее перевели на площадку молодняка (до 1970-х в зоопарке была экспозиция совместного содержания детенышей разного вида животных), где она играла с волчатами и другими животными. Больше всего Сиротке приглянулся белый медвежонок Фомка, с которым она проводила почти все время. Дружба медведя и тигра не могла остаться в тени: их поместили на обложку брошюры к 75-летию зоопарка. В послевоенные годы Сиротка стала сниматься в кино.

Простим все капризы

В 2007 году в зоопарк привезли тигрицу Барышню, которая сразу всем полюбилась. Мало кто знает, что ей пришлось побороться за жизнь. Малышку нашли истощенной и больной в собачьей конуре в одном из сел Приморского края. Скорее всего, тигренок остался без матери, поэтому отправился к людям за помощью. Инспекция по защите животных забрала малышку и выходила ее. Имя Барышне досталось за капризный характер. Когда она немного окрепла, было принято решение перевести ее в зоопарк.

Амур и его команда

В январе прошлого года спасатели нашли самца амурского тигра. Из-за травмированной лапы зверь не мог охотиться. Тигра перевезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, а позднее поселили в вольер по соседству с тигрицей Амурой. Она также была спасена. В ходе голосования москвичи решили, что полосатого назовут Амуром.

Прямая речь

Эдгар Запашный, генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России: